【南投新景點】春水堂創辦人打造「春秋山林」開箱！結合山林美食、茶文化足浴，夏天還有戲水池
春秋山林是由春水堂創辦人劉漢介先生全新打造的山林文化餐飲空間，地點位於南投國姓鄉，南投又多了一處可以放電用餐的新景點啦！
占地百坪的春秋山林以「茶文化」為核心，延伸出美食、足浴、手作、自然散策等「五感沉浸式」，還設有「戲水池」夏天可以帶小孩來玩水。整個春秋山林園區環繞在群山之中，大自然景色滿滿綠意很療癒，規劃有「梅園」區域待梅花季節一定會更美~
▼到訪春秋山林，如果開車走國道 6 號，於下國姓交流道後，依 Google 導航前行，約 22 分鐘車程即可抵達。園區設有平面停車場，收費50元/次。不過現在試營運期間的假日，人潮超多，我們下午到達時已無車位只能路邊找位置停放，近期如果是假日到訪，建議要早點來~
▼春秋山林正式營運後的門票費用說明如下，目前試營運期間沒有收門票，但不確定到什麼時候，依官方公告喔~
▼園區佔地寬敞，入口處設有完整導覽地圖，如果有看好想去的地方，可以手機先拍下地圖，走起來會更加順暢。
春秋山林「山林兼味」餐廳
▼「山林兼味」是春秋山林的主餐廳，從菜單可以看出春水堂的風格，除了春水堂招牌的麵食點心飲料之外，還添加了很多合菜料理，主打創新的「新台灣融合菜」。
▼「山林兼味」的菜單如下，我本來直接把菜單放上來，發現受限版面字變很小，所以我有調整了一下菜單排版讓字更清楚，或是可以點這裡到春秋山林FB粉絲頁查看。
註：每人最低消費為任一商品乙杯/乙份。內用酌收10%服務費。
▼這次本來打算來喝個下午茶，但假日人實在太多，即使是下午到訪依舊是滿座需登記候位，且被告知因候位人數很多，不一定會有座位，只能放棄~
(註：下圖為候位區。)
▼「山林兼味」整體空間以大量木質元素與挑高設計為主，大面落地窗引入自然光，能一邊用餐，一邊欣賞山林景色。
春秋山林「快哉亭」足浴體驗
▼「快哉亭」位於「山林兼味」斜對面，提供獨特的「足沐體驗」，將茶文化延伸至身體感官的沉浸式療癒。
▼「快哉亭」足浴每人200元（内含：紙毛巾1包＋足浴包1包＋季節養生茶1杯），單次體驗為40分鐘（震動器另設有5分鐘緩衝時間）。身高未滿110公分之兒童可免費入場，唯須與家長共用座位；如欲單獨使用座位，則需另付費。
▼快哉亭足浴空間設計以日式風格為主，脫鞋踏上類似和室空間的木地板，走到座位坐下可將雙腳浸入溫潤泉水，很放鬆呀~
▼座位之間保有適當間距，搭配屏風區隔泡起腳來比較有隱私性。
▼四週為落地窗，被環繞的綠意所包圍。一邊足浴，一邊享用養生茶品，聽著輕音樂，舒緩又療癒~
春秋山林「山系製販所」輕食咖啡/手作選物
▼山系製販所集合了輕食、飲品、手作與質感選物，可以享用咖啡下午茶，或逛逛精選商品。
▼山系製販所價目表如下，週日下午到訪已經有超多商品售完，假日想用餐真的要早點來啊XD
春秋山林「梅園」散策
▼梅園是園區內最清幽的一隅，四季皆有不同風貌，現在到訪因為就…綠意盎然，比較沒什麼特別，所以我沒有特地走進梅園拍XD 但待冬季梅花綻放，應該會很美。
戲水區
▼戲水區開放時間是 3-10 月的 10:00-17:00，所以現在11月是不能玩水的。水深約30公分，12歲以下兒童須由成人全程陪同。
▼戲水區旁邊設有魚池，池中魚群悠遊自在，小孩很愛近距離觀察呀~
▼這邊很貼心的還設置了 2 間乾淨的淋浴間與廁所，方便清洗使用~
▼園區各角落有設置桌椅、搖椅座位，散步累了可以坐下來休息放空一下~
春秋山林︱秋山大雅
▼「秋山大雅」目前尚在規劃中，看官方資料預計將是新式壺泡茶體驗與藝文展覽的複合空間。
▼園區內到處都是大自然美景，靜謐的山林倒影水池，隨手一拍都好看耶~
▼蜿蜒步道穿梭在綠意之中，雖然步道短短的一小段，但走在其間依舊可以近距離感受森林的靜謐與清新~
▼陽光穿過茂密樹梢灑落下來，池塘上鋪滿翠綠浮萍，微風輕拂時泛起細碎漣漪，彷彿時間也在此刻慢了下來。
春秋山林環境清幽療癒，很有走入大自然的愜意，而且目前試營運中免費入場(停車還是要停車費喔)，來散步走走還蠻棒的。But~~~假日人真的太多，而且目前餐廳是不能訂位的，所以一定要早點來，不然，不但餐廳沒座位、停車位已滿，還會有很多餐點已售完喔！
春秋山林
電話：04 9246 2667
地址：544南投縣國姓鄉北原路30-16號
營業時間：早上10:00-晚上19:00
公休日：週一、週二
春秋山林 FB 粉絲頁
文章來源：涼子是也
其他人也在看
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 15 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
吃完飛機餐「碗盤別堆疊」！ 網驚訝：做錯好多年
許多旅客搭乘飛機時習慣在用餐後將餐盤、碗杯整齊堆疊，認為這樣能方便空服員收取，但一名網友近日提醒，這個看似貼心的舉動實際上可能造成困擾，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 16 分鐘前
中國客不來日本也不慌 北海道店家：台灣人很多
日本北海道三天連假迎來大量旅客，即便中國政府日前呼籲民眾「暫緩赴日旅遊」已滿 10 天，但熱門景點依然擠滿人潮，函館朝市商家更直言，「幾乎沒有受到影響」，更說明顯感受到台灣旅客增加。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 天前
得獎不敵收視率／獨家！缺席金鐘領獎有內情 方念華《看板人物》收攤
主播方念華今年才以超過17年的談話性節目《看板人物》拿下金鐘獎，卻驚傳節目將收攤，據知節目已改為不固定錄製、播出，方念華無法接受，但因她要求嚴格，常讓工作人員受氣，因此節目一確定停播，只有她本人不滿，工作夥伴倒是都樂見其成。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 天前
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰EBC東森新聞 ・ 15 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 20 小時前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前