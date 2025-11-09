「鷹眼」傑瑞米雷納遭控騷擾亞裔女導演！狂傳露骨不雅照

「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）近日被紀錄片導演周依指控多項不當行為，傑瑞米雷納曾傳給她「個人且親密的自拍照」，並在一次會面中表現出令人不安的行為，讓她不得不把自己反鎖在房間裡。對此，傑瑞米雷納

傑瑞米雷納和周依合作過紀錄片《Chronicles of Disney》和動畫片《Stardust Future》，但現年37歲的導演周依在Instagram上發布多篇貼文，並使用了「#Cancel」和「#CancelJeremyRenner」等標籤，她聲稱傑瑞米雷納六月開始傳送多張私密色情照給她，並稱自己單身很久，希望能找到建立認真關係的人，極力說服她交往。

周依認為，傑瑞米雷納以「對我表現出深愛，讓我相信他、相信愛的力量」的方式誘惑了她，她還聲稱自己遭到「有組織的抹黑行動」騷擾與打擊。

周依爆料傑瑞米雷納的不當行為。（圖／翻攝自周依IG）

此外，周依更表示：「這次的經歷真的揭露了好萊塢的黑暗面，以及那些意圖打壓女性、亞裔女性導演，甚至所有女性的抹黑行動，」周依雖然感到震驚，「但也很欣慰能看到許多朋友與媒體的支持，他們會持續揭露家庭暴力、對女性的虐待，以及那些針對無辜年輕女性的不受歡迎、未經同意的色情攻擊。」對於周依的指控，傑瑞米雷納的團隊發表聲明，否認所有指控「完全不準確且不真實」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導

Yahoo奇摩關心您：尊重身體自主權，如遇侵害或騷擾，勇於制止、勇敢說不。

※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢

※ 警政署 24 小時報案專線： 110

※ 社會安全網—網路通報專區

※ 各縣市政府性騷擾防治業務聯絡窗口

※ 法律扶助基金會諮詢專線：02-412-8518轉2再轉5