【基金開箱】這檔幫您精選日本4大主題商機

日本市場為2025年全球金融市場表現的亮點之一，進入2026年，富蘭克林證券投顧指出，日本正歷經制度性變革，經濟逐步邁向通膨穩定、薪資成長、投資活絡與生產力提升的新階段，加以企業資本效率與公司治理改革持續推進，有助於長期股東權益報酬率提升，將為日本企業股價持續走揚提供基本面支撐。

機會1：從「通縮」轉向「通膨」

長達十年的安倍經濟學終於見效! 受惠於極度寬鬆貨幣政策搭配擴張性財政政策，加上日圓貶值、還有能源原物料和食品價格上揚等外部通膨因素助攻，終於引領日本步出長達30年的通縮環境，正式進入通膨環境。

由於通膨環境會帶動日本民眾薪資成長，隨著民眾消費意願提升，進而大大提振日本企業擴大投資意願，讓日本經濟進入正向循環。強勁企業獲利動能有望同步挹注至股價的上漲動能，顯見日股還有向上空間，多頭行情較不會就此打住。

從觀察日銀短觀企業調查指數顯示，不論大型或小型製造業或非製造業，數值皆升至近四年高位，顯示出景氣復甦的強烈信號，也反映日本企業對於營運前景的信心持續提升。

日銀短觀企業調查指數

本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

機會2：企業的公司治理持續改革

過往日本公司治理與資本配置(日本企業交叉持股傳統，管理階層沒有誘因部署現金流、傾向保留現金)較弱，股東權益報酬率較低，也是導致日本股市過去股價表現受壓抑的原因之一。

然而，隨著行使股東積極主義的股東增加，加上東京證交所為提高股東回報，要求企業需加強公司治理規則，近年日本公司治理水準有所改善，而公司治理持續深化有助於提升結構性股東權益報酬率，預期將反映至日股未來股價表現。

公司治理水準提升、預期有利股價表現

資料來源︰彭博經濟研究，2025/06/19。

此外，企業治理改善的面向相當多元，除了提高庫藏股買回之外，由於不少日本公司持有與本業營運無關的土地資產，若企業能針對該些土地予以適當處置、變現，將提高公司進行股東友善動作的能力。

買回庫藏股為明顯的股東友善動作

資料來源：左圖：高盛證券，2025/12/14；右圖：東京證交所，截至2025/11。

機會3：股票評價具吸引力

日經225指數連兩年上漲，2024年甚至改寫歷史最高封關價，即便在歷經今年的漲勢後，日股本益比水準有所拉升，但目前日股本益比約16.4倍，尚未明顯偏離平均值，且也較其他成熟市場同儕的估值低估20~25%，顯示日股仍具評價面優勢。

日股相較成熟市場同儕具評價面優勢

資料來源︰左圖：彭博資訊，過去十年至2025/11/30，採東證指數；右圖：高盛證券，2025/12/8。

機會4：資金有望獲挹注有回補壓力

通膨有利於提振消費者信心和支持企業擴大支出，且政經改革紅利逐漸發酵，皆有助於持續改善日本的整體投資環境，並驅使先前低度配置日股的國際資金有回補日本市場的壓力。

此外，今年來全球市場資金呈現輪動走勢，且此趨勢短期內不易翻轉，應有助於進一步增添日股對資金的吸引力。而股神巴菲特也表達長期持有日本五大商社股份的意願，甚至長達50年，旗下波克夏持續發行日圓發債計畫，這都被外界視為是錢進日股的重要糧草來源。

日本基金怎麼選 四大主題商機不錯過

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松分析，日本市場現階段正歷經前所未有的轉型，零售、工業設備、銀行房地產等以國內為導向的產業，將受益於日本經濟於長期通縮後的正常化與國內資本支出上升週期，而全球對於AI發展相關的半導體資本設備與電力基礎設施，以及航太國防等領域的需求也都明顯增溫，為日本的工業與科技領導企業帶來世代難逢的投資機會。

至於如何挑選日本基金，富蘭克林證券投顧表示，現階段在工業、消費、金融、通訊科技等四大領域看到具競爭力的商機，從中鎖定領頭羊標的，藉由基金投資組合模式，更全面地掌握日本特有的產業品牌競爭力優勢。

鎖定日本現階段四大主題商機，篩選投資日股基金的好選擇

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

富蘭克林坦伯頓日本基金配置靈活，目前布局側重的前4 大產業分別為工業、消費耐久財、金融、與通訊科技類股。其中，日本機械與科技設備、軟體服務以及消費產品可望受惠全球與日本資本設備支出擴增與消費升級趨勢，日本央行逐步退出寬鬆政策將使銀行保險產業受益，因此能幫投資人掌握時下四大主題產業的品牌競爭力價值。

對應指數為東證指數。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

在投資策略上，富蘭克林坦伯頓日本基金採取成長與價值兼具、由下而上的精選策略，不僅對公司進行全盤了解、積極主動與管理層接觸，以讓雙方實現雙贏局面，也以「傳統價值」、「資產折現」、「現金流量折現」、「錯誤定價」、「高品質」五大投資框架精選30至40檔最具成長潛力個股。

富蘭克林坦伯頓日本基金投資五大投資框架

＜本頁不代表對任一個股的買賣建議＞＜投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的＞

富蘭克林坦伯頓日本基金投資團隊因能夠因應日本國內外總體經濟情勢變化，靈活配置於最具競爭力的投資標的，例如基金現階段明顯加碼在金融類股，專家就直指日本經濟在經歷30年的停滯後開始正常化，利率攀升、貸款成長加速將有利銀行等金融類股表現，甚至後續銀行業出售大量股權投資組合帶來的買回庫藏股空間，這部分的效應仍為市場所低估。

富蘭克林證券投顧強調，現階段日股物美價廉，風險報酬狀況相當具吸引力，有望為資金青睞標的，因此回檔即為加碼買進日股基金的機會，或以加碼日股的全球股票型基金佈局，此外，由於日圓升值機率應高於貶值，建議以日圓或美元股份介入。

富蘭克林坦伯頓日本基金單筆績效表現

波動風險為過去三年月報酬率之年化標準差。同類型為理柏環球分類日本股票，二年以下共25檔、三年為24檔。基金過去績效不代表未來績效之保證。

