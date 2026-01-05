「Pokémon GO Tour：卡洛斯」2月20日台南登場！首次規劃「超級之夜」從早到晚都能玩

繼2018年Pokémon GO 選擇臺南都會公園作為專屬活動場域後，2026的全球大型活動《Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南》也再度回來了！臺南市長黃偉哲表示，2月20日至2月22日三天活動中，民眾除了可以在活動主會場臺南都會公園看到三大主題棲息地，還會有人氣滿滿的寶可夢的裝飾和寶可夢的見面會。而夜間也有首次規劃的「超級之夜」，讓民眾白天、黑夜都能體驗遊戲的樂趣。

臺南市市長_黃偉哲、Niantic_亞太區行銷總監_許世婉及臺南觀旅局林國華局長記者會合影（來源：Niantic官方提供）

遊戲官方網站也指出，本次活動主會場白天票價新台幣818元，購票的訓練家可以在選擇的活動當日於主會場中，遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」、「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。而有別以往僅有的白天活動，活動三天的夜晚首次舉辦了「超級之夜」，民眾只要在購買白天票券同時，另外加購新台幣529元的「超級之夜」加值入場券，就能獲得活動贈品，於夜間燈飾氛圍中遊戲體驗，以及欣賞精彩表演。

擁有門票的訓練家可以當日在主會場或臺南市內遊玩。另外，訓練家若是加買價值新台幣500元「城市漫步加值包」，就會擁有額外一天的遊戲時間，盡情穿梭在全臺南各區中，一邊感受在地的文化、品嚐美食，還能持續體驗遊戲趣味！特別需要注意的是，「城市漫步加值包」必須搭配日間主會場票券一起購買，並且可任選三日活動中的其中一日暢玩臺南。

Niantic 亞太區行銷總監許世婉致詞時表示「長期以來，台南市政府一直給予《Pokémon GO》非常多的支持，從 2018 年的 Safari Zone、2024 年搭配台南 400 的 City Safari，到今年的 GO Tour， 我們每一次來台南，都希望把不同、更新的遊戲體驗帶給玩家。」

Niantic_亞太區行銷總監_許世婉致詞（來源：Niantic官方提供）

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，這次活動的精彩度有別以往，除了在臺南都會公園呈現三大主題棲息地：中央村莊、海岸研究所、山脈地帶外，夜間還有燈光與聲景。另外，觀光旅遊局也調查了一些活動期間的優惠商家，讓全球訓練家在臺南全區體驗遊戲同時，也可以用眼睛看美景、用心感受在地的文化人情味、用味蕾品嚐屬於臺南的味道。

因活動適逢農曆春節連假期間，觀光旅遊局特別提醒訓練家們及早訂房與安排行程，市府於活動期間也將規劃接駁車直達臺南都會公園會場，建議訓練家們多搭乘火車、公車、接駁車等公眾交通工具前往。

更多活動資訊敬請詳閱「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動網站：https://pokemongo.com/zh_Hant/gotour/tainan

