【封面人物】邵雨薇《動物園》首赴美拍戲！紐約街頭吐心聲：享受被無視

「根本完全不會有人看我們。」在紐約街頭拍戲時，邵雨薇反而享受起這種被人群忽視的自由，她把那股興奮感形容為一種 Natural High。過 去一年，她從《人浮於愛》裡高張力的情感拉扯，到影集《動物園》中滿心期待、甚至要和動物一起對戲的全新體驗，像是走過身心極限後，終於給自己的一次奢侈釋放。

「根本完全不會有人看我們。」在紐約街頭拍戲時，邵雨薇反而享受起這種被人群忽視的自由

服裝：粉紅色短袖襯衫、卡其色方領上衣，all by Prada。

享受被無視

談起《動物園》遠赴紐約取景，也是她第一次在海外拍戲，邵雨薇的眼神裡多了一份久違的鬆弛。「在國外拍戲有一種 Natural High，什麼都很新鮮。」她笑說。更重要的是，那是一種能暫時脫下「被注視」外殼的狀態：「紐約街頭太多人在拍戲了，根本不會有人看我們，也不會有人管我們，所以我們就很自在。」

廣告 廣告

對於習慣在台灣一舉一動都被關注的她而言，這種「被路人無視」的感受，反而成了最好的養分。在《動物園》中，她飾演一名性格強勢、甚至帶點「機車」的角色，為了進入這個與自身氣質截然不同的人物，她試著在異地的喧囂裡讓自己歸零，打開新的狀態。「準備每一個角色的時候，都會有一種人格分裂的感覺。」她坦言，「要在角色身上找出跟我相通的地方，或者反過來，讓我的靈魂盡量消失，其實都很困難。」

談起《動物園》遠赴紐約取景，也是她第一次在海外拍戲，邵雨薇的眼神裡多了一份久違的鬆弛。

服裝：亮片裝飾露背洋裝、Logo 造型耳環，both by Gucci。

以身體承接角色

眼前的邵雨薇神情從容，很難想像不久之前，她的身體曾因角色而處在不同的失衡狀態。為了電影《惡女》，她讓自己維持在極端的消瘦與冷靜；緊接著投入劇集《人浮於愛》，長時間沉浸在角色的負面情緒與高壓之中，身體終於出現反撲，內分泌失調、水腫接連而來。

「那時候整個人，不管是身體還是心理，都覺得有點不太對。」她回憶道。換作旁人，或許會對外貌與狀態的變化感到恐慌，但她卻選擇不與之對抗。「反而會覺得，這個狀態拿來演《人浮於愛》好像很剛好。」她形容角色周曉琪表面優雅、內在卻早已失序，而那段身體與情緒的低潮，意外成了最貼近角色的入口。

這正是邵雨薇作為演員的某種「貪心」她不只是進入角色，而是讓身體成為承接角色的容器。「希望可以拍出沒有執念的戲。」她說，語氣平靜卻堅定，「這其實是一件很貪心的事情。」

眼前的邵雨薇神情從容，很難想像不久之前，她的身體曾因角色而處在不同的失衡狀態

服裝：粉紅色羽毛飾邊長洋裝、銀色鏈條造型耳環，both by Gucci。

與內心的執念鬆綁

這份對表演的高標準，過去也曾讓她吃過不少苦頭。拍攝《啵me 之我的青春住了鬼》時，為了挑戰歌仔戲身段與武打動作，她在短時間內密集訓練，把動作、唱詞與節奏全塞進腦袋，焦慮到幾乎喘不過氣。「那時候會一直想，這裡能不能再更好一點？會不會哪裡還不夠？」

她回想，那段時間就像被困在對完美的執念裡。但在經歷一連串高壓拍攝，又遠赴紐約完成《動物園》後，有些緊繃的東西，似乎慢慢鬆動了。也許是異地街頭那種不被在意的自由，有人匆忙趕路，有人穿搭張揚、悠閒散步，各自活著的狀態，讓她學會把發條放鬆。

「現在比較像是，盡量相信大家一起完成的東西。」她說，「能幫忙的就幫忙，戲完成之後，就學著放下。」語氣裡多了一份篤定，「該把表演做好，就做到最好，至於那些執念，好像真的有慢慢好一點。」

邵雨薇不論對表演、對角色，甚至對生活，都有一種「給得太多」的熱情

服裝：亮片裝飾露背洋裝、Logo 造型耳環，both by Gucci。

過盛的愛

聊到《動物園》拍攝期間接觸到各種動物，她瞬間露出孩子般的神情。她說自己特別喜歡猿猴類，覺得猴子和嬰兒一樣可愛，卻又忍不住笑說：「但猴子好像都蠻怕我的。」原因其實很單純「可能是我眼神太炙熱，愛太滿了。」她大笑。

那一刻，反而成了這次訪談最貼切的隱喻。邵雨薇不論對表演、對角色，甚至對生活，都有一種「給得太多」的熱情。過去，這份過盛的愛，常轉化為對自己的嚴苛要求；如今，她學會調節那股能量，把它轉化為紐約街頭的一場 Natural High。「演員很容易被標籤在某一種形象裡。」她說所以只要有不同的機會出現，就會想努力把握。」邵雨薇依然貪心，但現在的她，貪得更自在，也更自由。

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

2026韓系中長髮推薦22款！IU層次剪、潤娥鎖骨剪、宋慧喬捲髮造型顯小臉又減齡

李多熙40歲減齡中分髮型示範5款！直髮層次剪、公主切、耳下短髮顯小臉首選