【台中公益路新品牌】GOGOGA極上雞湯：必喝熬煮十小時雞湯！新派川菜、台菜融合，口味清爽不油膩

這間GOGOGA就於大進街上，路口出去就是公益路。這家餐廳和瓦庫燒肉、不葷主義都是來自於同一家公司。不過GOGOGA走的別於其他餐廳系列，餐點融合川菜、江浙菜、台菜的新派中菜風格。其中最讓人津津樂道就是他們燉煮10個小時才會出爐的雞湯。

台中｜GOGOGA 極上雞湯

有透過inline先在用餐三個禮拜前就訂好位置。一樓是散客，二樓是包廂（有低消可以問餐廳為主）。整體裝潢清新又乾淨，米白色加上木頭顏色讓人感覺很舒服，假日很多人帶著長輩來用餐

台中｜GOGOGA 極上雞湯

大家桌上都有一鍋雞湯，我們家比較特別，看著大家都點我們就是不太想點XD 硬要留下胃口給其他不同的菜色。所以我們桌上單點的東西都比別人多

台中｜GOGOGA 極上雞湯

二樓位置

台中｜GOGOGA 極上雞湯

牆上都有不同的雞的畫作，很符合店名耶！哈哈

台中｜GOGOGA 極上雞湯

餐點都是單點為主，底下就是我們吃的東西。整體份量都算中等，口味清爽不油膩很可以，長輩當天吃完都覺得讃。

清炒腐乳空心菜

葉菜使用的很多，不會都只吃到梗，搭配蒜頭清炒，還蠻清爽的。腐乳的味道不會很濃厚，可以吃到一些蒜香

台中｜GOGOGA 極上雞湯

葉菜類多這點一定要給予肯定，大多數的餐廳很多都是梗超多

台中｜GOGOGA 極上雞湯

蔥爆牛肉

牛肉非常軟嫩有醬香，吃起來微辣的非常下飯。裡面伴隨的辣椒並不會太辣，蔥段給的很大方

台中｜GOGOGA 極上雞湯

牛肉切的特別大塊耶，但口感軟嫩真的給過哦！一些牛肉也切成條狀，長輩吃不會覺得嚼口

台中｜GOGOGA 極上雞湯

蒼蠅頭

豬肉切的細碎，搭配豆豉炒辣很夠味。如果有吃辣的捧友這道會吃的很過癮哦

台中｜GOGOGA 極上雞湯

可惜不能選擇不辣，但辣度還可以接受，韭菜多男生也可以多吃哦

台中｜GOGOGA 極上雞湯

白飯是一定要點的，粒粒分明搭配這些好吃的菜色，可以直接來兩碗謝謝

台中｜GOGOGA 極上雞湯

乾煸四季豆

肉燥吃起來有點麻香，應該有加入花椒在裡頭。也因為加入花椒整體很香耶，擺盤很好看，讓四季豆都可以纏繞在一起圍成一個圈

台中｜GOGOGA 極上雞湯

最愛擺盤好看的菜色了，讓人看了很有食慾。四季豆軟嫩好吃，肉燥一起享用真的超級搭

台中｜GOGOGA 極上雞湯

老皮嫩肉

不要擺的這麼的好看耶！整個看起來就是秀色可餐，而且炸的顏色怎麼可以那麼看

台中｜GOGOGA 極上雞湯

雞蛋豆腐特殊的軟嫩口感，師傅應該下足了功夫，讓裡面都是飽滿而且炸功也是一流沒有破裂。很好吃鹹甜鹹甜的

台中｜GOGOGA 極上雞湯

厚煎菜脯蛋

一上桌想說主廚應該有用工具輔助不然怎麼那麼圓啦，直接拿圓規開始測量ing。私心覺得會擺盤的店家+出菜速度又快，真的很難得

台中｜GOGOGA 極上雞湯

整體不會油膩，切下去每一口都可以有菜脯，厚度至少有2cm，讓人很滿意

台中｜GOGOGA 極上雞湯

周邊停車場還蠻多，正旁邊就有一個。不過公益路停車就是貴，不用太計較有位置就趕快塞進去。目前GOGOGA也沒有配合任何收費停車場哦

台中｜GOGOGA 極上雞湯

12/31以前還有瓦庫燒肉粉紅派對活動，還送GOGOGA雞湯兌換卷，真的還蠻大方哦！

台中｜GOGOGA 極上雞湯

底下就是這次四人吃飯的費用，老實說偏貴，但口味好吃清爽不油膩、擺盤有注重，旁邊就有收費停車場很方便，直接給過啦。希望未來也有1-2人份量的雞湯可以喝，還是會願意再訪的。

台中｜GOGOGA 極上雞湯

GOGOGA 極上雞湯

地址：臺中市南屯區大進街438號

電話：04 2323 6633

營業時間：11:30-15:00 ; 17:30-22:00

INLINE：https://inline.app/booking/-OY-7OefhDhlHF0c3bB2:inline-live-3/-OY-7OlSyukOwBg2-FF0

IG：https://www.instagram.com/gogoga438/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