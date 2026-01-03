【埔里質感輕食選】精選27間早午餐、文青咖啡與夢幻甜點：老宅、樹屋與手作溫度的美味攻略

2026埔里美食吃什麼？自從六號開通之後，台中到埔里超方便的，不塞車不用一小時就可以到達，而且埔里距離日月潭、清境都很近，想到哪邊玩都很好安排，到底到埔里有哪些美食好吃呢？來看看這篇埔里的美食懶人包吧！如果有其他推薦的埔里美食，也歡迎留言告知呦～

文章整理了「埔里早午餐、埔里文青風餐廳、埔里咖啡館、埔里甜點、埔里伴手禮」共 27 間人氣埔里美食，快來規畫一趟南投旅遊吧！

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

埔里早午餐 / 埔里文青風餐廳

雲米

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

侘寂風雲南米線有特色、且質感很好

注意事項：

湯米線味道偏清淡，重口味可自行加調味料調整

平均每人消費：100-250元

【商家資訊】

雲米

電話： +66 80 704 5346

地址：545南投縣埔里鎮北平街123-3號

吾庶 uSu cafe

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

這次在吾庶吃到的餐點，無論是主餐、飲料、甜點我都有喜歡，不但好吃而且有做出自己特色，是近期吃到蠻有記憶點的早午餐咖啡館，會讓人想再訪喔

注意事項：

假日想來吃的人記得先訂位，才不會久候~ 對了！它們家老宅無法增建所以沒有廁所喔，若有內急需至附近的埔里瀛海城隍廟借用廁所，會介意的再注意一下~

平均每人消費：200-500元

【商家資訊】

吾庶 uSu cafe

地址： 545南投縣埔里鎮西安路一段83號

營業時間：早上8:30-下午16:30

公休日：週三

製,飯糰

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

飯糰口味選擇多，好吃而且方便外帶野餐

注意事項：

內用座位很少

平均每人消費：55-160元

【商家資訊】

製,飯糰

電話： 04 9298 5731

地址： 545南投縣埔里鎮忠孝路6號

營業時間：早上07:00-下午13:30

Kètīng客廳

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

甜點好吃、飲品也蠻好喝的

注意事項：

假日人潮較多，記得先預約

平均每人消費：200-500元

【商家資訊】

Kètīng客廳

電話：04-9299-4673

地址：南投縣埔里鎮八德路263號

公休日：週二

肆盒院

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

擺盤好看、環境好拍、餐點也不錯

注意事項：

貨櫃空間稍窄，座位不多，假日要提前預訂

平均每人消費：200-500元

【商家資訊】

肆盒院

電話：04-9242-2279

地址：南投縣埔里鎮育英街141巷號

營業時間：中午09:00-晚上17:30

公休日：週二

囍粉 湯粉 麵專門店

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

以東南亞風味湯頭為主題的餐點，融合：泰式冬陰功、打拋豬與馬來西亞叻沙口味！環境文青有質感

注意事項：

座位不多，用餐時間早點來比較不用候位

平均每人消費：150-350元

【商家資訊】

囍粉 湯粉 麵專門店

電話： 04 9298 3636

地址： 545南投縣埔里鎮北環路116號

營業時間：中午11:00–14:00；晚上17:00-20:00

埔里咖啡館

Feeling 18 LAB

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

「18度C巧克力工房」於2023年推出的全新品牌旗艦店，甜點麵包品質還不錯，飲料的部分清甜順口，環境舒適還可以買伴手禮，很適合旅遊途中來杯下午茶！

注意事項：

假日人潮多內用座位跟停車場很容易客滿

平均每人消費：150-500元

【商家資訊】

Feeling 18 LAB

電話： 04 9291 5218

地址： 545南投縣埔里鎮桃南路69號

嫁婆咖啡

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

滿滿綠意的庭園環境很有森林氛圍，而且去年底全新落成的樹屋造型獨特，更增添了一份童話感，坐這裡喝杯咖啡相當悠閒愜意

注意事項：

每週只營業五、六、日 、一 4 天，營業時間為下午13:00-18:00，假期會視情況調整開放，可查看官方FB粉絲頁最新公告

平均每人消費：110-400元

【商家資訊】

嫁婆咖啡

地址：545南投縣埔里鎮永豐路66-1號

金悅玻璃屋咖啡

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

牛棚改建的咖啡廳很有特色~飲品甜點還不錯

注意事項：

座位不多很容易滿座；沒有冷氣夏天可能會很熱

平均每人消費：150-400元

【商家資訊】

金悅玻璃屋咖啡

地址：545南投縣埔里鎮隆生路130-1號

營業時間：中午11:00-下午18:00

公休日：週二、週三、週四

桑心實驗室

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

桑心合作社、山上山下與酉合作的最新品牌，主打露營風咖啡館，好拍有特色，飲品也蠻好喝的

注意事項：

價位偏高，看各人接受度

平均每人消費：218-388元

【商家資訊】

桑心實驗室

地址： 545南投縣埔里鎮桃米路37-1號

營業時間：早上10:00-晚上19:30

公休日：週四

台灣惠蓀咖啡品牌館

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

環境寬敞舒適有停車場，咖啡好喝

注意事項：

試營運至2023/1/31期間，有打卡買一送一優惠，可以趁優惠來嚐鮮

平均每人消費：130-500元

【商家資訊】

台灣惠蓀咖啡品牌館

電話：049-2915599

地址：南投縣埔里鎮中山路四段395號

營業時間：早上9:00-下午18:00

坐客

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

貝果外酥內Q口感很好，咖啡香醇順口

注意事項：

座位很少，容易客滿，其他餐點看各人口味

平均每人消費：150-350元

【商家資訊】

坐客

電話：04 9299 0378

地址：545南投縣埔里鎮民生路90號

Buggy Coffee (園區整修．暫停營業)

