【封面人物】洪佩瑜拿下金馬後再攻北流開唱！新專輯《開》2026金曲獎熱門名單

洪佩瑜拿下金馬後再攻北流開唱

13年前，一首〈踮起腳尖愛〉讓洪佩瑜這個名字瞬間成為當下社群的關鍵字，然而，洪佩瑜並沒有"打鐵趁熱"，反而毅然淡出演藝圈，她報考舞團，投身舞台劇，直至2022年，她才又帶著首張專輯《明室》重返歌壇，並在隔年拿下金曲獎最佳新人，並憑藉著電影《本日公休》主題曲《同款》，獲得第60屆金馬獎最佳原創電影歌曲。去年秋天，第二張專輯《開》推出，洪佩瑜也接著舉辦個人第一場人大型演唱會，面對事業的新高峰，眼前的洪佩瑜跟我們前年第一次訪問她時，是一模一樣的謙虛以對。

洪佩瑜在北流舉辦的個人首場演唱會，以舞台劇形式演出，看似忙亂、即興，卻是洪佩瑜過去十多年的藝術生涯的濃縮 服裝：黑色削肩小洋裝、黑色皮鞋，both by Maje。

人生如戲

上個月，洪佩瑜在北流舉辦的個人首場演唱會，以舞台劇形式演出，看似忙亂、即興，卻是洪佩瑜過去十多年的藝術生涯的濃縮，「在台上發生的任何事情，我都會把它視為表演的一部分，演出的那兩個多小時裡，每一件事都是表演，在劇場時我們也不太去掩飾這些東西，不管是換景又或是每一首歌之間的空白，那些混亂也是作品的一個風景。」帶著深厚的舞蹈底子，加上舞台劇的經驗，洪佩瑜的首場演唱會，不只有感動，還有動感！迷人的聲線，帶著情緒的肢體與，成功的撼動現場所有歌迷，「我覺得這次的表演也很像人生，不管是生活或是工作，都會穿插一些很突如其來的事情，我們或許可以接的很好，也或許會一團糟，但它們都是生命的一部分。」

洪佩瑜跟我們分享《明室》這張專輯是關於她的內心 服裝：黑色削肩小洋裝、黑色皮鞋，both by Maje。

享受跳舞

「相較於《明室》，《開》這張專輯最難的地方就是要把自己攤出來給大家看。意識到自己此刻的狀態，接受舒服與不適同時存在，不是那麼容易，會需要更多的時間去消化。」前年，洪佩瑜跟我們分享《明室》這張專輯是關於她的內心，而當時也預告下一張作品，她將用肢體與歌迷對話。在首發單曲〈包括但不限於〉MV中，洪佩瑜的肢體果然成為最大亮點，當我們感受她舞蹈的能量的同時，也看到了洪佩瑜過去鮮少袒露的另一面，「我很喜歡，但要把這一面袒露給大家看，某程度上我還是很害羞的，這個拉扯常常出現於這個專輯裡面。但最後我會拉回一個念頭，這個過程就是專輯的核心 –『開』，然後這個『開』的某個意義是，那些不想被看見、比較害羞的部分，依舊存而，但我也接受了。」

面對群眾與輿論壓力的調適，是身為公眾人物的洪佩瑜一項自我挑戰。

音樂會說話

「《開》這張專輯也讓我重新再認識自己，我在感受大家進入洪佩瑜的歌唱的這個世界時，能怎麼跟他們產生連結。現在我學會放下一些預設，發現這樣能更直接坦然的跟大眾對話。」面對群眾與輿論壓力的調適，是身為公眾人物的洪佩瑜一項自我挑戰。在這次的演唱會中，她史無前例的關燈12分鐘，這是她短暫逃避群眾視線、喘口氣的時間，但也讓觀眾感受到她用音樂說故事的功力，「我站在舞台上時很緊張，但每一個來到現場的大家都是願意分享他們的時間給我，讓我覺得自己何德何能以及感恩，帶著這個感恩的心情去跟每一個人分享音樂，就會降低我的緊張。」

2022年重返歌壇的洪佩瑜，若沒有當時那份不怕失敗的愚勇，就沒有《明室》這張專輯為她開啟探索之路 服裝：針織背心、七分窄管褲、咖啡色低跟鞋，all by Prada。

真誠的力量

「第二張專輯開啟了我的另一個面向，它融入了更多的可能性，我現在能做的就是帶著它去見更多的人，然後找到更多的力量去思考我的第三張專輯可以怎麼做。我一直有一個小願望，希望有一天能出一張台語專輯，我從小跟媽媽在家裡都講台語，這個語言對我來說有一個很特別的情感連結，說台語的時候，我會覺得我回家了。」這次的演唱會中，洪佩瑜唱了江蕙的〈落雨聲〉，這首歌是她十幾年前選秀時的參戰歌曲，同時也是她母親最愛的一首歌，伴隨著洪佩瑜中途的哽咽，我們好像真切的經歷了她人生的一部分。

塔羅牌的「愚人卡」，是洪佩瑜時常抽到的一張卡片，卡片上的人臉上掛著笑容，即便再跨出一步就是懸崖，也無所畏懼。2022年重返歌壇的洪佩瑜，若沒有當時那份不怕失敗的愚勇，就沒有《明室》這張專輯為她開啟探索之路，就像〈無慣例的早晨〉的歌詞說的：「喜歡自己揮灑的故事，在這地球留下，獨特標誌，才算切實。」在音樂這條路上，洪佩瑜用自己的方式，繼續往下深耕。

