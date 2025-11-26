「飛日本不要洋蔥式穿搭」他狂點頭：很實用 過來人掀討論

許多民眾會趁年底安排出國旅遊，其中日本更是大票台灣人的首選，近來天氣降溫，很多人飛日本會選擇洋蔥式穿法，不過也有網友分享不同看法，在網上掀起討論。

有網友在論壇Dcard以「去日本千萬不要洋蔥式穿搭」為題發文，原PO表示，最近想去日本玩，做功課時看到有人分享穿衣建議，直言絕對不要洋蔥式穿法，因為日本室內暖氣很強，多次進出一直穿脫相當麻煩，在室內穿發熱衣也會熱到受不了，建議大家冬天去日本，可以穿薄長袖加厚外套，再加一件背心調整，才是最方便的穿搭，另外，因為日本非常乾燥，一定要隨身備著護手霜，以及戴口罩防喉嚨乾，對此原PO忍不住點頭，「這個建議真的很實用，我之前去就是穿太多在電車上熱到不行」，也好奇其他網友的想法。

不少網友點頭「沒錯，真的不能洋蔥」、「這次去體會到了，電車跟公車上直接流汗」、「千萬裡面不要穿發熱衣，也不要穿毛衣，因為熱又沒辦法脫最痛苦，口罩能戴盡量戴，增加濕度&抵擋病毒」、「室內根本熱到爆汗！」、「千萬不要穿發熱衣在室內會熱死」、「之前就有在別的貼文說，去日本其實是要玉米式穿法，一堆人在那邊說是要洋蔥，都懶得回了」。

但也有網友認為每個人的情況不同，應以自身狀況為主「針對穿搭，真的還是取決於個人體質，我超怕熱，在台灣有寒流我才覺得舒適，我周圍的人穿毛衣+羽絨衣的時候我都只需要穿一件防風外套就好，我同事一堆怕冷，連冷氣27度的辦公室他們都穿著刷毛外套…所以氣候穿衣這門學問真的是要問自己不是問別人」、「氣溫這種東西很看體質吧...依照自己需求去穿才是對的」、「我覺得要看個人耐冷跟耐熱的程度」。

撰稿：吳怡萱