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

唯美幽靜的庭園好好拍，咖啡品質也不錯呦

注意事項：

價位偏高

平均每人消費：200-500元

【商家資訊】

Buggy Coffee

電話：04-9293-3778

地址：南投縣埔里鎮中正路1067號

松雨庭藝文咖啡館

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

咖啡濃醇順口，招待果凍餅乾

注意事項：

座位不多

平均每人消費：100-300元

【商家資訊】

松雨庭藝文咖啡館

電話：04-9292-0799

地址：南投縣埔里鎮中山路一段79號

營業時間：

平日 中午11:00-晚上19:00

假日 中午11:00-晚上20:00

埔里甜點 / 埔里伴手禮

果丘in

2024年1月新開幕

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

伴手禮盒「白木耳寒天凍飲」天然低卡，淡甜順口，無論是小小孩或長輩都蠻適合喝的；

全新旗艦店同時提供手作 DIY、咖啡點心、霜淇淋…等美食親子多元主題，有內用座位可以坐下來悠閒的吃點心配咖啡，還能親子朋友一起體驗香氛蠟燭 DIY

注意事項：

目前「香氛蠟燭 DIY」採預約制，要來體驗之前記得要先電話預訂

平均每人消費：250-600元

【商家資訊】

果丘in 手作白木耳吸凍飲專賣店

電話： 049-2902939

地址： 南投縣埔里鎮大城路2-10號

開放時間：早上10:30-下午18:00

公休日：週二、週三

東門町豆花

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

手作鹽滷豆花入口滑嫩、細細品嚐有著黃豆香氣，各種甜品配料果醬堅持自家熬煮製作，甜度適中、口感味道都很好

注意事項：

假日人多會需要排隊候位

平均每人消費：40-140元

【商家資訊】

東門町豆花

電話： 04 9298 7743

地址： 545南投縣埔里鎮東華路72-1號

營業時間：早上9:30-下午19:00

公休日：週日

沒有豆花

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

鹽滷豆花綿密滑嫩，口味多、好吃有特色。海鹽烤焦糖豆花人氣必點

注意事項：

營業時間雖然到18:00，但賣完就關了，所以不要太晚來

平均每人消費：50-80元

【商家資訊】

沒有豆花

電話： 0937 641 252

地址： 545南投縣埔里鎮西安路一段24號

桑心合作社

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

主打黑糖豆花、嫩鮮草、麵茶甜點，加了挫冰香甜消暑

注意事項：

用餐採自助式，如果像我們一樣假日來訪人超多的狀態，記得可以兵分兩路：一個負責找座位、另一個去排隊點餐

平均每人消費：60-150元

【商家資訊】

桑心合作社

地址： 545南投縣埔里鎮桃米路37-1號

營業時間：

週一-週五 下午13:30-17:30

週六-週日 中午11:30-17:30

逗花豆花

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

豆花豆香濃郁、甜度又剛剛好不膩口

注意事項：

距離胡國雄走路不到5分鐘，安排行程可以一起

平均每人消費：50-100元

【商家資訊】

逗花豆花

電話：04-9298-0258

地址：南投縣埔里鎮仁愛路239號

