【封面人物】桂綸鎂《藍色大門》韓國爆紅，再合作日本影帝西島秀俊：感謝自己無所畏懼
服裝：Chanel \ 珠寶：Chanel
2025下半年的桂綸鎂，有許多時間都身處在異地，先到首爾參與出道作《藍色大門》的重映，再赴日本宣傳與西島秀俊合作的新片，接著又飛往巴黎2026春夏時裝週的壓軸Chanel大秀。旅程緊湊卻充滿能量，她笑著說：「這讓我打開新的門。」
重啟藍色大門
2002年一部《藍色大門》，桂綸鎂精湛的演出就如同她戲裡面的中性外型，成功吸引觀眾的目光，如今這部作品歷久彌新，甚至在南韓被重映。對桂綸鎂而言，這是一趟跨越時間的重逢。她說，能讓一部電影在十年、二十年後仍能被不同世代看見，是一件很幸運的事。
「他們看著我的眼睛發亮，希望我能跟他們分享電影拍攝的過程、這些年的改變。我通常都是在螢幕後面，很難有機會可以跟觀眾有更近的接觸，能跟他們坐在一起，與他們一起獲得能量，對我是很大的鼓勵。」那一刻，桂綸鎂深刻感受到作品的延續性。
這場重映，不只是懷舊，也是在確認當年的選擇沒有錯。她笑著說：「我覺得我好像蠻感謝自己，相信自己，所以不畏懼。」因為那份相信，她才有勇氣踏出第一步，也才有機會在多年後，帶著電影再次啟程，感受在不同的語言、文化中，仍被她的表演感動的那一雙雙眼睛。
服裝：Chanel \ 珠寶：Chanel
感謝當年的自己
回望那個站在《藍色大門》鏡頭前的自己，桂綸鎂用「感謝」形容心情。「我覺得我好像蠻感謝自己，對自己的相信，所以不畏懼。因為當時自己做了演出這個決定，不管是外界的聲音，我內心很篤定要做這件事。」那份篤定成為她的底氣，歷經二十多年，桂綸鎂早已是一名專業、享譽國際的影后，但在某個面向，她似乎永遠是那個被易智言導演找到的女孩，對任何事保持開放、對未知充滿探索欲。
她承認那段過程並不平坦，「雖然那個過程可能有點崎嶇、很多困難，只要我內心很篤定，就會前往。」如今的她，對這段路途從不後悔，只有溫柔的理解，因為每一次選擇、每一次不退縮，都讓她成為現在更好的自己。
開放自我
近年桂綸鎂挑戰的作品皆具國際規模，可見她的魅力與演技，在不同的環境仍會發光。從法國導演盧貝松監製的《台北追緝令》，到與日本影帝西島秀俊共演的《最親愛的陌生人》，分別與好萊塢及日本團隊合作。桂綸鎂形容，這像是一場「打開自己」的修行。
她回憶盧貝松出身場務，對節奏拿捏極為精準，「只要把自己準備好，他希望你怎麼做，你就像是個充滿養分的土壤，他希望你怎麼做，你就在上面種花種樹的感覺。」這樣的經驗，讓她重新體會表演的自由揮灑。「非常多的即興跟表演方式，我還蠻樂於其中，給我非常大的鼓勵，讓我重新思考表演是什麼的旅程。」
到了《最親愛的陌生人》，面對日本團隊在紐約拍攝的高效率現場，她依舊保持開放。「每天都關乎到預算問題，每件事都要很精準。也因為有《台北追緝令》的經驗，所以讓我保持開放狀態。」她覺得自己很幸運，總是遇到非常專業、充滿開放性的團隊，「也因為西島秀俊很專業又很精準到位，所有表演細節都能被完整承接。」
服裝：Chanel \ 珠寶：Chanel
大樹下玩耍
近年桂綸鎂接連與國際星合作從姜成鎬、Luke Evans到西島秀俊，往往能從他們身上汲取到不同經驗與魅力，也建立了互相欣賞的跨國友誼。像是她在拍攝完《台北追緝令》後，到英國參加活動，就有特地去捧場Luke Evans主演的舞台劇，可見交情並沒有隨著工作結束而消失。
