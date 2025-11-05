「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈

天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，雖然鳳凰颱風還沒生成，但是看起來蠻有機會成為再度11月份威脅台灣的颱風。下周一(10日)開始東半部降雨增多，下周二到周四(11-13日)影響最大。

他指出，颱風路徑上仍有變數，可分為A、B兩種路線，取決於高壓的強弱變化。由於颱風轉向的時間點，目前看起來北邊沒有短波槽，所以比較偏向是沿著高壓邊緣北轉的過程，因此轉向的時間點、位置、角度取決於颱風本身的環流大小跟高壓之間互動的程度。颱風很大隻的話，北轉的趨勢就有可能比較早發生，後續仍有待觀察。

廣告 廣告

TD-29預測路徑圖

比較好的情況是，這颱風應該會先侵襲菲律賓，進入南海後再北轉，強度應該已經減弱不少，如果是在轉向成功後的過程才經過台灣，速度也會比較快，縮短影響的時間，但一切都還在未定之天，總之就是再觀察，也請大家注意下周的天氣狀況以及行程安排。

今仍受東北季風影響 華南雲系水氣減弱

分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。

氣溫方面變化不大，各地早晚低溫仍在20-22度，郊區稍低1-2度，白天高溫同樣會有明顯的南北差異，北部、宜蘭高溫約在23-25度，中南部、花東仍可達28-30度，高屏31-32度。

周四起東北季風減弱 高壓迴流天氣型態

明天這波東北季風就會減弱，風向逐漸轉為高壓迴流型態的偏東風，東北角、東半部至恆春半島地區仍是迎風面的位置，局部地區雲量仍多並有短暫雨機會。相對的背風面西半部地區天氣持續穩定、晴到多雲，仍僅山區在午後時段有零星降雨發生。氣溫則隨著東北季風減弱開始回升，各地早晚低溫稍提高1-2度，感受最明顯的會是北部地區，白天高溫回到26-27度，配合陽光露臉會暖熱許多。

周五、周六回暖水氣減弱 適合安排出遊

周五到周六仍持續受高壓迴流偏東風影響，水氣不多，預估會是近期天氣最好的一段時間，大多數地區都以晴到多雲為主，只有東半部迎風面會有些雲量及短暫雨，午後山區附近仍會有零星短暫陣雨，高屏近山平地也不排除會受影響。

這兩天氣溫持續回暖，西半部白天高溫都可達28-30度，高屏會再更高一些；東半部相對雲量稍多，高溫約在26-29度。早晚低溫則普遍約在22-24度，郊區可能會稍低一點，雖然不算很低，但在白天回溫幅度大的情況下，日夜氣溫變化的感受會變得相當明顯，早出晚歸要注意適時調整穿著。

周日下半天東北季風再南下 轉為陰雨天氣

相似的穩定天氣目前看可持續到周日上半天，下半天到晚間新一波東北季風就會逐漸南下，北部、東北部又會再次轉為陰雨天氣。

「鳳凰」颱風周末北轉角度是關鍵

下周的天氣重點除了東北季風影響以外，要關注的另一個目標就是目前在關島南方海面的熱帶性低氣壓，預估最快今天就可能增強為今年第26號颱風「鳳凰」，由於海氣環境適合，未來有機會發展為一個風場廣大且強度高的颱風。

「鳳凰」颱風預測路徑圖

路徑上仍會先往西移動，周末來到菲東海面，後續於下周有北轉趨勢，但目前的預報資料尚未收斂，可能的路徑散佈範圍還是相當大，因此還無法確定是否會接近影響臺灣，及其影響程度如何，還需要幾天時間來追蹤觀察。