【埔里質感輕食選】精選27間早午餐、文青咖啡與夢幻甜點：老宅、樹屋與手作溫度的美味攻略
2026埔里美食吃什麼？自從六號開通之後，台中到埔里超方便的，不塞車不用一小時就可以到達，而且埔里距離日月潭、清境都很近，想到哪邊玩都很好安排，到底到埔里有哪些美食好吃呢？來看看這篇埔里的美食懶人包吧！如果有其他推薦的埔里美食，也歡迎留言告知呦～
文章整理了「埔里早午餐、埔里文青風餐廳、埔里咖啡館、埔里甜點、埔里伴手禮」共 27 間人氣埔里美食，快來規畫一趟南投旅遊吧！
埔里早午餐 / 埔里文青風餐廳
雲米
推薦原因：
侘寂風雲南米線有特色、且質感很好
注意事項：
湯米線味道偏清淡，重口味可自行加調味料調整
平均每人消費：100-250元
【商家資訊】
電話： +66 80 704 5346
地址：545南投縣埔里鎮北平街123-3號
吾庶 uSu cafe
推薦原因：
這次在吾庶吃到的餐點，無論是主餐、飲料、甜點我都有喜歡，不但好吃而且有做出自己特色，是近期吃到蠻有記憶點的早午餐咖啡館，會讓人想再訪喔
注意事項：
假日想來吃的人記得先訂位，才不會久候~ 對了！它們家老宅無法增建所以沒有廁所喔，若有內急需至附近的埔里瀛海城隍廟借用廁所，會介意的再注意一下~
平均每人消費：200-500元
【商家資訊】
地址： 545南投縣埔里鎮西安路一段83號
營業時間：早上8:30-下午16:30
公休日：週三
製,飯糰
推薦原因：
飯糰口味選擇多，好吃而且方便外帶野餐
注意事項：
內用座位很少
平均每人消費：55-160元
【商家資訊】
電話： 04 9298 5731
地址： 545南投縣埔里鎮忠孝路6號
營業時間：早上07:00-下午13:30
Kètīng客廳
推薦原因：
甜點好吃、飲品也蠻好喝的
注意事項：
假日人潮較多，記得先預約
平均每人消費：200-500元
【商家資訊】
電話：04-9299-4673
地址：南投縣埔里鎮八德路263號
公休日：週二
肆盒院
推薦原因：
擺盤好看、環境好拍、餐點也不錯
注意事項：
貨櫃空間稍窄，座位不多，假日要提前預訂
平均每人消費：200-500元
【商家資訊】
電話：04-9242-2279
地址：南投縣埔里鎮育英街141巷號
營業時間：中午09:00-晚上17:30
公休日：週二
囍粉 湯粉 麵專門店
推薦原因：
以東南亞風味湯頭為主題的餐點，融合：泰式冬陰功、打拋豬與馬來西亞叻沙口味！環境文青有質感
注意事項：
座位不多，用餐時間早點來比較不用候位
平均每人消費：150-350元
【商家資訊】
電話： 04 9298 3636
地址： 545南投縣埔里鎮北環路116號
營業時間：中午11:00–14:00；晚上17:00-20:00
埔里咖啡館
Feeling 18 LAB
推薦原因：
「18度C巧克力工房」於2023年推出的全新品牌旗艦店，甜點麵包品質還不錯，飲料的部分清甜順口，環境舒適還可以買伴手禮，很適合旅遊途中來杯下午茶！
注意事項：
假日人潮多內用座位跟停車場很容易客滿
平均每人消費：150-500元
【商家資訊】
電話： 04 9291 5218
地址： 545南投縣埔里鎮桃南路69號
嫁婆咖啡
推薦原因：
滿滿綠意的庭園環境很有森林氛圍，而且去年底全新落成的樹屋造型獨特，更增添了一份童話感，坐這裡喝杯咖啡相當悠閒愜意
注意事項：
每週只營業五、六、日 、一 4 天，營業時間為下午13:00-18:00，假期會視情況調整開放，可查看官方FB粉絲頁最新公告
平均每人消費：110-400元
【商家資訊】
地址：545南投縣埔里鎮永豐路66-1號
金悅玻璃屋咖啡
推薦原因：
牛棚改建的咖啡廳很有特色~飲品甜點還不錯
注意事項：
座位不多很容易滿座；沒有冷氣夏天可能會很熱
平均每人消費：150-400元
【商家資訊】
地址：545南投縣埔里鎮隆生路130-1號
營業時間：中午11:00-下午18:00
公休日：週二、週三、週四
桑心實驗室
推薦原因：
桑心合作社、山上山下與酉合作的最新品牌，主打露營風咖啡館，好拍有特色，飲品也蠻好喝的
注意事項：
價位偏高，看各人接受度
平均每人消費：218-388元
【商家資訊】
地址： 545南投縣埔里鎮桃米路37-1號
營業時間：早上10:00-晚上19:30
公休日：週四
台灣惠蓀咖啡品牌館
推薦原因：
環境寬敞舒適有停車場，咖啡好喝
注意事項：
試營運至2023/1/31期間，有打卡買一送一優惠，可以趁優惠來嚐鮮
平均每人消費：130-500元
【商家資訊】
電話：049-2915599
地址：南投縣埔里鎮中山路四段395號
營業時間：早上9:00-下午18:00
坐客
推薦原因：
貝果外酥內Q口感很好，咖啡香醇順口
注意事項：
座位很少，容易客滿，其他餐點看各人口味
平均每人消費：150-350元
【商家資訊】
電話：04 9299 0378
地址：545南投縣埔里鎮民生路90號
Buggy Coffee (園區整修．暫停營業)
推薦原因：
唯美幽靜的庭園好好拍，咖啡品質也不錯呦
