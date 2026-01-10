【封面人物】金曲獎最佳新人someshiit山姆首張單曲點擊破5百萬：「我把我所有的一無所有寫成音樂。」

第36屆金曲獎，一個相對陌生的名字「someshiit 山姆」走進大眾的耳裡。 服裝：連帽牛角扣大衣，Simone Rocha。

第36屆金曲獎，一個相對陌生的名字「someshiit 山姆」走進大眾的耳裡。拿下新人獎的他，在致詞中說道：「我把我所有的一無所有寫成音樂，謝謝你們看見這樣的我。」一句短短的話，像是說出為音樂堅持數年的心聲。不同於印象中饒舌歌手的暴戾之氣，山姆更像是社會觀察家，以低聲呢喃，搭配帶有 indie 感的音樂，講述他對人的觀察。

面對各方轉變，山姆最大的支柱便是音樂。 服裝：連帽牛角扣大衣，Simone Rocha。

人生遊牧

「我不是一個能很明確知道自己要選擇什麼的人，不過一旦選擇一個方向後，我會願意給自己反悔的空間，也能去承擔每一個選擇帶來的結果。」山姆的作品總能句句唱進人心，而能有如此深刻的情感，或許和他曲折的職涯人生有關。他曾就讀軍校，這段時間裡他認為人生不該僅此而已，便赴紐西蘭打工度假。回台後，他做過手搖飲、服務生、音樂祭員工、公關公司等工作，用切身經歷體驗人生，而這些過程也化為創作的一部分養分。「我一開始其實講不出『我未來要做音樂』這句話，可是經過一年、兩年後再回頭看，發現我其實每一個選擇，都是為了成就自己有空間可以做音樂。」人一旦有了信念，便能坦然接受各種人生變化。面對各方轉變，山姆最大的支柱便是音樂。

金曲獎

在金曲獎之前、32 年的人生當中，山姆認為自己向來並不是一個有自信的人，甚至在訪問中說道「即便得了金曲獎，他也沒有辦法看得起自己。」然而《愚公》這張專輯像一劑強心針，讓他知道自己並不差，「金曲獎代表著有一定程度的群眾，以及音樂前輩們對我的肯定，但我覺得更健康的是，我可以肯定我自己，由內而外全然地相信自己。在這個榮耀之後，也希望自己能保持飢渴，思考怎麼樣進步與充實自己。」這張作品不僅是山姆在音樂人生上的指南針，也在團隊相處的砥礪下，讓他更能相信自我，「做這張專輯的時候，我默默被改變的是長出了對自己的信心。以前我自己寫歌，別人給我的稱讚我都覺得應該還能夠更好，但《愚公》是跟一群好夥伴一起做出來的，如果我還不能虛心收下稱讚，其實是很不尊重一起努力的團隊。」

廣告 廣告

該如何認識山姆？這件事目前維基百科還沒有答案，我們透過他的三首歌，更靠近他的內心世界 服裝：連帽牛角扣大衣，Simone Rocha。

這三首歌

該如何認識山姆？這件事目前維基百科還沒有答案，我們透過他的三首歌，更靠近他的內心世界：「〈那些勸我別抽菸的人都死了〉這首歌用我思考事情的習慣作為隱喻，另一方面，也藉此探討一件社會認為『絕對不好』的事情，它真的有那麼不好嗎？」我們形容山姆是社會觀察家，正因他的歌曲總在探討人的各種本質，〈善良是〉從「人性本善」出發，拋出「何謂為善？」而〈杜甫他不知道恐龍曾經存在〉則藉由歷史人物與考古學的時代錯差，丟出現代人以表象去批判事物的景象，「這三首歌可以視為一個系列，我想表達的是，很多時候我們不能輕易判斷好壞與對錯，也不能隨便為任何人貼上標籤，因為我們永遠不會知道對方經歷過什麼。在這樣的前提下，那些謾罵與評判，其實都很無謂。」

〈台北生的病〉這首歌，是山姆出入這個大都會時，所面對的價值觀衝擊。 服裝：深色 T-Shirt，Prada。

家的支柱

〈台北生的病〉這首歌，是山姆出入這個大都會時，所面對的價值觀衝擊。父母來自馬祖北竿，從小在中壢長大，之後來到台北生活超過十年。我們好奇，在這樣的生活背景下，對他而言什麼是「家」？「我認為『家』的核心定義是『安心』。例如我住了七年的租屋處，對我來說就是家；有爸媽在的中壢，對我來說也是家；和工作夥伴聚在一起的空間，那也是家。」在金曲獎後，他率先撥電話給媽媽，讓家人知道自己在台北用音樂活得很好，與音樂夥伴建立的情感，也讓他對這座城市產生歸屬感。「現在與其繼續懷疑自己『我真的可以嗎？』，我覺得應該要享受當下，然後和夥伴們一起製造更多珍貴的回憶。」

服裝：短袖襯衫、深色 T-Shirt、灰色西裝褲、黑色皮鞋，all by Prada。

「創作時會期待作品可以前往某個目的地，即使中途迷路，只要時時刻刻意識到要尊重自己的感受，最終的風景會是很漂亮的。」訪問中山姆的這句話令人印象深刻。正如他所體驗的不同職涯，將切身感受化為音樂創作，這或許正是山姆能打動人心的原因。

【本圖文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

【延伸閱讀】

王心凌43歲減齡包頭怎麼綁？5招綁髮髮型技巧視覺年輕5歲

2026燙髮趨勢4大關鍵！泡泡捲、人魚捲到萊斯利捲，顯小臉造型一次掌握