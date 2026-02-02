【唐綺陽星座運勢週報2/2-2/8】巨蟹桃花旺把握機會，魔羯迎來事業上升期 | ELLE
本週天王星順行金牛，對於事業、工作或身體各方面持續變化，改變的效應與想像中不同展現。水星進雙魚，對外表達更訴求感覺，過於以個人感覺來溝通，情緒多於理性易造成誤會，產生溝通不良。水象星座能以感性來交流，掌握溝通主導權。月亮對分五星，週一至週三要當心對立氛圍，避免衝突感上升。（【蘇飛雅星座運勢】2026年2月：放慢腳步靜待時機，天蠍舊情復燃、獅子事業有轉機）
唐綺陽老師在官方粉專「唐綺陽占星幫」提醒：大家是否有感覺，最近網路上挺多「奇葩事，特別的人」，及「各種反轉」？以前對的現在成了錯的，以前歡迎的事，現在覺得討厭？或「突如其來，不按牌理」？或很多事「倒反過來」，常出現的人消失，換成不常出現的人出列，以前不考慮現在列入考慮，習以為常的人與事反而疏遠。
這就是水瓶有五顆星盤據，及天王能量強所引起，正常的、太普通的人與行動反引不起水花，一定要「有點特殊、不太正常、很突然、獵奇」才行。
這種現象還會持續一陣，直到星群二月中下旬陸續脫離水瓶為止。
天王星順行
本週三2/4，天王星就轉為順行，順行金牛，二個多月後離開。天王順行效應為「凸顯經濟狀況的轉變」，且特殊感、逆轉感強，本看好的成不看好，或漲、跌特別沒道理，令人震驚。突變性使「原本的不可能都變得可能」，這個震動值得注意，今年上半天王尤其發威，會頭來怎樣的不按牌理？且拭目以待。
當然，也不是只能坐等變化，天王影響下我們本身也「跟以前不一樣」，以前不插手的事現在樣樣得管，或本不感興趣之事現在很有興致，自己也像變了個人似的，很有意思。
水星進雙魚
而週六2/7，則是水星進雙魚。本次水雙魚時間長達兩個多月，一待就待到4/15（其中2/26-3/21逆行），等於「小年夜起就停滯效應」，那些水逆帶來的「溝通不良、3c故障、傳訊錯誤、交通不順」效應就開始出現，時間正好是過年期間，應該會有很多人要回鄉、出行、出國，或出門拜年、訪友、拜拜等，各式移動皆來到高峰，這場水逆還是挺可能製造麻煩，像是記錯日期、訂票出錯、雞同鴨講、忘東忘西等，都要當心。
水星雙魚是水星「弱勢位」，因為溝通表達需要的是「邏輯、清晰」，偏偏水雙魚不講邏輯也不講清晰，它的溝通模式是以「感受」為主，充滿想像與腦補，也比較感情用事，或偏「感覺、好像」，讓事實也變模糊起來。
所以，也許未來兩個月最好的溝通方式，不是「就事論事」，而是「尊重、理解對方的感覺與想像」，才有可能繼續溝通下去，想要求講清楚說明白，就要有心裡準備得到模糊不清的答案，或受夠對方該死的逃避。
但水雙魚也是「療癒的」，如引領大家在未來兩個多月裡，浸淫在充滿藝術、美、與想像的世界，或感受「看不清楚」的「不便或美好」，看不清有時導致出錯、受騙，但也可能看不清反而覺得美，或能包容，萬事萬物的好壞，無法用邏輯去闡明。
水雙魚也讓我們關注「睡眠、休息」話題，與「宗教、修行」，或「暗中秘密、不能見光」的種種情勢，看不見不代表沒發生，越掩蓋越顯得有問題，讓人想深挖下去，可說充滿想像空間。我們也關注「弱勢族群、受害者、詐騙、吸毒、各種成癮」的議題，用出錯與悲劇，提醒大家對這些早就存在於暗處的現象不能再視而不見。
水雙魚也凸顯水象星座，成為討論度高的族群，水象的溝通方式（講感覺不講理性），也成為「溝通密碼」，等於掌握了溝通通行證，若有溝通不良，聽不懂「話中之話」，不妨問問周遭的水象星座人，應該能得到意想不到的答案或真相。
祝大家年前趕工、溝通都順利。
【累的】獅子 天秤 射手 雙魚
獅子：事業平常心別過度樂觀，感情缺少激情請來點新火花
天秤：職場反對聲浪多需忍耐，感情激烈溝通反能更進一步
射手：面對工作挑戰需擬定策略，感情考驗在態度而非對錯
雙魚：工作自我要求高完美主義，感情看清真相反而是好事
【穩的】金牛 雙子 處女 天蠍
金牛：工作需處理檯面下核心因素，感情目標一致能升溫
雙子：選擇困難給自己多點時間，感情同樣陷二選一難題
處女：多關注自己內心內在的能量，感情與家的議題相關
天蠍：樂於多方嘗試小心偏離目標，感情志同道合最來電
【讚的】牡羊 巨蟹 魔羯 水瓶
牡羊：互助合作比單打獨鬥更加分，感情適合告白享受甜蜜
巨蟹：事業機會多別太保守，感情桃花旺把握機會多點自信
魔羯：發揮工作專長迎來事業上升期，感情放輕鬆會更可愛
水瓶：工作表現受到高層關注，感情上表達方式會影響好壞
2/2-2/8｜星座運勢週報｜唐綺陽
唐綺陽， 華人界最具影響力的占星師
接觸塔羅、西洋占星領域將近30年，進入電視圈後迅速帶起一股星座熱潮，以輕鬆愉快、精確、切中人心的詮釋獲得觀眾青睞，並陸續開發出：星座 Top5 排行、對號入座、開創、固定、變動、月亮日等等模式，使大眾更容易瞭解星座知識，而這些講解模式至今仍廣為其他電視節目所延用。而今更是網路直播天后，與占星迷線上直接互動，深獲廣大回響，曾創下兩岸80萬人同時上網觀看直播的紀錄。
>> 2月水象星座：雙魚拿捏關心伴侶尺度、巨蟹感情面臨考驗
>> 2月土象星座：金牛工作表現亮眼、處女座斷捨離迎接好運
