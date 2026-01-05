「Pokémon GO Tour 台南」過年登場！官方總監親揭合作幕後，十周年活動先賣關子

《Pokémon GO》在 2026 十周年重回台灣舉辦「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」，除了洛杉磯之外，台南是全球唯二、亞洲唯一的實體大型活動，今日黃偉哲市長與 Niantic 亞洲行銷總監許世婉現身台南記者會，邀請粉絲、玩家屆時一起到台南都會公園共襄盛舉。而會後許世婉接受媒體訪問，分享這次與台南市政府合作活動的幕後是如何進行。

Niantic 亞太區行銷總監接受媒體專訪，透露本次台南 Tour 合作幕後（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

這次的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」將於 2 月 20 日至 22 日之間在台南都會公園登場，由於剛好正是農曆新年期間（初四～初六），許世婉分享這次活動舉辦過程：「肯定是不容易，但就很拜託政府與場地方，由於是新年，又要把時間延長（超級之夜），有一定的難度，但雙方仍然把這件事成功安排好。」至於《Pokémon GO》迎接十周年，是否會有什麼活動能搶先透露，總監笑說還不能講：「但玩家可以好好期待一下」。

Niantic 這次會回到台南，許世婉表示：「在選擇合作方，肯定要大家很想把這個活動帶來，而且場地要夠大，網路的配套措施要有政府合作等等，也謝謝奇美跟公園那邊，都有很好的配套措施。」

而每次的 Tour 活動都會有新的異色寶可夢首次登場，官方是如何選擇哪一隻寶可夢會出現，總監回應：「Tour 每年都是以不一樣的世代為主題，今年是卡洛斯，所以就是從卡洛斯找沒有登場過的一個寶可夢放入活動中。」

「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」將於 2 月 20 日～22 日每日 09:00～17:00 於台南都會公園、奇美博物館周邊登場，目前門票已開賣，單日入場券為 NT$ 818 元，首次舉辦的「超級之夜」則是 NT$ 529 元，必須搭配主活動入場券一起購買。更多詳細活動內容，可參考本篇資料：《Pokémon GO》十周年重返台灣！Tour卡洛斯台南登場，亞洲唯一、限定三天。

除此之外，這次為了首次的超級之夜活動，也配合台灣燈會推出三款不一樣的造型手燈，購入超級之夜門票即可獲得（應該是三選一），喜歡的粉絲們千萬別錯過啦！