【封面人物】《大濛》柯煒林從罹癌到「前準影帝」，豁達笑看人生：我們下次見
ㄧ坐在眼前的柯煒林，依然帶著爽朗的笑聲，很難想像他在短短半年內經歷了怎樣的人生轉折，從確診罹癌、登上劇場舞台、入圍金馬影帝，到如今來台宣傳電影。不過，他從未將自己視為「病人」，而是帶著一套全新的「減壓哲學」回歸生活，找回屬於自己的節奏。
練習「放空」的五分鐘
「以前我是工作狂，一定要把時間填滿，但現在我學會減壓了。」柯煒林坦言，這半年與病魔共處的經歷，讓他真正意識到「慢」的力量。過去的他總是焦慮地想把事情一次做完，卻發現越急，反而越容易燙傷手；現在的他，則學會每天留給自己五分鐘，深呼吸、閉上眼睛、泡杯茶，什麼都不想。
他舉起手中的保溫瓶比喻：「就像倒熱茶一樣，你急著倒，很容易濺出來燙到手；但如果專慢慢倒，其實速度比你想像中快，而且不會燙到。」這是一種「有計畫的隨性」，柯煒林在掌握之中給自己彈性，也讓他真正明白，休息並不是停滯，而是為了走得更遠。溫柔守護自己生病期間，柯煒林感受到來自四面八方的關愛，他笑稱現在彷彿全台灣和香港的人都成了他的媽媽。「大家看到我就叫我加油、要健康，雖然我知道那是愛，但有時候真的覺得言重了！」他半開玩笑地說。
這些話語背後，其實藏著他對自我狀態的堅持。他不希望自己被定義成「脆弱」或「需要被照顧」的人，因為一旦被貼上標籤，人就很容易活成那個樣子。「我有時候看到叫我保重的人，黑眼圈比我還深耶！其實我過得很健康啦！」他希望能以一種「溫柔而健康」的姿態守護自己，也溫柔地告訴大家：「我真的很好，請不用過度擔心，讓我過正常的生活就好。」他也提到，醫生其實很鼓勵他繼續工作、去做自己想做的事，不是身體出了狀況，就什麼都不能做、只能躺在家裡，反而更重要的是讓身心都朝健康的方向前進。
集郵金獎名導
攤開柯煒林近年的作品履歷，幾乎可說是一張「金獎名導集郵卡」。從讓他入圍金馬男配、由今年獲得金馬最佳導演的李駿碩執導的《濁水漂流》，到近期接連與台灣兩位風格迥異的重量級導演合作，楊雅喆的《破浪男女》，以及陳玉勳的《大濛》，都讓他深挖更多的表演層次。他笑說能被這些導演相中，是莫大的榮幸，也讓他吸收了截然不同的表演養分。
聊到未來的願望清單，他的眼神依舊充滿好奇。看完影集《影后》後，他被編劇暨導演嚴藝文細膩捕捉生活感與演員內心糾結的筆觸深深吸引，所以希望有機會，能挑戰嚴藝文筆下的角色，也不排斥來台灣嘗試舞台劇，感受那種「獨一無二」的現場魅力。剛才遇到同場拍攝的詹懷雲，還跟對方說：「我想演你的角色，我也想跟姊姊談戀愛啊！」看來他真的很想合作呢！
還有「下一次」
採訪的最後，我們不免聊起金馬獎。柯煒林展現了極高的情緒韌性。入圍所帶來的肯定過後，面對沒有得獎的結果，他笑著說：「失落大概只有五秒鐘吧！真的一、二、三、四、五，好，過了。」比起結果，他更享受整個參與的過程。第二天醒來，太陽照常升起，生活依舊繼續。他甚至自嘲：「我現在是『前準影帝』了！」玩笑背後，是他對人生的清楚認知，這一秒好好享受過程，下一秒繼續期待機會。獎項只是其中一站，重要的是一直走在路上。
人生的轉折、獎季的未竟，也讓他現在最喜歡的一個詞是「下一次」，因為那代表未來仍有無數可能等待展開。所以希望下次見面，我們依然能聽見這爽朗的笑聲，柯煒林，我們來日方長。
