「2025超偶聯盟」12/13麻豆曾文願景園區登場 10位吉祥物明星、5座氣偶、闖關遊戲、美食市集資訊一次看！

葫蘆埤玩埤一夏系列活動之一「2025超偶聯盟 台南萌市力」來囉！活動將於12月13日在台南市政府曾文市政願景園區熱鬧登場，現場將集結10位台南吉祥物明星與民眾近距離互動，並設有5座大型氣偶展示，同時規劃多項豐富精彩活動，包括街頭藝人表演、趣味闖關、氣墊遊戲與美食市集，想要一次收集台南吉祥物的粉絲，千萬別錯過！

卡比胖拉氣偶裝置（圖片來源：台南市政府）

「台南萌市力」吉祥物齊聚亮相

本次活動邀集10位台南人氣吉祥物明星登場，包括觀光旅遊局的魚頭君、西拉雅國家風景區管理處的灰熊熊、市場處的菜籃仔、動保處的豆哥與凱娣、體育局的大員與甜甜、左鎮化石園區的KOKO、台南市立圖書館的蛙寶，以及統一獅球團的萊恩，並安排10位萌明星與民眾一起賣萌、互動、玩遊戲。除了各具特色的吉祥物外，現場還有泡溫泉的魚頭君、俏皮可愛的菜奇鴨、慵懶療癒的卡比胖拉、帥氣的統一獅萊恩，以及魅力爆棚的巷仔Niau等5座大型氣偶跟大家見面。

-大眾運輸：隆田火車站或麻豆轉運站搭乘公車橘幹線10號，至曾文市政願景園區下車

-自行開車：國道1號接台84線往玉井方向，於17K下營交流道下，約3分鐘可達

2025超偶聯盟 台南萌市力（圖片來源：台南市政府）

趣味闖關、氣墊遊戲、街藝表演

趣味闖關：活動現場規劃互動式闖關活動，可至服務台領取闖關集章卡(限量400張)，完成四項任務即可兌換50元市集券一張，可用於現場市集折抵消費(市集券數量有限，如兌換完畢，改為贈送小禮物乙份)。

遊戲氣墊：現場還有2座大型遊戲氣墊讓小朋友盡情玩樂放電。

街藝表演：4組精彩的街藝表演輪番上陣，包含有互動式故事帶小朋友歡樂唱跳、體驗夢幻泡泡秀、小丑氣球魔術秀等表演，活動內容豐富，一起來同樂。

場地配置圖（圖片來源：台南市政府）

萌樂好食市集

現場匯集超過25攤在地小農、手作文創DIY與美食小吃，在歡樂氛圍中大啖美味，別忘了使用闖關集章獲得的50元市集券，吃得開心又買得盡興。此外，2025台南購物節消費抽獎活動將持續至2026年3月1日止，為方便民眾參與特別導入「LINE官方帳號登錄系統」，無需下載APP即可完成發票及收據登錄，除了在台南店家消費滿50元，在吉祥物活動現場市集消費也可以獲得抽獎資格，有機會抽中百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券、現金等多項好禮，把大獎好禮帶回家。

萌樂好食市集（圖片來源：台南市政府）

順遊麻豆周邊景點

「2025超偶聯盟 台南萌市力」活動內容精彩豐富，不論是想與可愛吉祥物合影、讓孩子盡情放電，或品味台南在地美食，都能一次滿足，也可以順遊總爺藝文中心、麻豆代天府等周邊特色景點，與吉祥物共度充滿萌趣與笑聲的歡樂週末吧！

烏山頭水庫 &八田與一紀念公園：水庫湖光山色美景與八田與一（嘉南大圳設計者）紀念園區

總爺藝文中心：日式風格建築群，有藝文展覽與文創商品

麻豆代天府：以金碧輝煌的建築與廟會活動聞名

永興吊橋：橫跨曾文溪，夜景浪漫獨特

資料來源：台南市政府

資料整理：Vinge

