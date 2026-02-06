【台南抓寶攻略】Pokémon GO Tour 限定捕捉不斷電！「電小二」助你解決里程焦慮

全台訓練家注意！「電小二」曝台南寶可夢一日遊補電攻略。

全球寶可夢迷引頸期盼的年度盛事「Pokémon GO Tour：卡洛斯」，今年春節強勢登陸台南！這場難得的國際級活動，預計吸引數十萬訓練家齊聚奇美博物館捕捉限定寶可夢。

面對這場史詩級盛會，為了讓電動車主免於「里程焦慮」，「電小二」特別量身打造「台南抓寶一日遊」攻略，將停車與補電一次規劃到位。

站點一｜奇美博物館：「卡洛斯」盛典

2026 年新春，奇美博物館將成為全台最瘋狂的景點！農曆初四到初六，台南都會公園將化身為「卡洛斯地區」。訓練家們不僅能在此邂逅夢幻的異色「蒂安希」，還能參與全新的夜間盛典「超級之夜」，在廣大園區享受野餐與抓寶的愜意午後。

為了讓這趟冒險更順暢，「電小二」建議前一晚先將電車停放在「義林一街路外停車場」補滿電力，隔天就能以 100% 滿電狀態直衝會場，不錯過任何一隻限定寶可夢。

「電小二」站點資訊：

義林一街路外停車場: J1772 |11kW AC

站點二｜隆田chacha文化資產教育園區

激戰後的中場休息，就來全台最酷的巨大彈珠台！這座園區將歷史悠久的嘉南大圳變身為超大型柏青哥，讓你在彈珠滾動中看見水路灌溉的縮影。

累了就躲進冷氣開放的「沉浸式劇場」恢復 HP；充飽電後，再帶孩子衝向戶外的「巨大彈跳小丘」與「考古沙坑」盡情放電。

這裡不僅是全家人的遊樂場，更是電車友善天堂！「電小二」在周邊提供了「隆田 chacha 文化資產教育園區停車場」、「官田衛生所」及「官田停七停車場」三處站點，隨時等著為你補電。

「電小二」站點資訊：

1.隆田 chacha 文化資產教育園區停車場: J1772 | 11kW AC

2.官田衛生所: CCS1、CCS2 | 200kW DC

3.官田停七停車場: J1772 | 11kW AC

站點三｜月津港燈節

一日遊的壓軸，一定要去全台最美的「月津港燈節」。漫步在親水公園，欣賞藝術燈飾倒映在水面上的夢幻美景，是屬於台南夜晚獨有的浪漫。

今年適逢馬年，不僅有氣勢磅礴的主燈「天馬獸」坐鎮，更集結了台、日、韓藝術家打造超過 60 組光影作品，將整條水域化身為一座漂浮在夜空下的藝術殿堂。

晚上最怕回程電量不足？距離會場步行不到 15 分鐘，就有「電小二」充電站：「鹽水觀光美食城停車場」、「公 20 公園停車場」及「鹽水機車考照練習場旁」。現場支援 CCS1、CCS2 快充與 J1772 慢充，建議先開「電小二 APP」確認狀態並鎖定車位。把車停好，一邊享受美食與燈會，一邊幫愛車補滿回家的電力，為這趟旅程畫下最滿足的句點。

「電小二」站點資訊：

1.鹽水觀光美食城停車場: J1772 | 11kW AC

2.公 20 公園停車場: J1772 | 11kW AC

3.鹽水機車考照練習場旁停車場: CCS1、CCS2 | 200kW DC

馬上有錢 「電小二」新春限定回饋！

搭配這趟精彩的抓寶一日遊，「電小二」特別推出電車專屬優惠！2 月新春活動期間 (2/3~3/1)，只要於桃園、臺南任一「電小二」充電站，單筆充電滿 20 度，即享 5 元回饋。

現在就打開 「電小二 APP」 安排充電路線，滿電出發，過年更安心 ！

電小二品牌官網：https://reurl.cc/R9LWbZ

電小二粉絲專頁：https://reurl.cc/LQDLDX

電小二充電站點一覽：https://reurl.cc/ORDL3v

此訊息由電小二充電站提供