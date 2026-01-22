「香蕉拿鐵」爆紅挑戰傳統味覺！營養師：一周一杯為限 喝多暴肥傷心血管
迎接農曆馬年，便利超商推出香蕉風味拿鐵，以拿鐵基底搭配香蕉風味，喝起來像超人氣香蕉牛奶的風味，在社群上爆紅。桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，新飲品引爆話題，挑戰傳統味覺，不過含糖飲料主要成分是蔗糖、果糖漿等，過量飲用會增加肥胖、蛀牙、心血管疾病風險，應控制飲用頻率。
國人喜愛咖啡，近四成民眾每天喝一杯，偏好拿鐵和美式。陳姿吟說，黑咖啡熱量極低，約240ml的中杯咖啡大約只有2至5大卡，接近零熱量。一杯中杯全脂牛奶拿鐵，熱量大約落在190至230大卡，若加糖會更高。而香蕉風味拿鐵使用糖漿和奶精，中杯熱量約300大卡，比原味拿鐵高出許多。
「如果想喝拿鐵又想控制三酸甘油酯，可改加低脂奶或植物奶。」陳姿吟指出，咖啡本身熱量低，但風味糖漿以及牛奶會讓總熱量上升，且糖分可能升高三酸甘油酯。對乳製品敏感者，燕麥奶是很好的牛奶替代品，對血糖調節者來說，燕麥奶可以作為較佳的飲料選擇。
而這款引起話題的香蕉拿鐵，風味飲多少有香料、調味劑等人工添加物，部分人可能引起過敏。陳姿吟提醒，如果想嘗鮮，一周一杯為限，連喝一個月恐會胖超過1公斤。「天然的最好！」使用黑咖啡加上牛奶以及半根攪成泥的香蕉，也有風味飲的效果；豆漿或燕麥奶當基底，也能增加柔順口感。
陳姿吟提醒，咖啡因的每日攝取量應在300毫克以下，約1杯大杯美式咖啡的量。若有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者，最好避免或減少攝取含咖啡因飲品，孕婦、哺乳期婦女、12歲以下兒童需更嚴格限制。
