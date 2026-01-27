「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」2/20～2/22在台南都會公園 活動入場券、超級之夜、交通資訊一次看！

全球玩家矚目的《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》，將於2026年2月20日至2月22日連續三天，於台南都會公園及奇美博物館周邊盛大登場，預計吸引來自世界各地的寶可夢訓練家齊聚台南，一同踏入以卡洛斯地區為靈感的冒險旅程。活動期間設置主題棲息地與寶可夢裝飾，並規劃見面會及全球唯一的「超級之夜」活動，預期吸引國內外玩家齊聚台南。

首度夜間限定「超級之夜」

有別以往，這次活動期間遊戲方規劃有首次亮相的異色「蒂安希」、異色寶可夢、特殊調查與團體戰獎勵等多項豐富內容。台南都會公園也將在現實場景中，呈現三處超亮眼的主題棲息地讓玩家展開大冒險，同時也將首度推出夜間限定的「超級之夜」，訓練家們除了可以持續在活動現場捕捉寶可夢，同時也能在夜間感受主辦方規劃的感官體驗，讓這場活動盛宴更顯別出心裁。

異色「蒂安希」首度登場副本（圖片來源：Pokémon GO Tour）

公開三大主題棲息地

2/20～2/22三天的活動中，台南都會公園也將在現實中首次公開三大主題棲息地，包括中央村莊、海岸研究所、山脈地帶，訓練家購票時可自由選擇從哪個棲息地出發，而台南都會公園場內也會特別設計不同造型的「多麗米亞」補給站轉盤，讓訓練家解鎖「多麗米亞」造型變化，並進行限時調查，訓練家們需於當日台灣時間17:00前完成，通常「多麗米亞」只能在特定地區或特別活動期間改變造型，可以把握這次機會，為牠換一個全新造型！

「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動入場券

據《Pokémon GO》官方網站表示，持有入場券的訓練家，在三天的活動中將有機會遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」，並遇見「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動入場券包含單日活動內容。持有入場券的訓練家還能加購週五／週六／週日加值包，享受額外一天的活動內容。訓練家可於「Pokémon GO Tour」網站購買單日入場券（入場券數量有限，售完為止）。

◆活動地點：台南都會公園及奇美博物館周邊

◆活動日期：2026/2/20～2/22

◆活動時間：9:00～17:00

◆票價：現場活動入場券818元、團體戰加值包350元、孵蛋加值包350元、城市漫步加值包 350元、超級之夜加價購529元

◆周邊商品：限量版主題T恤。只要在活動現場購買限量版的「Pokémon GO Tour：卡洛斯」主題T恤，即可獲得兌換獨家「GO Tour」主題T恤換裝道具的禮品卡。（不會開放線上預購）

◆更多資訊：「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」購票網站

◆小提醒：「Pokémon GO Tour」所有活動內容僅限持有入場券的訓練家遊玩，訓練家只能在活動入場券上標示的時段，體驗台南都會公園內的活動內容。本次活動的入場券購入後無法退款（適用法律與服務條款中規定的例外事項）。

◆交通資訊：

大眾運輸：台南高鐵站搭乘H3高鐵快捷公車 (台南市政府線)至都會公園站

自行開車：國道一號/三號下台南交流道→銜接86快速道路往西→ 再往北接台一線(二仁路)即可抵達

（圖片來源：Pokémon GO Tour）

購買城市加值包享樂趣

離開主會場，三天活動期間在台南市全區仍可享有探索內容。藉著購買城市加值包，最多可以延長兩天，繼續在台南市區享受「GO Tour」的樂趣，也能在週末充分享受加值包的獎勵加碼內容。訓練家們可以體驗台南在地深厚歷史文化、豐富美食，至少來個三天二夜之旅，在台南把寶可夢們完整收集。

因活動適逢農曆春節連假期間，特別提醒訓練家們及早訂房與安排行程，活動期間也將規劃接駁車直達台南都會公園會場，建議訓練家們多搭乘火車、公車、接駁車等公眾交通工具前往。

