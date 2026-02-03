「飯店不提供瓶裝水、紙拖鞋」他錯愕 網掀共鳴：太誇張

為​​響應減塑行動，全台飯店、旅館不再主動提供一次性個人衛生備品，對此有網友抱怨，可以接受自己帶牙膏、牙刷等用品，但一晚要價逼近1萬的飯店連瓶裝水、紙拖鞋都沒有，讓原PO忍不住搖頭，「老實說， 我認為某些用品是不能完全消失的， 尤其是高級飯店」。

有網友在論壇Threads發文，表示自己知道現在飯店不提供一次性用品，自己也可以接受自備牙膏、牙刷、棉花棒、牙線等用品，但一晚要價逼近1萬的飯店連瓶裝水、紙拖鞋都沒有，也讓原PO忍不住搖頭，坦言自己有潔癖，對於直接踩在飯店地板感到很不自在，「不就還好這間是木地板，不然有些是鋪地毯的，還沒實施不提供一次性用品前，有些客人也是室外鞋直接踏在地毯上…後來實施後，那種地毯誰敢光腳踩在上面啊？想到就噁心」、「老實說， 我認為某些用品是不能完全消失的， 尤其是高級飯店」。

貼文掀起不少網友共鳴「我都要出去玩，住飯店了，還要帶毛巾牙刷牙膏...這太累了吧？尤其是毛巾、牙刷，如果沒有當天就洗晾，潮濕的狀況會臭臭的，出去玩好幾天真的是太困擾」、「連拖鞋都沒有，太誇張了吧，住飯店還要帶一堆備品，是露營嗎？」

「其實政府也只是說不主動提供，結果每間飯店都在搞降成本，或是多撈一筆」、「政府說不主動提供，業者直接解讀成不提供，要付費」、「而且明明他們的成本減少了，然後不降價就算了還漲價，然後很多飯店還把入住時間從下午三點延到下午四點，然後11點就要退房，溫泉會館更離譜要求5點才能入住」。

