【封面人物】林廷憶《影后》爆紅最新NHK日劇攜手菅田將暉！親曝走過迷惘心聲
去年靠著 Netflix《影后》一炮而紅、入圍金鐘獎最佳女主角後，林廷憶的星途幾乎以「火箭速度」躍升。緊接著赴日拍攝《火星女王》，與男神菅田將暉合作，成為 NHK 極為少見的台裔女主角。短短幾年間，劇烈的變化接連而來，她也在一路奔跑與沉澱之間，逐漸悟出一套「見山是山」的人生哲學。
服裝：黑色針織毛衣、刷色牛仔褲，both by Ralph Lauren
珠寶：玫瑰金宮廷式裝飾鑲鑽項鍊、手環、耳環及戒指，all by Piaget「Possession」
《影后》之後的世界
去年憑《影后》爆紅的林廷憶，今年也入圍金鐘獎戲劇節目最佳女主角。她形容那段時間快得讓人沒有「意識」，她回憶：「整個過程非常匆忙，像是一場派對，很快就結束了。」從禮服、紅毯到入圍的焦慮，她幾乎沒有機會深呼吸，就被推上舞台與鎂光燈前。雖然最後沒有抱回獎座，但她並不覺得可惜。
她很清楚自己不是靠獎項滿足自己。「我接戲的標準就是要有共鳴。」她比任何人都更確定。她不願讓角色只是工具，而是希望找到自己願意替它說話的位置。至於外界常把「史艾瑪」貼在她身上，她其實並不排斥。「那是一個這麼好的角色，能被大家記住也很好。」語氣裡沒有急躁，只有不急著證明自己的從容。
服裝：黑色針織毛衣、刷色牛仔褲、皮革提袋，all by Ralph Lauren
珠寶：玫瑰金宮廷式裝飾鑲鑽項鍊、手環、耳環及戒指，all by Piaget「Possession」
異國片場的跨年煙火
近期另一部熱門華語影集《回魂計》也有她的身影。參與跨國製作、到泰國拍攝，是她第一次真正體會「語言切斷」帶來的孤立。劇組之外，她幾乎難以與外界建立連結，她笑稱：「真的很像來到詐騙園區。」
跨年夜的煙火在窗外炸開，而她坐在飯店裡看著那片夜空。「那種封閉感很真實，也讓我更靠近角色。」她說那段時間像被放進真空，所有感覺都被放大，反而讓她看見自己在陌生土地上能抓住的，只有觀察與直覺。
服裝：白色螺紋背心，Loewe
珠寶：玫瑰金宮廷式裝飾鑲鑽項鍊、手環、耳環及戒指，all by Piaget「Possession」
赴日全新挑戰
到日本拍攝 NHK 日劇《火星女王》，則是一場全方位的重新組裝。非母語演出、演盲人、學吉他、唱歌，每一項都不是「挑戰」，而是必須。語言的現實比她想像得更殘酷「學了八個月日文，到當地發現完全不夠。」她逼自己把語言當成生存技能，每天記一句劇組常講的話。盲人角色也讓她的聽覺被迫打開，到最後她「聽得出別人是用哪隻手寫字」，成了那段時間最意外的收穫。
原以為日本劇組會用「外國人」的框架對待她，結果完全相反。「導演非常信任我。」那份信任像一道門被推開，讓她在陌生語言中反而表演得更自由。加上日本劇組從服裝到場務近乎完美的精準，「在劇組無論是什麼位置，每個人都以自己的工作為榮，就算只是訂便當，也會想辦法把自己份內的事做到極致。」讓她深刻理解所謂「職人精神」的重量。
服裝：白色針織上衣、高腰口袋牛仔褲，both by Loewe
珠寶：玫瑰金宮廷式裝飾鑲鑽項鍊、手環、耳環及戒指，all by Piaget「Possession」。
走過迷惘的山谷
爆紅後的一年，林廷憶其實比任何人都更迷惘。外界期待、角色壓力、語言挫折，不知不覺累積成看不見的重量。「在討論聲量最高的時候反而最迷惘。」她坦白說。不過也因此，她悟出「見山是山」的哲學。
她形容自己的狀態從一開始單純地「見山是山」，就只是單純投入表演之中，到因爆紅而迷惘成了「見山不是山」，懷疑別人找她是因為演技，還是因為名氣。最後，她重新找到自己喜歡表演的初心，「見山還是山」。能在短時間內穿過這樣的混亂，是極難得的。
林廷憶也提到自己的脆弱，例如「不是科班」曾在心裡變成陰影。「我以前幻想科班的人是不是有什麼隱藏工具，是我沒有的？」直到後來才發現，不論背景，每位演員面對的困境其實都一樣。「我已經進入下一階段，就是不管是不是科班，都要想辦法走下去。」迷惘像濃霧，會遮住方向，但當她重新找到起點，山又慢慢顯形了。
服裝：黑色平口短洋裝，Sandro
珠寶：玫瑰金宮廷式裝飾鑲鑽項鍊及耳環，all by Piaget「Possession」
角色是從生活長出來的
能夠這麼快穿透迷霧，與林廷憶是典型「觀察型」演員有很大關係。不只是觀察遇見的每個人，就連看見窗外的一棵樹、路過的一片風景都能啟發她的聯想。「生活處處是細節，一沙一世界，觀察就是最好的累積。」她淡淡地說。很難想像，一個25歲、屬於Z世代的演員，並沒有被螢幕遮蔽對世界的感受力，反而擁有如此敏銳、如此熱切的生活觸覺。
日記則是她的定心丸。當角色情緒太重、語言疲累、焦慮湧上時，她會翻回過去的自己。「每次翻到以前的日記，都會看到：原來兩年前我也為同樣的破事煩惱過。」那是一種安慰，也提醒她有些性格不需要被修掉，它們本來就屬於她。
服裝：黑色平口短洋裝、黑色瑪莉珍鞋，both Sandro
珠寶：玫瑰金宮廷式裝飾鑲鑽項鍊、手環、耳環及戒指，all by Piaget「Possession」
給18歲的自己
訪問後段，談到那個十八、十九歲、懷抱表演夢的自己，她停了一下說：「想清楚自己是為什麼開始的。」這句話不是感性，而是她一路走來最務實的答案。「那會給你源源不絕的能量，讓你看見山，走向山。」
她沒有因爆紅而膨脹，也沒有因挑戰而倒下。她接受自己的敏感、不安、孤獨、觀察與固執，把這些全都變成角色的一部分。穿過不同國度、不同語言、不同片場之後，她比誰都更確定，那座她要攀上的山，一直都在原地等她。
