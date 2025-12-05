「25歲存款50萬」他認有存錢焦慮 網安慰：已經很多了

你有存錢焦慮嗎？有網友表示，自己12月滿25歲，存款只有50萬，對此覺得很焦慮，常常會擔心突然碰到什麼意外，戶頭就直接見底，對此不少網友分享經驗談安慰原PO，在網上掀起討論。

有網友在論壇Dcard發文，透露自己12月滿25歲，存款只有50萬，一直覺得自己的存款太少，常常會擔心突然碰到什麼意外，戶頭就直接見底，雖然有時也會覺得自己杞人憂天、辛苦賺錢就應該好好享受，但每當打開銀行看到餘額就會忍不住心慌，讓原PO坦言相當煩惱。

不少網友分享經驗談「這樣很多了，我25還沒有存款...」、「25歲存款只有五萬，這樣有沒有安慰到你？」、「我25，連50萬都沒...」、「能理解，我現在27歲存款也差不多50萬，每天都會看看自己的投資標的，算著薪水，看要怎麼存更多錢，存下來的錢要怎麼投資才能增加累積更多錢」、「我現在25，40萬...然後年底離職...我也佩服我的勇氣」、「我覺得已經很棒了，我因為家庭經濟不好大多數的錢都幫忙家裡開銷，家裡還有一個比我大八歲的哥哥沒工作，我都很羨慕別人能夠出國 ，我都沒有出國過」。

也有網友安慰「很不錯了，很多這年紀的，不是月光就是負債，只要審慎投資，應該都很有機會再獲利」、「幾乎每天都會看到這種存款焦慮文，比上不足，比下有餘，不要再內耗自己了」、「沒事，會越存越快」、「你如果沒有金錢壓力，不用給自己這麼大壓力，每個月順其自然固定存一筆錢慢慢累積即可」。

撰稿：吳怡萱



