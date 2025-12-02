「M夫人」黃斑部病變無法再演戲 90歲茱蒂丹契認：幾乎看不見

奧斯卡和東尼獎得主、好萊塢資深女演員茱蒂丹契（Judi Dench），在最近與長期合作夥伴兼好友伊恩麥克連（Ian McKellen）的聯合採訪中，詳細說明了她因眼疾導致視力喪失，不得不逐漸減少舞台和銀幕工作的現實情況。

年90歲的她告訴《ITV》新聞記者：「不，你們看不到我出現在鏡頭前了，因為我看不到東西了。」當麥克連開玩笑說他們能看到她時，茱蒂丹契回應道：「是的，我能看到你的輪廓，而且我對你很熟悉，我知道你戴著你的《馬克白》圍巾。但我現在無法認出任何人了。」（她與麥克連曾在1979年合作演出《馬克白》）。

她繼續表示：「我不能看電視，我也不能看書。」麥克連開玩笑地問茱蒂丹契是否會對陌生的人說「很高興見到你」，她則大笑回答：「有時候會！」

茱蒂丹契自2012年以來就公開她的病情，她罹患年齡相關性黃斑部病變。這是一種影響視網膜中央部分的退化性眼疾，會導致中心視力扭曲或喪失。

她在去年暗示了退休的可能性。她曾表示：「如果我飾演一個篇幅較長的角色，對我來說會很困難，我還沒有找到解決辦法。我有很多朋友會教我背劇本，我有攝影般的記憶。」不過如今因視力退化的影響，她承認無法繼續演戲，也已經無法獨自出門，必須要有人全程陪伴在側，否則可能會跌倒。

茱蒂丹契因演出《007》系列的M夫人而全球聞名，她最近的作品包括2022年Apple TV+聖誕音樂喜劇《耶誕魔力》中的客串演出。她也出現在最近英國的節日主題廣告中。目前茱蒂丹契和麥克連正共同支持一項倡議，旨在重振英國學校的威廉莎士比亞課程，他們提倡利用排練作為教學工具，來激發學生對這位大文豪作品的理解。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導