蘇媽媽湯圓

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

鹹甜湯圓還有麵食都好吃耶

注意事項：

假日人超多需排隊

平均每人消費：50-200元

【商家資訊】

蘇媽媽湯圓

埔里店

電話：04-9298-8915

地址：南投縣埔里鎮中山路三段118號

18度c

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

巧克力香濃選擇多，黑咖啡免費喝

注意事項：

價位偏高，假日人爆多

平均每人消費：250-600元

【商家資訊】

18度c

電話：049-298-4863

地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號

虎甲製冰所

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

冰品各有特色，好吃又好拍

注意事項：

座位很少，容易客滿

平均每人消費：70-300元

【商家資訊】

虎甲製冰所

電話：0909 609 110

地址：545南投縣埔里鎮南興街110號

天子舒芙蕾

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

真材實料完全不加一滴水，以獨特烘烤手法，讓蓬鬆溼潤的舒芙蕾可以在常溫的狀態下外帶，想買回家自己吃、還是當伴手禮、年節送禮都很適合

注意事項：

門市都有提供免費試吃，吃過喜歡再買

平均每人消費：800-1600元

【商家資訊】

天子舒芙蕾

埔里酒廠門市

地址：南投縣埔里鎮中山路3段178號

慈恩街門市

地址：54557南投縣埔里鎮慈恩街11號

菓菓烘焙

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

口感紮實有彈性、口味很多元

注意事項：

價位偏高，地點偏僻不好找

平均每人消費：45-50元

【商家資訊】

菓菓烘焙

電話：0956-599-967

地址：南投縣埔里鎮九成街117巷24弄55號

營業時間：下午14:00-18:00

公休日：週一、二

Adam’s

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

肉桂卷超級濃郁，喜歡肉桂香的可以試試

注意事項：

每次出爐數量有限，賣完要等下一批

平均每人消費：50-200元

【商家資訊】

Adam’s

電話：0911-105-528

地址：埔里鎮大城里吉祥巷2-1號

營業時間：下午15:00-19:00

公休日：週一

柏尼西蒙甜點工坊

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

老闆是道地的北義大利人，提拉米蘇蠻好吃的

注意事項：

價位偏高

平均每人消費：300~500元

【商家資訊】

柏尼西蒙甜點工坊

地址：南投縣埔里鎮信義路673號

營業時間：中午11:30-晚上20:00

公休日：週二

時時晴法式甜點

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

南投埔里｜早午餐、咖啡廳、甜點懶人包

推薦原因：

甜點細緻典雅很美

注意事項：

價位偏高

平均每人消費：150-350元

【商家資訊】

時時晴法式甜點

電話：0962-091-242

地址：南投縣埔里鎮珠生路59號

營業時間：中午11:00-下午17:00

週休日：週二、三、四

文章來源：涼子是也