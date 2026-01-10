【封面人物】方郁婷從《美國女孩》到《大濛》台妹3度入圍金馬：我不是天才

從《美國女孩》、《罪後真相》到《大濛》，年僅19 歲的方郁婷，幾乎每次擔綱主要角色便入圍金馬獎。出類拔萃的演技，讓她被影評譽為「台灣影壇的希望」，也多次獲得陳玉勳導演盛讚為「天才演員」。然而，在盛名逐漸累積之際，她始終保持著對表演的高度純粹，以及對世界不減的好奇，像是一個早慧，卻仍願意耐心學習的靈魂。

滿貫演員

出道僅短短四年，方郁婷便寫下罕見的成績：兩度入圍金馬獎最佳女主角、一次入圍最佳女配角，並成功奪下金馬獎最佳新演員。這樣的履歷，對多數演員而言是一生追逐的目標，卻在她身上顯得從容不迫。

2025 年末以《大濛》再度問鼎金馬影后卻未獲獎，她並沒有太大的得失心，比起獎項本身，她更在意身邊人的陪伴與支持，家人、朋友，甚至遠在紐約的同學，為了她一早起床看直播。這些人生片刻，對她而言，都遠比獎座本身來得珍貴。「有他們的支持就夠了。」這句話從她口中說出，不像場面話，而是能真切感受到她對身邊人的珍惜與滿足。也正因如此，她才能在高度關注與期待之中，維持難得的穩定步伐，讓自己持續吸收與成長。

從《美國女孩》中那個叛逆、認同失根的 ABC 少女，到《大濛》裡操著台灣國語、行走於 1950 年代的村姑，方郁婷的螢幕形象幾乎完成了一次翻轉。

美國女孩到台灣村姑

從《美國女孩》中那個叛逆、認同失根的 ABC 少女，到《大濛》裡操著台灣國語、行走於 1950 年代的村姑，方郁婷的螢幕形象幾乎完成了一次翻轉。談起第一次讀到《大濛》劇本的感受，她毫不猶豫地用「溫暖」形容，即便背景沉重，角色之間卻流動著大時代下彼此扶持的人性光暉。

為了貼近那個年代，她從家中長輩的記憶開始理解世界。阿公口中那個「為了一顆燈泡努力讀書」的年代，讓她理解物質匱乏如何形塑一個人的生命態度。她也努力聆聽台語廣播，請媽媽與台語老師陪她一起練習，從裡到外讓自己浸泡在本土語感之中。即便對流暢的台語對話仍自認一知半解，能在短短兩個月內把台詞說得有模有樣，也難怪會被外界稱為「天才演員」。

拍攝《大濛》期間，導演陳玉勳多次稱讚方郁婷是「天才」，不少鏡頭甚至一顆就過。

我不是天才

拍攝《大濛》期間，導演陳玉勳多次稱讚方郁婷是「天才」，不少鏡頭甚至一顆就過。然而，面對這個外界迅速加諸的稱號，她總是靦腆地搖頭笑說：「我覺得導演人太好了啦。」

對她而言，「天才」更像是一種對成果的肯定，而非對過程的描述。她清楚知道，表演從來沒有捷徑：「我不是天才，我是抱著劇本一句一句唸、一直背台詞，過程中也受到很多人的幫忙，才能完成我的表演，並不是光靠自己就能做到。」

她不將功勞歸於自己，反而反覆提及劇組與對手演員的支持。這樣的謙遜並非客套，而是她對創作現場的真實理解，也正是這樣的態度，成為她能持續成長的重要基石。

現階段的方郁婷，同時也是一名在紐約哥倫比亞大學主修心理學的大學生。

走出舒適圈

現階段的方郁婷，同時也是一名在紐約哥倫比亞大學主修心理學的大學生。隨著年齡增長，方郁婷的心境與觀影口味也在轉變。過去偏愛觀賞娛樂性、輕鬆類型電影的她，現在開始渴望能看懂更有深度的作品，「剛好在成長的年紀，心境變化很快，每一年都有不一樣的想法。」此刻的方郁婷並不急著為自己設定明確的目標輪廓，而是選擇保持開放、持續吸收。對她而言，演員之路才正要起飛。真正重要的，不是被稱為什麼樣的演員，而是在每一次選擇角色時，是否仍願意離開舒適圈，讓自己被未知推著往前。

