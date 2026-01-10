【封面人物】馬士媛《左撇子女孩》奪金馬獎：任何苦難都是壓力測試

馬士媛《左撇子女孩》奪金馬獎 服裝：黑色V 領上衣、金色圓圈造型耳環，both by Balenciaga。

首次演出電影《左撇子女孩》，馬士媛便一舉奪下金馬獎最佳新演員。如今該片更入圍奧斯卡最佳國際影片15強短名單。這一連串來得太快的成就，對她而言仍「很夢幻，也很沒有實感，需要慢慢消化。」從一名熱愛老片的電影咖，到在影壇站穩第一個位置，馬士媛的起點耀眼，卻不顯張揚，而這段旅程，顯然才正要開始。

起飛時刻

在演出《左撇子女孩》之前，馬士媛一邊擔任模特兒、拍攝MV，偶爾也有戲劇客串，卻也曾走過一段生活拮据、反覆懷疑自我的時期。與如今拿下大獎肯定、站上鎂光燈中央的狀態相比，那段日子顯得格外不真實。從獲獎的榮耀到隨之而來的媒體關注，她形容這段時間「懷疑人生到炸」，卻也在混亂之中，更加確定了自己想走的方向。

第一次拍電影就離奧斯卡如此接近，馬士媛坦言這感覺就像「夢想成真」。這份期待不只是為了自己，更是為了整個團隊，尤其是台灣女性導演能站上奧斯卡國際舞台，對她而言意義非凡。

「如果真的有機會去美國宣傳，應該會是一次大開眼界的經驗。」她很清楚，這段旅程勢必伴隨壓力與自我懷疑，但也不斷提醒自己：「不管怎麼樣，先撐住，這個機會一定要好好珍惜。」

骨子裡的「老靈魂」影迷私底下的馬士媛，其實是個十足的電影宅 服裝：黑色V 領上衣、金色圓圈造型耳環，both by Balenciaga。

老片新人

骨子裡的「老靈魂」影迷私底下的馬士媛，其實是個十足的電影宅，甚至可以說是老片咖。相較於追求技術與特效的視覺刺激，她更偏愛情緒張力強烈、能直擊感受的作品。聊起片單，她展現出與年齡形成鮮明反差的「老靈魂」品味，從文溫德斯的公路經典《巴黎，德州》，到保羅范赫文帶著黑色幽默與挑釁意味的《第六感追緝令》，都能侃侃而談，記住的不只是劇情，更是其中的情緒與氛圍。她享受一個人看電影時的沉浸狀態，慢慢消化、反覆吸收，「那對我來說是一種充電模式，跳進不同的世界裡，去感受人與人之間的交流。」這份對影像的敏銳感受力，以及願意鑽進電影深處的投入程度，或許正是她能在鏡頭前迅速被導演辨識，甚至被稱為「天才演員」的原因之一。

在馬士媛的私房片單中，《左撇子女孩》編劇、奧斯卡名導西恩貝克執導的《歡迎光臨奇幻城堡》也佔有一席之地。 服裝：黑色V 領上衣、黑色長裙、黑色皮革手套、金色圓圈造型耳環，all by Balenciaga。

難忘的細節

在馬士媛的私房片單中，《左撇子女孩》編劇、奧斯卡名導西恩貝克執導的《歡迎光臨奇幻城堡》也佔有一席之地。自《左撇子女孩》問世後，這兩部同樣透過女孩視角凝視世界的作品，經常被影迷相提並論。儘管結局留下的餘韻截然不同，但對馬士媛而言，那份影像帶來的衝擊卻十分相似：「片中畫面帶給我的情緒，總是會長久地停留在心裡。」

這份喜愛，也源自她對鄒時擎與西恩貝克這類導演「觀察者視角」的共鳴。他們從不急於灌輸觀點，而是透過留白，讓觀眾自行挖掘，無論重看多少次，都能讀出新的層次。就像《左撇子女孩》中，片尾那件鮮少被注意到的「I Love New York」T 恤伏筆，這些藏在鏡頭語言裡的趣味與深意，正是身為演員、也是重度影迷的她，最深深著迷的細節。

面對獎座、突如其來的關注與讚譽，馬士媛展現出難得的清醒與謙虛 服裝：白色連帽上衣，Maje。

守護初心

面對獎座、突如其來的關注與讚譽，馬士媛展現出難得的清醒與謙虛，她始終提醒自己：「一切都才正要開始，還有很多東西要去探索。」經歷過出道前的艱難時期，她深知每個階段都是養分，「任何苦難都是一種壓力測試，是為了讓自己更有彈性。」

此刻的她，只想守護好那份對表演的初心，生活過得去，能專心把戲演好，對馬士媛而言，就是最理想、也最踏實的狀態。

