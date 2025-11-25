【南投新景點】春水堂創辦人打造「春秋山林」開箱！結合山林美食、茶文化足浴，夏天還有戲水池

春秋山林是由春水堂創辦人劉漢介先生全新打造的山林文化餐飲空間，地點位於南投國姓鄉，南投又多了一處可以放電用餐的新景點啦！

占地百坪的春秋山林以「茶文化」為核心，延伸出美食、足浴、手作、自然散策等「五感沉浸式」，還設有「戲水池」夏天可以帶小孩來玩水。整個春秋山林園區環繞在群山之中，大自然景色滿滿綠意很療癒，規劃有「梅園」區域待梅花季節一定會更美~

南投國姓鄉｜春秋山林

▼到訪春秋山林，如果開車走國道 6 號，於下國姓交流道後，依 Google 導航前行，約 22 分鐘車程即可抵達。園區設有平面停車場，收費50元/次。不過現在試營運期間的假日，人潮超多，我們下午到達時已無車位只能路邊找位置停放，近期如果是假日到訪，建議要早點來~

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

▼春秋山林正式營運後的門票費用說明如下，目前試營運期間沒有收門票，但不確定到什麼時候，依官方公告喔~

南投國姓鄉｜春秋山林

▼園區佔地寬敞，入口處設有完整導覽地圖，如果有看好想去的地方，可以手機先拍下地圖，走起來會更加順暢。

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

春秋山林「山林兼味」餐廳

南投國姓鄉｜春秋山林

▼「山林兼味」是春秋山林的主餐廳，從菜單可以看出春水堂的風格，除了春水堂招牌的麵食點心飲料之外，還添加了很多合菜料理，主打創新的「新台灣融合菜」。

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

▼「山林兼味」的菜單如下，我本來直接把菜單放上來，發現受限版面字變很小，所以我有調整了一下菜單排版讓字更清楚，或是可以點這裡到春秋山林FB粉絲頁查看。

註：每人最低消費為任一商品乙杯/乙份。內用酌收10%服務費。

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

▼這次本來打算來喝個下午茶，但假日人實在太多，即使是下午到訪依舊是滿座需登記候位，且被告知因候位人數很多，不一定會有座位，只能放棄~

(註：下圖為候位區。)

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

▼「山林兼味」整體空間以大量木質元素與挑高設計為主，大面落地窗引入自然光，能一邊用餐，一邊欣賞山林景色。

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

春秋山林「快哉亭」足浴體驗

南投國姓鄉｜春秋山林

▼「快哉亭」位於「山林兼味」斜對面，提供獨特的「足沐體驗」，將茶文化延伸至身體感官的沉浸式療癒。

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

▼「快哉亭」足浴每人200元（内含：紙毛巾1包＋足浴包1包＋季節養生茶1杯），單次體驗為40分鐘（震動器另設有5分鐘緩衝時間）。身高未滿110公分之兒童可免費入場，唯須與家長共用座位；如欲單獨使用座位，則需另付費。

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

▼快哉亭足浴空間設計以日式風格為主，脫鞋踏上類似和室空間的木地板，走到座位坐下可將雙腳浸入溫潤泉水，很放鬆呀~

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

▼座位之間保有適當間距，搭配屏風區隔泡起腳來比較有隱私性。

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

▼四週為落地窗，被環繞的綠意所包圍。一邊足浴，一邊享用養生茶品，聽著輕音樂，舒緩又療癒~

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

春秋山林「山系製販所」輕食咖啡/手作選物

南投國姓鄉｜春秋山林

▼山系製販所集合了輕食、飲品、手作與質感選物，可以享用咖啡下午茶，或逛逛精選商品。

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

▼山系製販所價目表如下，週日下午到訪已經有超多商品售完，假日想用餐真的要早點來啊XD

南投國姓鄉｜春秋山林

春秋山林「梅園」散策

▼梅園是園區內最清幽的一隅，四季皆有不同風貌，現在到訪因為就…綠意盎然，比較沒什麼特別，所以我沒有特地走進梅園拍XD 但待冬季梅花綻放，應該會很美。

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

戲水區

南投國姓鄉｜春秋山林

▼戲水區開放時間是 3-10 月的 10:00-17:00，所以現在11月是不能玩水的。水深約30公分，12歲以下兒童須由成人全程陪同。

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

▼戲水區旁邊設有魚池，池中魚群悠遊自在，小孩很愛近距離觀察呀~

南投國姓鄉｜春秋山林

▼這邊很貼心的還設置了 2 間乾淨的淋浴間與廁所，方便清洗使用~

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

▼園區各角落有設置桌椅、搖椅座位，散步累了可以坐下來休息放空一下~

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

春秋山林︱秋山大雅

▼「秋山大雅」目前尚在規劃中，看官方資料預計將是新式壺泡茶體驗與藝文展覽的複合空間。

南投國姓鄉｜春秋山林

▼園區內到處都是大自然美景，靜謐的山林倒影水池，隨手一拍都好看耶~

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

▼蜿蜒步道穿梭在綠意之中，雖然步道短短的一小段，但走在其間依舊可以近距離感受森林的靜謐與清新~

南投國姓鄉｜春秋山林

▼陽光穿過茂密樹梢灑落下來，池塘上鋪滿翠綠浮萍，微風輕拂時泛起細碎漣漪，彷彿時間也在此刻慢了下來。

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

南投國姓鄉｜春秋山林

春秋山林環境清幽療癒，很有走入大自然的愜意，而且目前試營運中免費入場(停車還是要停車費喔)，來散步走走還蠻棒的。But~~~假日人真的太多，而且目前餐廳是不能訂位的，所以一定要早點來，不然，不但餐廳沒座位、停車位已滿，還會有很多餐點已售完喔！

南投國姓鄉｜春秋山林

春秋山林

電話：04 9246 2667

地址：544南投縣國姓鄉北原路30-16號

營業時間：早上10:00-晚上19:00

公休日：週一、週二

春秋山林 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也