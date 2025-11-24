【唐綺陽星座運勢週報11/24-11/30】金牛感情別太執著，天蠍工作成果出色 | ELLE

PHOTO CREDIT: 唐綺陽｜大慕影藝提供

本週五土星順行在雙魚，過往的秘密有機會究責、翻案，隱藏的事件能夠尋求公道、公諸於世，魔羯、水瓶、天秤，原本卡住的事情開始動起來。

週日水星順行在天蠍，週日前仍需當心3C產品或溝通出問題，內心念頭或死亡、性別相關等議題，會有新的想法轉折出現。木土三分相，年底前易發生社會指標性事件，將會影響社會潮流及動向。

唐綺陽老師在官方粉專「唐綺陽占星幫」提醒：年初就說過今年的風象天冥三分，會有「人際版圖，結盟、拆夥」的突然改變，而11月我們見證到，「驟然變局」來了，日本首相高市早苗的驚天直白，已經為未來，種下可預見的「連鎖反應」，改寫世界秩序版圖，足以載入史冊。

不得不說，作為台灣人，最高興的是，台灣的處境終於「被正眼看待了」，其實，台灣的處境世界早心知肚明，只是，台灣自己爭不爭氣、有沒有骨氣呢？外界也要等「可以動作，能說破的時機」，現在，看來時候已到，這就是2025年底的史詩級震撼。

外行星形成相位的力量，已經超過「照道理講、人情世故、人力作用」的範圍，也超乎所謂正常邏輯，令人驚奇又瞠目的變數已然投下，完全不同的未來正在展開。

世界要以這樣的新局面，新共識，邁向2026年，只能說，2026年不愧是火象之年，不同於水的「暗箱操作、恐嚇情勒、秘密進行」，明年，就要由火的「明明白白、昂首公然」取代，該亮相的亮相，該亮劍的亮劍，求的就是光明磊落、乾脆俐索。

當然，火能量在表現上，還會有各種不同的顯化，這就是談到明年運勢時的後話了，敬請期待。

以下先來聊本週星象吧。

土星順行

週五（11/28）土星順行。上週三有為土星順行作直播，尤其順在雙魚，預告了以前「隱約但心知肚明」的不對勁處，現在來到「轉折點」，就算過程要多痛苦、漫長，終於到了要「著手處理」（治療）時，唯有好好面對，才能將過往的業力、餘孽、錯誤清除，清爽地迎向未來，這就是土星雙魚最後階段的功課（兩個半月）。

對很多人來說，「承受該承受之果」，有人能翻身、翻案，有人被究責，也有人覺得痛快、看到公道，世間百味雜陳。

倒是土星守護的「魔羯、水瓶」，與強勢座天秤將很有感，即將揮別過去的卡，那些莫名被卡住的事，終於能推動起來。

水星快順行

週六（11/30）水星順行。因為是週末才順，所以週六前仍要注意「3C、溝通、交通」的故障、不順問題。

水星現在天蠍，觸動的仍是「水的思維方式」，對很多事的反應，仍走「揣測、懷疑、陰謀論」角度，不敢盡信表象。就算有事，也走「內心底層深沉情緒」法，就算外表平常，但內心海底火山爆發，情感無比澎湃。

水天蠍也必然提到「性別」（如強調日本首相是女性），與「死亡、遺產、稅務、匯率」等議題，隨著水星週末的順行，期待有新爆點，新轉折。天蠍人、天蠍事也成焦點，受到討論，也許是言談值得注意，或作風、新貌得到討論。水星在天蠍將順行到12/12，敬請把握。

木土三分相

年底前，我們都將處在「木土精準三分相」的能量場，以致所發生之事，都具備「影響社會」的力量，也許是改寫了自己的社會身分、社會角色（婚姻的分合，職場的進與出，推展全新方案等），或社會「暗中正發生改朝換代湧動」（只是表象暫時還看不出來），但，無疑地，我們都處在「歷史的轉折點上」，想尋求新的安身立命之點、之法的人，都得仔細觀察社會暗流如何變化，朝哪裡湧動，好站對地方，為自身的發展取得先機。

以上。

【累的】牡羊 金牛 巨蟹 魔羯

牡羊：當心為追求效率過勞傷身；感情避免用責任綑綁

金牛：卡在細節小事需慢慢解決；感情太執著會煞風景

巨蟹：鑽牛角尖糾結易折磨自己；感情有修復關係機會

魔羯：因太過固執導致溝通不良；感情珍惜對方的包容

【穩的】獅子 天秤 射手 雙魚

獅子：差臨門一腳再多點耐心；感情對象太完美要當心

天秤：過度謹慎恐會錯失良機；感情太嚴肅會擋掉桃花

射手：對嚴肅的人要認真應對；感情付出不對等會卡住

雙魚：貴人運旺但不能鬆懈；感情遇桃花要好好把握住

【讚的】雙子 處女 天蠍 水瓶

雙子：貴人的碎念是出自關心；感情太死腦筋會很掃興

處女：諸事順利但別太鬆懈；感情放輕鬆點會更有魅力

天蠍：工作成果出色受人稱讚；感情與個人的狀態有關

水瓶：升官運強受長官提拔；感情若是女性要柔軟一些

唐綺陽， 華人界最具影響力的占星師

接觸塔羅、西洋占星領域將近30年，進入電視圈後迅速帶起一股星座熱潮，以輕鬆愉快、精確、切中人心的詮釋獲得觀眾青睞，並陸續開發出：星座 Top5 排行、對號入座、開創、固定、變動、月亮日等等模式，使大眾更容易瞭解星座知識，而這些講解模式至今仍廣為其他電視節目所延用。而今更是網路直播天后，與占星迷線上直接互動，深獲廣大回響，曾創下兩岸80萬人同時上網觀看直播的紀錄。

