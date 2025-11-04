「香港電影巡禮」首度登陸越南 《九龍城寨之圍城》洪金寶、古天樂同台加持

記者許瑞麟報導／由亞洲電影大獎學院（AFAA）與香港駐新加坡經濟貿易辦事處聯合主辦的「香港電影巡禮 – 越南站」，將於11月6至8日在胡志明市舉行。「香港電影巡禮」首次登陸越南，特別邀來洪金寶與古天樂親臨開幕儀式。活動主題為「Together We Dare to be Powerful」，象徵香港電影人憑勇氣與創意打破界限、拓展亞洲電影的無限可能。

洪金寶及古天樂親赴越南的消息，上星期在當地公布後引起熱議，洪金寶希望透過此次活動，向當地觀眾傳遞港產片兩大精神，「香港動作片的特色，以及香港電影人的毅力。」古天樂則表示：「我希望越南的觀眾能感受到香港電影的魅力和誠意，這次電影裡的動作和故事都非常精彩，希望大家能繼續支持香港電影。好久沒來越南見我的粉絲了，希望到時能見到大家！」

除了將帶來洪金寶及古天樂主演的《九龍城寨之圍城》，活動亦另外帶來三部風格迥異的香港電影，包括講述動作武術指導精神的《武替道》、記錄極限挑戰的紀錄片《香港四徑大步走》，以及描寫跨越時光愛情的《久別重逢》，展現香港電影在動作、紀錄與人文題材上的多元力量。

洪金寶參演的《九龍城寨之圍城》將在「香港電影巡禮 – 越南站」播映。（圖／亞洲電影大獎學院提供）

