「Hello Kitty展」首場海外展11月12日台北登場，會場限定商品與入場禮搶先看

首度移師來台展出的【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】將於11/12在新光三越台北信義新天地A11-6F開展。特展會場除了先前釋出的「Hello! Memories」了解從商品設計中誕生的角色-Hello Kitty、「Hello! Evolution」原創影像作品，呈現Hello Kitty誕生至今50年來迷人多變的風情樣貌外，本次將揭露接下來的「Hello! Collaboration」及「Hello! Friends」兩展區獨有的驚喜亮點，讓粉絲不用出國，在台灣就能親身感受Hello Kitty可愛迷人的百變造型及獨特魅力。入場即贈迷你可愛透卡，這可是台灣場才有的特別配色＆設計哦！請務必將其珍藏！

（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-台灣限定入場禮-「迷你可愛透卡」示意（來源：曼迪傳播官方提供）

踏入展區「Hello! Collaboration-因為能不斷改變樣貌，所以能貼近每一個人-」，可欣賞到從變身系列的始祖「日本各地區限定Kitty」 到初期與其他角色聯名的珍貴周邊商品，帶領大家一同回顧Hello Kitty的聯名歷史。「Hello! Friends -Kitty -無論何時都在你身邊-」特別展出由多位藝術家以「我與Kitty」為主題創作的全新插畫作品！期待能將這些作品與自己的回憶相互交織，一同細細品味。

Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-展區示意圖／照片來源：東京場（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-展區示意圖／照片來源：東京場（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-展區示意圖／照片來源：東京場（來源：曼迪傳播官方提供）

將過往風靡一時的經典商品變身為大型拍照打卡裝置，結合趣味小巧思，讓粉絲拍照合影高喊卡哇伊！官方更精心準備豐富的【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】台灣場首發商品、主題周邊等，日／台版精品應有盡有供喜愛Hello Kitty的粉絲選購珍藏。更多Hello Kitty的獨特魅力等你來特展現場親自體驗。還有還有，精心設計推出拍貼機、三麗鷗明星的可愛姓名貼，更是不可錯過的超Q紀念小物！更多詳細資訊請密切注意曼迪傳播臉書公告。

Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-展區示意圖／照片來源：東京場（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-展區示意圖／照片來源：東京場（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-展區示意圖／照片來源：東京場（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-機台紀念小物：拍貼機、姓名貼紙（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-機台紀念小物：拍貼機、姓名貼紙（來源：曼迪傳播官方提供）

日本特展商品

Hello Kitty展-扁平包(會場限定-預購)（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-環保購物袋(會場限定-預購)（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-造型玩偶吊鍊(會場限定)（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-盲盒鑰匙圈（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-日版原創托特包（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-日版原創絨毛吊飾（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-日版蘋果造型扣環金屬鑰匙圈（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-日版小圓鏡（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-日版卡片鏡-三代目大谷鬼次的江戸衛（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-日版卡片鏡-回眸美人（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-日版托特包（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-日版帆布束口袋組（來源：曼迪傳播官方提供）

台灣特展首發商品(採預購制)

Hello Kitty展-長形立鏡(預購)（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-枕套2入組(預購)（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-束口袋組(預購)（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-多功能毯(預購)（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-飲料杯提袋(預購)（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-長門簾(預購)（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-巨大毯子(預購)（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-行李束帶(預購)（來源：曼迪傳播官方提供）

Hello Kitty展-L夾(預購)（來源：曼迪傳播官方提供）

【Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也跟著蛻變-】展覽資訊

日期：2025.11.12 Wed.~2026.01.11 Sun.

地點：新光三越信義新天地A11 6樓

營業時間：平日11:00~21:30 例假日前一天營業至22:00

＊以新光三越信義新天地A11營業時間為準

－

