【全台玩雪滑冰景點推薦】南港中信園區免費滑冰場、小巨蛋冰上樂園、尚順熱雪天堂、高雄飄雪樂園免出國享受冬季休閒運動！

每至冬季，南港「中國信託金融園區」會打造超過10米的夢幻聖誕樹與全台唯一的戶外滑冰場。今年園區持續免費開放滑冰體驗，一同感受節慶氛圍與冰上樂趣。此外全台還有其他玩雪或滑冰景點，不用出國就可以感受雪國的世界，包括體驗滑雪、滑冰、堆雪人等一次滿足。

（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）

中國信託金融園區戶外溜冰場

南港「中國信託金融園區」中庭打造成大型戶外滑冰場，今年已是第十二屆，中國信託與超人氣漫畫家「亞拉」合作，讓療癒角色「貓貓蟲咖波」走進滑冰場，與可愛的咖波共度最萌的冰上時光，CTBC x 咖波冰原大冒險還有限定集章活動蒐集！►咖波冰原集章趣活動

最棒的是，中國信託金融園區戶外滑冰場完全不收取任何費用，現場只要憑個人身份證件，就能租借冰刀鞋、安全帽及全套護具，一起來感受奇幻滑冰樂趣！此外，憑入場券上的《滑冰場限定優惠券》還可享有超過20個店家獨家優惠任選！

中國信託金融園區戶外溜冰場（圖片來源：中國信託金融園區）

台北小巨蛋冰上樂園

小巨蛋冰上樂園是目前臺灣符合國際標準、規模最大的冰場，平時提供一般遊客滑冰休閒娛樂外，也是國內滑冰好手及培訓國家選手之專業場地。場內專業設備包括國際標準冰上曲棍球圍板、短道競速防撞墊、專業洗冰車、冰球比賽高空防護網、標準冰球球門兩座及冰面上教學擋牆等。

臺北小巨蛋冰上樂園(圖片來源：臺北大眾捷運股份有限公司)

新竹小叮噹科學主題樂園

新竹小叮噹科學主題樂園是全台第一也是目前全台灣最大滑雪場，面積廣達750坪，滑雪道長度約60公尺，可以來這邊處在零下3至8度的雪白冰雪世界中，體驗堆雪人、玩雪、坐雪毯滑雪等樂趣，如果想要嘗試更高難度的滑雪技能，可以另外報名單板或雙板課程，有專業教練指導授課。只要有樂園門票即可入場，現場也有雪地玩具、防寒外套、手套、雨鞋租借服務。

新竹小叮噹科學主題樂園（圖片來源：新竹小叮噹科學主題樂園）

苗栗尚順育樂熱雪天堂

滑雪圈、溜雪盆、堆雪人對身處亞熱帶台灣的朋友們，是難得體驗的活動。透過獨家專利研發的"HotSnow"仿雪材質以及滑道滑具的設計，塑造了與雪地極為相似的常溫滑雪樂園，可以體驗滑雪圈及雪盆的刺激快感，也可以在玩雪區滿足堆雪人的願望，更有不定時的飄雪，彷彿置身雪國之中。

高雄滑雪學校飄雪樂園

高雄滑雪學校斥資千萬引進國外核心技術，創造零下低溫環境，雪花從天而降，仿真100%，讓國人不必出國，在高雄就可以親身體驗「北海道」的粉雪，是最佳「偽出國」的遊憩熱點之一。國內首座都會0°飄雪樂園，國人不用出國就能玩雪！最新潮的時尚活動，除了能在平地堆雪人、打雪仗，還可以滑雪橇在雪坡上享受滑雪的樂趣！

桃園TAI Snow台灣之新 滑冰運動世界

桃園也有室內滑冰場可以帶小朋友去體驗，TAI Snow台灣之新-桃園滑冰運動世界提供公眾滑冰場地、開辦滑冰課程，現場也有提供冰鞋與護具的租借，沒裝備也能體驗。雖是滑冰場地，但室內不會太冷，不用穿太厚的衣服。初學者則可扶著周邊護牆慢慢前行，小朋友則可推著小鯨魚冰上輔助具滑行，滑累了還可坐在上面讓爸媽推著划。

Craftzy Sports Club 卡夫契運動俱樂部

想要單純體驗滑雪的人，此處備有全台第一台SkyTechSport室內互動滑雪訓練模擬機，搭配7.3米曲面螢幕，提供沉浸式滑雪情境。零經驗的滑雪小白，可以在教練指導下，掌握入門技巧；進階滑手則能提升肌耐力和體力，為下一次追雪備戰。

資料整理：Vinge

