【台中最歡樂登山步道】大坑9號步道根本大型美食市集！邊爬山邊吃水煎包、烤玉米，終點還有新蓋好的寧靜海觀音亭可以休息

大坑9號登山步道是台中大坑熱門熱門的登山步道之一，全長約1.6公里，來回約需70至90分鐘，近期完工的大坑寧靜海觀音亭更是引爆熱潮。大坑9號登山步道坡度平緩，加上兩側攤販林立，水煎包、咖啡、現煮玉米、麵包到蔬果、日常用品、服飾都買的到，堪稱是台中最歡樂的登山步道，不論是吃貨還是購物狂來大坑9號都能找到樂趣。

台中｜大坑9號登山步道

大坑9號登山步道 交通與停車資訊

大坑9號登山步道位在台中市北屯區東山路一段503巷內，騎車民眾可直接騎入尋找公有免費停車位。

開車的民眾需停放在東山路一段的大坑經補庫停車場或是東山公有免費停車場。假日都是一位難求，就知道大坑9號步道的高人氣。

大坑9號登山步道路線與設施

步道路程： 全長約1.6公里，來回步行時間約70至90分鐘，非常適合想動動筋骨又不想過於勞累的遊客。

坡度特色： 步道多為平緩的水泥石路鋪成，僅部分路段有階梯設計，整體難度不高，適合各年齡層的親子健行。

路線建議：

原路往返： 最簡單的路線，沿著9號步道上行後原路返回。

多元連接： 9號步道可與9-1號登山步道或10號登山步道串聯，形成更具挑戰性的環狀路線。

通往觀音亭： 建議可接續6號步道，步行至終點的「大坑寧靜海觀音亭」休憩，那裡不僅有壯麗景觀，更是泡茶聊天的絕佳地點。若想快速抵達觀音亭，部分遊客會選擇坡度較陡、考驗肌耐力的9-1號登山步道。

公廁位置： 步道入口處設有公廁，建議登山前先行使用。此外，大坑寧靜海觀音亭亦設有化妝室。

台中｜大坑9號登山步道

大坑9號登山步道入口處攤販林立還有農夫市集，相當熱鬧。不管是從大坑9號、9-1號、10號登山步道都會回到入口處，想買蔬菜水果的話，建議回程再購買，不然提著登山會太累。

台中｜大坑9號登山步道

步道入口處有公廁，建議先解放一下，不然爬到觀音亭再解放的話，至少要30~40分鐘(不停留)。

台中｜大坑9號登山步道

步道前半段相當熱鬧，從熱騰騰的水煎包、香氣四溢的現煮玉米、古早味烤地瓜，到香Q的包子饅頭、健康美味的潤餅，各式各樣的在地美食讓您在登山前或下山後都能大快朵頤。

台中｜大坑9號登山步道

來大坑爬山要放慢步調，累了就找間咖啡館坐下來休息一下。

台中｜大坑9號登山步道

魚丸伯是北屯大坑人氣店家之一，一碗虱目魚丸湯10元銅板價格，爬累了!當然要來上一碗補充體力。

台中｜大坑9號登山步道

台中｜大坑9號登山步道

大坑9號登山步道被稱為「愛戀步道」，因為數字「9」有著「長長久久」的寓意。步道以粉紅色和亮黃色為主題，沿途設有多個「戀愛」主題的打卡點，如愛戀剪影、花架拱門和心型盪鞦韆等。

台中｜大坑9號登山步道

沿路設有多個涼亭供大家休憩，最夯的應該是這觀景平台，「對望嘟嘴」的裝置藝術太搶戲了。

台中｜大坑9號登山步道

後方就能眺望台中市區景致，這幾年冒出了好多棟高樓大廈。

台中｜大坑9號登山步道

沿路健行會遇到這9-1觀景平台，一旁往下是通往9-1的階梯步道。想快速抵達觀音亭的話，9-1登山步道是個好選擇。沿路階梯往上攀升，很考驗肌耐力。

台中｜大坑9號登山步道

台中｜大坑9號登山步道

九號步道幾乎沿路都是水泥石路鋪成，只有這段是階梯步道。

台中｜大坑9號登山步道

台中｜大坑9號登山步道

大坑9號登山步道至高點設有以「戀愛」為主題的打卡點，有花架拱門和心型盪鞦韆。

台中｜大坑9號登山步道

台中｜大坑9號登山步道

對於吃貨來說，一旁的現煮玉米更有吸引力，買根玉米當作是攀爬成功的獎勵。

台中｜大坑9號登山步道

台中｜大坑9號登山步道

或是喝杯咖啡休憩片刻，隨即接6號步道，通往大坑寧靜海觀音亭。

台中｜大坑9號登山步道

大坑9號登山步道 大坑寧靜海觀音亭

寧靜海觀音亭原本就是山友登山小憩泡茶聊天休息的聖地，因結構傾斜、違建疑慮封閉長達多年，故進行重新改建，新完工的寧靜海觀音亭，和之前相比，真的美輪美奐許多。

台中｜大坑9號登山步道

大坑觀音亭被網友戲稱是巨無霸沙琪瑪，成為來大坑觀音亭必拍的亮點之一。

台中｜大坑9號登山步道

台中｜大坑9號登山步道

台中｜大坑9號登山步道

大坑觀音亭景觀休憩平台採上下雙層弧形設計，平台內部規劃綠地廣場與環狀步道，坡道設計讓走路更輕鬆。

台中｜大坑9號登山步道

台中｜大坑9號登山步道

平台上下設有茶水供應處，泡茶聊天不用再跑很遠裝水。

台中｜大坑9號登山步道

台中｜大坑9號登山步道

台中｜大坑9號登山步道

弧形設計讓白天和下午陽光照射位置不同，大家都很自動的躲避日照區。

台中｜大坑9號登山步道

台中｜大坑9號登山步道

化妝室保留在原本位置，期待下次連周邊也一併整建翻修。

台中｜大坑9號登山步道

翻新前最受小朋友歡迎的搖搖椅保留了下來，溜滑梯和盪鞦韆就消失了。

台中｜大坑9號登山步道

大坑9號登山步道平假日人潮眾多，適合喜歡爬山的新手們，四周美食林立，爬起來更有動力，終點休息站的觀音亭更是泡茶休憩的聖地，爬山也可以很有樂趣不無聊。想吃東西嘗美食的話，當然首選假日。

大坑9號登山步道

地址:406臺中市北屯區東山路一段503巷

時間:24小時開放

備註:每家攤位營業時間不同、夜間登山請結伴而行、山區蚊蟲多

文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記