而在《最親愛的陌生人》與西島秀俊合作，也從他身上看到了穩定的力量。她形容與西島合作像是「被支持的表演者」，「他像是一棵大樹，根札很深，我就在他的樹蔭下玩耍。我不害怕失敗，就是想嘗試，在大樹下我玩得很愉快，哪怕跌倒了沒有得分，但我很誠實、沒有顧慮、沒有預設，讓感受自然流動。無論我怎麼做，有他在就能完成。」這種跨越語言、文化，純憑著技藝所交流出的默契，想必會是她接下來的演藝之路中，最值得回味的經驗。
服裝：Chanel \ 珠寶：Chanel
語言的魅力
在《最親愛的陌生人》裡，桂綸鎂飾演一位身在異國婚姻中的母親，要在語言不通的婚姻裡學會表達與傾聽這層主題，真實延伸到片場經驗，也讓她有所感觸，「我跟導演之間要透過翻譯溝通，在戲裡與伴侶也是用第二外語，無法用言語真正去表達心中最真實的感受，因為語言在轉譯過程中一定會有丟失，不是百分之百。」對她而言，那種模糊與不確定反而充滿魅力。「我在生活當中對語言的曖昧性充滿好奇跟疑問，雖然還沒有解答，但我覺得是有趣的。」這讓她對每個字的重量、語氣的溫度都更敏銳，一如她在角色裡學會用語言以外的方式去傳達情感。
服裝：Chanel \ 珠寶：Chanel
巴黎的觸動
結束釜山影展的行程後，桂綸鎂隨即飛往巴黎，參加Chanel 2026春夏大秀。那段旅程，她形容既充滿啟發，也帶著意外的插曲。「在秀之前我生了病，在飯店養病養了幾天。因為要看秀，也很著急，就希望可以趕快康復。」
在這場秀中她發現：「年輕又充滿才華的設計師Matthieu Blazy，讓我覺得很被鼓舞。他讓我感覺，每個人要去擁抱任何自己熱愛的東西，哪怕是極其顛覆、不可能實現，都要去擁抱它。」她語氣裡滿是光亮，「整場秀有非常多顛覆、改變，用很多很有感的呈現去轉化，讓我覺得很被鼓舞。能與來自世界各地的音樂家、藝術家、電影工作者聚在一起，多麼不可思議，每個瞬間都覺得很值得，甚至是藝術的盛宴。」
服裝：Chanel \ 珠寶：Chanel
一期一會
在告別巴黎之後，桂綸鎂隨即又飛往日本擔任東京影展評審，可說是馬不停蹄。面對一連串的馬拉松看片，她笑說，那種密集觀影的過程雖然疲累，卻像一場精神洗禮，「可以看到來自世界各地的電影，葡萄牙、馬其頓，有些是平常很少接觸到的題材，觸角伸得很遠。」
她形容，評審經驗讓她重新思考電影的本質，「對我來說是很有養分的。我可以聽不同專業的電影從業人員分享，收穫很豐富。」她眼神裡閃著光，「我很興奮，而且有些作品這輩子可能就只有機會看這一次，都是很珍貴的相遇。」而那一瞬的觸動，可能會長久留在記憶裡。
服裝：Chanel \ 珠寶：Chanel
最好的安排
回顧今年，桂綸鎂幾乎沒接拍新作，卻仍然在不同國度之間以作品展開全新的對話「些旅途都給我很大的鼓勵，是讓我繼續努力的基石。」她總結：「年初的時候我還想，今年會不會有演出呢？但事情在下半年發生，會覺得是最好的安排。無論是舊作重映、新作發表，還是當評審，真的都是最好的安排，很好奇這些養分會讓我變成什麼樣的人。」
【本圖文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】
