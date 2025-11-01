「香蕉你個芭樂」成絕響 81歲馮淬帆過世 定居台灣40年

香港資深演員馮淬帆於11月1日傳出逝世消息，享壽81歲。新北市議員蔡淑君在臉書發文悼念，一句「懷念馮導」，透露自己在兩小時前得知消息時，心裡感到一陣空虛。

蔡淑君在文中深情懷念馮淬帆這位「那麼有味道的一個人，說話有戲，笑裡有故事」。她形容他鏡頭前後都真誠、都可愛，並感性表示：「他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。我總覺得，這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很『馮導』。願您在另一個舞台上，依舊帶著那抹笑，繼續說故事，繼續拍人生。」

「香蕉你個芭樂」成經典 近年移居台灣

馮淬帆是橫跨港台影壇的資深演員，他憑藉多部經典喜劇電影走紅，特別是「五福星」系列中，他飾演的犀牛皮，以及在電影《最佳損友》中飾演的牛頭帆，一句經典台詞「香蕉你個芭樂」更是成為港台觀眾津津樂道的文化符號。其他代表作還包括《福星高照》等賣座電影。

馮淬帆近年移居台灣，但身體狀況備受關注，今年5月時曾傳出因身體不適二度住院。即使高齡，他仍未完全息影，於 2024 年還參與演出了台片《鬼們之蝴蝶大廈》，持續展現對電影的熱愛。這位充滿個人魅力、風格獨特的「馮導」的離去，讓影迷和親友深感不捨。

很批過去作品「一輩子恥辱」

當時接受訪問，馮淬帆坦言早年在香港拍攝的喜劇片是「一輩子的恥辱」，更直言：「那個不叫喜劇，爛到離譜，叫做爛片，王晶（導演）那個王八蛋，拍戲拍得太離譜了！害太多人很慘，不知道為什麼這麼多人愛看。」

馮淬帆當時提到已在台灣定居30幾年，「除非很不喜歡的劇本，不然正常狀況我沒有理由不拍」。回想過去他坦言：「以前都拍瘋狂爛戲，是我一輩子恥辱，6、7年前發誓再不演爛戲，那些鬧劇鬧到離譜，我聽到『搞笑』兩個字我就討厭。反派我演，像是《老笠》就很變態，我很喜歡。」

他強調自己是台灣人，雖然出生廣東順德，但在台灣過得很愜意，全台各地很多朋友，鄰居看到他也都認得他，都不太好意思喊出他的經典台詞「香蕉你個芭樂」，反倒是網友很愛講。當時他自認還沒演到一個成功的大反派，也想再執導一部電影，如今都成為未完成遺憾。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導