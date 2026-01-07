極低溫還沒結束！強冷氣團接力南下 週末恐探 7 度 氣溫回升時間曝光
強烈大陸冷氣團急凍全台！氣象專家鄭明典於臉書示警，衛星雲圖已觀測到大量「雲街」排列（冷空氣流經暖水面特徵），黃色箭頭指出的雲型不連續處正是「強冷平流末端」，目前已觸及台灣北緣。北方海面的彭佳嶼測站更已記錄到兩波乾冷空氣通過。受此波強烈冷氣團影響，今晨台北站已達標 12.1 度，新北石碇更出現 8.4 度極端低溫。天氣風險分析師吳聖宇提醒，提醒，這波冷空氣「乾冷」特性明顯，雖然白天可能見到陽光，但夜晚清晨在輻射冷卻加持下，低溫將比體感更為嚴峻，低溫狀況將一路持續到週末，家中長輩與心血管族群務必做好萬全的防寒準備，預計低溫環境將持續影響至下週一（12日）地面高壓出海後，氣溫才會逐漸回升。
台北站達標「強烈大陸冷氣團」！清晨低溫跌破 10 度
受冷平流直接衝擊，今日（7日）清晨北部低溫最有感，新北石碇僅 8.4度，台北南港也僅 9.0度。值得注意的是，指標性的台北測站已降至 12.1度，正式達到「強烈大陸冷氣團」門檻。儘管台北雲量偏多，但在濕度偏低的情況下，冷空氣實力不容小覷，若配合輻射冷卻，氣溫恐有跌破 10 度以下的潛力。
冷空氣接力南下 週末低溫恐再現高峰
這波冷氣團預計影響至週五（9日）。然而，緊接著週六至週日（10-11日）將有另一波冷空氣遞補南下，強度有機會再次達到大陸冷氣團甚至更強水準。這兩波冷空氣之間並無明顯間隔，預計低溫環境將持續影響至下週一（12日）地面高壓出海後，氣溫才會逐漸回升。
中南部注意輻射冷卻 日夜溫差高達 15 度
吳聖宇指出，本次天氣型態偏向「乾冷」，中南部地區雖然白天陽光露臉、高溫可達 20-25度，但夜晚清晨受輻射冷卻作用影響，溫度掉得極快。中北部/東北部： 都市區 10-14度，空曠地區僅 7-9度，極端情況可能低於 7度。南部/花東： 都市區 13-16度，空曠地區 10-12度。 極大的日夜溫差對老人、小孩及心血管疾病患者是極大考驗，請務必適時增減衣物。
全台維持乾冷型態 高山降雪機率低
天氣方面，未來一週水氣偏少，整體維持穩定乾冷。僅在冷空氣遞補期間，迎風面的大台北、宜花地區會有零星局部降雨。由於缺乏水氣，高山地區出現冰霰或降雪的機率較低，但因氣溫夠低，路面結冰現象仍會發生，前往山區活動請特別注意行車安全。
