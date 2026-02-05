【封面人物】邵雨薇《動物園》首赴美拍戲！紐約街頭吐心聲：享受被無視
「根本完全不會有人看我們。」在紐約街頭拍戲時，邵雨薇反而享受起這種被人群忽視的自由，她把那股興奮感形容為一種 Natural High。過 去一年，她從《人浮於愛》裡高張力的情感拉扯，到影集《動物園》中滿心期待、甚至要和動物一起對戲的全新體驗，像是走過身心極限後，終於給自己的一次奢侈釋放。
服裝：粉紅色短袖襯衫、卡其色方領上衣，all by Prada。
享受被無視
談起《動物園》遠赴紐約取景，也是她第一次在海外拍戲，邵雨薇的眼神裡多了一份久違的鬆弛。「在國外拍戲有一種 Natural High，什麼都很新鮮。」她笑說。更重要的是，那是一種能暫時脫下「被注視」外殼的狀態：「紐約街頭太多人在拍戲了，根本不會有人看我們，也不會有人管我們，所以我們就很自在。」
對於習慣在台灣一舉一動都被關注的她而言，這種「被路人無視」的感受，反而成了最好的養分。在《動物園》中，她飾演一名性格強勢、甚至帶點「機車」的角色，為了進入這個與自身氣質截然不同的人物，她試著在異地的喧囂裡讓自己歸零，打開新的狀態。「準備每一個角色的時候，都會有一種人格分裂的感覺。」她坦言，「要在角色身上找出跟我相通的地方，或者反過來，讓我的靈魂盡量消失，其實都很困難。」
服裝：亮片裝飾露背洋裝、Logo 造型耳環，both by Gucci。
以身體承接角色
眼前的邵雨薇神情從容，很難想像不久之前，她的身體曾因角色而處在不同的失衡狀態。為了電影《惡女》，她讓自己維持在極端的消瘦與冷靜；緊接著投入劇集《人浮於愛》，長時間沉浸在角色的負面情緒與高壓之中，身體終於出現反撲，內分泌失調、水腫接連而來。
「那時候整個人，不管是身體還是心理，都覺得有點不太對。」她回憶道。換作旁人，或許會對外貌與狀態的變化感到恐慌，但她卻選擇不與之對抗。「反而會覺得，這個狀態拿來演《人浮於愛》好像很剛好。」她形容角色周曉琪表面優雅、內在卻早已失序，而那段身體與情緒的低潮，意外成了最貼近角色的入口。
這正是邵雨薇作為演員的某種「貪心」她不只是進入角色，而是讓身體成為承接角色的容器。「希望可以拍出沒有執念的戲。」她說，語氣平靜卻堅定，「這其實是一件很貪心的事情。」
服裝：粉紅色羽毛飾邊長洋裝、銀色鏈條造型耳環，both by Gucci。
與內心的執念鬆綁
這份對表演的高標準，過去也曾讓她吃過不少苦頭。拍攝《啵me 之我的青春住了鬼》時，為了挑戰歌仔戲身段與武打動作，她在短時間內密集訓練，把動作、唱詞與節奏全塞進腦袋，焦慮到幾乎喘不過氣。「那時候會一直想，這裡能不能再更好一點？會不會哪裡還不夠？」
她回想，那段時間就像被困在對完美的執念裡。但在經歷一連串高壓拍攝，又遠赴紐約完成《動物園》後，有些緊繃的東西，似乎慢慢鬆動了。也許是異地街頭那種不被在意的自由，有人匆忙趕路，有人穿搭張揚、悠閒散步，各自活著的狀態，讓她學會把發條放鬆。
「現在比較像是，盡量相信大家一起完成的東西。」她說，「能幫忙的就幫忙，戲完成之後，就學著放下。」語氣裡多了一份篤定，「該把表演做好，就做到最好，至於那些執念，好像真的有慢慢好一點。」
服裝：亮片裝飾露背洋裝、Logo 造型耳環，both by Gucci。
過盛的愛
聊到《動物園》拍攝期間接觸到各種動物，她瞬間露出孩子般的神情。她說自己特別喜歡猿猴類，覺得猴子和嬰兒一樣可愛，卻又忍不住笑說：「但猴子好像都蠻怕我的。」原因其實很單純「可能是我眼神太炙熱，愛太滿了。」她大笑。
那一刻，反而成了這次訪談最貼切的隱喻。邵雨薇不論對表演、對角色，甚至對生活，都有一種「給得太多」的熱情。過去，這份過盛的愛，常轉化為對自己的嚴苛要求；如今，她學會調節那股能量，把它轉化為紐約街頭的一場 Natural High。「演員很容易被標籤在某一種形象裡。」她說所以只要有不同的機會出現，就會想努力把握。」邵雨薇依然貪心，但現在的她，貪得更自在，也更自由。
【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】
【延伸閱讀】
2026韓系中長髮推薦22款！IU層次剪、潤娥鎖骨剪、宋慧喬捲髮造型顯小臉又減齡
其他人也在看
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
好市多消費「爽中1000萬、200萬發票」！獎落2門市
幸運兒是你嗎？財政部4日公布114年11-12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（1000萬元）與20張特獎（200萬元），共37張高額中獎發票。其中一位民眾曾在好市多台北內湖店消費5913元，就中了千萬大獎。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
【華碩斷捨離2】買一支少一支！末代華碩手機罕見「絕版溢價」 價格不跌反漲4000元
電腦品牌廠華碩（2357）日前宣布2026年不再推出新款手機後，國內手機市場不但未出現預期中的「清倉崩價」，反而出現史無前例的「絕版溢價」現象。全台最大通訊通路商傑昇通信觀察，包含Zenfone與ROG系列在內的末代華碩旗艦手機，部分型號在通路端價格不跌反漲，最高甚至加價4,000元仍有粉絲買單，罕見從消費品轉為「資產化商品」。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
房市增值紅利沒了！「高開工、低銷售」房價面臨壓力測試... 專家：想買房只能比氣長｜房市觀點
房市今年會不會價量回彈？如果你還在問這句話，我覺得你不是在關心房市，而是不想面對數據、體感告訴你的殘酷現實，只想知道自己能不能在用以前那套模式在房市賺錢，靠著開槓桿跟優付方案買預售，輕鬆撈一票地段跟建設加持在房子上的增值紅利。
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...