「Pokémon GO Tour：卡洛斯」2026台南登場！票價場地曝光，異色「蒂安希」首次亮相

今《Pokémon GO》發布最新消息，全球玩家矚目的《Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南》，將於2026年2月20日至22日連續三天登場，預計吸引來自世界各地的寶可夢訓練家齊聚臺南，一同踏入以卡洛斯地區為靈感的冒險旅程。這次活動期間遊戲方規劃有首次亮相的異色「蒂安希」、異色寶可夢、特殊調查與團體戰獎勵等多項豐富內容。臺南都會公園也將在現實場景中，呈現三處超亮眼的主題棲息地讓玩家展開大冒險，同時也將首度推出夜間限定的 「超級之夜」！

「Pokémon-GO-Tour：卡洛斯－台南」主視覺公布，由「哲爾尼亞斯」及「伊裴爾塔爾」領銜！（來源：Niantic官方提供）

《Pokémon GO》官方網站亦公開早鳥入場券票價，建議售價NT$733 (含稅)。持有入場券的訓練家，在三天的活動中將有機會遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」，並遇見「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。

三天的活動中，臺南都會公園也將在現實中首次公開三大主題棲息地：中央村莊、海岸研究所、山脈地帶，訓練家購票時可自由選擇從哪個棲息地出發，而臺南都會公園場內也會特別設計不同造型的「多麗米亞」補給站轉盤，讓訓練家解鎖「多麗米亞」造型變化，並進行限時調查，訓練家們需於當日台灣時間17:00前完成，通常「多麗米亞」只能在特定地區或特別活動期間改變造型，記得把握這次機會，為牠換一個全新造型喔！

有別以往，這次活動將首度推出夜間限定的「超級之夜」，訓練家們除了可以持續在活動現場捕捉寶可夢，同時也能在夜間感受主辦方規劃的感官體驗，讓這場活動盛宴更顯別出心裁。

而離開主會場，三天活動期間在台南市全區仍可享有探索內容。藉著購買城市加值包，最多可以延長兩天，繼續在臺南市區享受「GO Tour」的樂趣！訓練家們可以體驗在地深厚歷史文化、豐富美食與探索台南這個充滿魅力的城市，歡迎大家至少來個三天二夜之旅，在臺南把寶可夢們完整收集。

限量版的「Pokémon GO Tour：卡洛斯」主題T恤也將在活動會場開放購買！只要在活動現場購買「Pokémon GO Tour：卡洛斯」主題T恤，即可獲得兌換獨家「GO Tour」主題T恤換裝道具的禮品卡！商品不會開放線上預購。商品數量有限，售完為止。恕不接受退換。

限量版的「Pokémon-GO-Tour：卡洛斯」主題T恤（來源：Niantic官方提供）

因活動適逢農曆春節連假期間，建議訓練家們及早訂房與安排行程。臺南市政府也會於活動期間規劃接駁車直達臺南都會公園會場，建議訓練家們多搭乘火車、公車、接駁車等公眾交通工具前往。

更多活動資訊敬請詳閱「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動網站：https://pokemongo.com/zh_Hant/gotour/tainan

2018-Pokémon-GO-Safari-Zone-in-Tainan-資料照1--臺南市政府觀光旅遊局-提供（來源：Niantic官方提供）

2018-Pokémon-GO-Safari-Zone-in-Tainan-資料照2--臺南市政府觀光旅遊局-提供（來源：Niantic官方提供）

2018-Pokémon-GO-Safari-Zone-in-Tainan-資料照3--臺南市政府觀光旅遊局-提供（來源：Niantic官方提供）

