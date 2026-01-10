【封面人物】9m88《大濛》、《雙囍》展露演戲天份：沒有包袱，毫無保留迎接試煉
多數人認識的9m88，是舞台上那位慵懶自在的爵士女伶；但這幾年，她的身影逐漸走向大銀幕，在鏡頭前展開另一段人生實驗。從歌手跨進演員領域，對她而言並非轉換跑道，而是暫時抽離熟悉的位置，走進他人的故事裡生活。
走向大螢幕
這幾年，9m88 的戲劇經驗愈來愈多，也愈發豐富。早期多半飾演與音樂相關、或與自身形象接近的角色，如今則逐漸脫離既定印象，甚至在毫無預設的情況下，接連與風格南轅北轍的導演交手。她先後演出舒淇首部執導的電影《女孩》、金獎名導陳玉勳的《大濛》，以及許承傑繼《孤味》後推出的長片《雙囍》，在不同作品中展現出多重風貌。雖然並沒有太多的戲劇經驗，她反而沒什麼包袱，也沒什麼好失去的，也因此能毫不保留地把自己丟進鏡頭前試煉。
不同世代的導演課接連與三位風格迥異的導演合作，對9m88 而言是一段密集且珍貴的學習。陳玉勳導演對角色有著極其細膩的觀察，總能將故事核心用簡單易懂的方式說清楚，「他會直接告訴我，這個角色的心境是什麼，接下來會遇到什麼，用講故事、講古的方式，讓我很快進入狀況。」
舒淇則因同時具備演員與導演的身分，特別能理解演員當下的心理狀態。而與年紀較相近的許承傑導演合作，《雙囍》節奏則顯得格外輕鬆「大家就像在丟接球，怎麼接、什麼時候丟，現場很有彈性，跟他工作很舒服。」
用身體去記住
在與這些角色交手的過程中，9m88 體驗了不同的人生曲線，浸泡在各異的情緒裡，也在心中留下痕跡。在舒淇執導的電影《女孩》中，她飾演有家暴陰影的年輕母親。拍完後她才真正意識到身體會留下角色的痕跡。「拍的時候還好，但殺青之後，有一段時間需要花很多力氣去代謝情緒。」
至於在《大濛》中，她則飾演五零年代的歌舞團台柱，與自己身為歌手時的表演目的與狀態截然不同，「有點像巡迴馬戲團，很盡興、很瘋狂。」這些種種都讓她在承擔與轉化故事能量上的能力愈發成熟。巧的是，這兩部作品幾乎都以全台語演出。原本不算擅長台語的她，卻能逐漸流利以對，她認為歌手在發音、共鳴位置與節奏上的訓練，給了自己很大的幫助。她也表示：「練習不同年代的腔調、講話方式都很好玩，接下來如果還有不熟悉的語言，也會想去突破。」
等待與回饋
從音樂舞台走進電影映前映後的世界，9m88 感受到截然不同的能量流動。「歌手就是上台唱完就回家，但演員要等戲，需要與很多人配合。」
她開始接觸到不同於樂迷的觀眾群，看電影的觀眾有時會寫下長長的感想，無論是自身經歷的投射，或是對角色細節的回應，都讓她深受感動。「電影可以不斷被挖掘，當演員，也可以讓我可以暫時離開音樂創作者的角色。」9m88 坦言，音樂創作是一種不斷向內挖掘的過程，很容易陷入個人的掙扎；而演戲，則是暫時走進別人的人生，去理解他人為何做出那樣的選擇。
無論是苦情的母親、活力十足的婚禮顧問，還是為取悅觀眾而存在的時代歌舞女星，又或者是我們熟悉的創作歌手，9m88 都在不同故事中，為自己累積新的生命經驗。
本圖文由Bella.tw儂儂 提供