注意事項：
價位偏高
平均每人消費：200-500元
【商家資訊】
電話：04-9293-3778
地址：南投縣埔里鎮中正路1067號
松雨庭藝文咖啡館
推薦原因：
咖啡濃醇順口，招待果凍餅乾
注意事項：
座位不多
平均每人消費：100-300元
【商家資訊】
電話：04-9292-0799
地址：南投縣埔里鎮中山路一段79號
營業時間：
平日 中午11:00-晚上19:00
假日 中午11:00-晚上20:00
埔里甜點 / 埔里伴手禮
果丘in
2024年1月新開幕
推薦原因：
伴手禮盒「白木耳寒天凍飲」天然低卡，淡甜順口，無論是小小孩或長輩都蠻適合喝的；
全新旗艦店同時提供手作 DIY、咖啡點心、霜淇淋…等美食親子多元主題，有內用座位可以坐下來悠閒的吃點心配咖啡，還能親子朋友一起體驗香氛蠟燭 DIY
注意事項：
目前「香氛蠟燭 DIY」採預約制，要來體驗之前記得要先電話預訂
平均每人消費：250-600元
【商家資訊】
電話： 049-2902939
地址： 南投縣埔里鎮大城路2-10號
開放時間：早上10:30-下午18:00
公休日：週二、週三
東門町豆花
推薦原因：
手作鹽滷豆花入口滑嫩、細細品嚐有著黃豆香氣，各種甜品配料果醬堅持自家熬煮製作，甜度適中、口感味道都很好
注意事項：
假日人多會需要排隊候位
平均每人消費：40-140元
【商家資訊】
電話： 04 9298 7743
地址： 545南投縣埔里鎮東華路72-1號
營業時間：早上9:30-下午19:00
公休日：週日
沒有豆花
推薦原因：
鹽滷豆花綿密滑嫩，口味多、好吃有特色。海鹽烤焦糖豆花人氣必點
注意事項：
營業時間雖然到18:00，但賣完就關了，所以不要太晚來
平均每人消費：50-80元
【商家資訊】
電話： 0937 641 252
地址： 545南投縣埔里鎮西安路一段24號
桑心合作社
推薦原因：
主打黑糖豆花、嫩鮮草、麵茶甜點，加了挫冰香甜消暑
注意事項：
用餐採自助式，如果像我們一樣假日來訪人超多的狀態，記得可以兵分兩路：一個負責找座位、另一個去排隊點餐
平均每人消費：60-150元
【商家資訊】
地址： 545南投縣埔里鎮桃米路37-1號
營業時間：
週一-週五 下午13:30-17:30
週六-週日 中午11:30-17:30
逗花豆花
推薦原因：
豆花豆香濃郁、甜度又剛剛好不膩口
注意事項：
距離胡國雄走路不到5分鐘，安排行程可以一起
平均每人消費：50-100元
【商家資訊】
電話：04-9298-0258
地址：南投縣埔里鎮仁愛路239號
蘇媽媽湯圓
推薦原因：
鹹甜湯圓還有麵食都好吃耶
注意事項：
假日人超多需排隊
平均每人消費：50-200元
【商家資訊】
埔里店
電話：04-9298-8915
地址：南投縣埔里鎮中山路三段118號
18度c
推薦原因：
巧克力香濃選擇多，黑咖啡免費喝
注意事項：
價位偏高，假日人爆多
平均每人消費：250-600元
【商家資訊】
電話：049-298-4863
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
虎甲製冰所
推薦原因：
冰品各有特色，好吃又好拍
注意事項：
座位很少，容易客滿
平均每人消費：70-300元
【商家資訊】
電話：0909 609 110
地址：545南投縣埔里鎮南興街110號
天子舒芙蕾
推薦原因：
真材實料完全不加一滴水，以獨特烘烤手法，讓蓬鬆溼潤的舒芙蕾可以在常溫的狀態下外帶，想買回家自己吃、還是當伴手禮、年節送禮都很適合
注意事項：
門市都有提供免費試吃，吃過喜歡再買
平均每人消費：800-1600元
【商家資訊】
埔里酒廠門市
地址：南投縣埔里鎮中山路3段178號
慈恩街門市
地址：54557南投縣埔里鎮慈恩街11號
菓菓烘焙
推薦原因：
口感紮實有彈性、口味很多元
注意事項：
價位偏高，地點偏僻不好找
平均每人消費：45-50元
【商家資訊】
電話：0956-599-967
地址：南投縣埔里鎮九成街117巷24弄55號
營業時間：下午14:00-18:00
公休日：週一、二
Adam’s
推薦原因：
肉桂卷超級濃郁，喜歡肉桂香的可以試試
注意事項：
每次出爐數量有限，賣完要等下一批
平均每人消費：50-200元
【商家資訊】
電話：0911-105-528
地址：埔里鎮大城里吉祥巷2-1號
營業時間：下午15:00-19:00
公休日：週一
柏尼西蒙甜點工坊
推薦原因：
老闆是道地的北義大利人，提拉米蘇蠻好吃的
注意事項：
價位偏高
平均每人消費：300~500元
【商家資訊】
地址：南投縣埔里鎮信義路673號
營業時間：中午11:30-晚上20:00
公休日：週二
時時晴法式甜點
推薦原因：
甜點細緻典雅很美
注意事項：
價位偏高
平均每人消費：150-350元
【商家資訊】
電話：0962-091-242
地址：南投縣埔里鎮珠生路59號
營業時間：中午11:00-下午17:00
週休日：週二、三、四
文章來源：涼子是也
