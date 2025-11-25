「ANA航空教室」年度活動 助青年學子開啟航空夢想

忠福及青園國小學生參訪

ANA 台灣分公司長期積極投入公益活動，以回饋社會貢獻一份心力。在長榮航太科技股份有限公司 (簡稱EGAT) 的長期協助下，於 11 月 25 日舉辦第 14 次「ANA 航空教室」。活動分為兩個部分，上午透過桃園市教育局協助，邀請桃園市中壢區青園國小及忠福國小共 46 位學生參與；下午首度邀請大學生，由淡江大學日本語文學系共 30 位師生一同參加。

淡江大學日文系學生參訪

去年 12 月適逢 ANA 台日航線開航 30 週年，ANA 深切感謝各界長期以來的鼎力支持與愛護，使 ANA 得以在台灣市場奠定穩固的發展基礎。為積極回饋社會，今年「ANA 航空教室」除持續邀請小學生外，更首度擴大舉辦邀請本地大學生參與。

本次活動內容包括由 ANA 及EGAT 員工協助帶領解說，讓學生得以近距離接觸 ANA 飛機，感受飛行的魅力。此外，亦透過 ANA 員工分享，深入了解機場地勤人員、空服員及飛機維修員的日常工作內容，讓學生們得以對航空業有更多的認識，並學習與飛機相關的基礎知識。

ANA 台灣分公司總經理古牧海表示：「為了感謝台灣對日本東北 311 震災的幫助，自 2013 年以來，在 EGAT 長期的協助下，得以邀請桃園地區的國小學生參加『ANA 航空教室』。而本次更邀請了淡江大學日本語文學系學生一同參與，希望透過這樣的活動讓學生們可以更了解飛機及 ANA，並對航空業產生興趣，進而培育未來的航空人才。」

ANA 除了不斷努力提升服務品質，同時也積極投入公益活動，今後亦將持續為回饋地方而努力。