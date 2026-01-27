【年終最殺優惠】過年前升級這些家電最划算！LG 4K電視直降1萬3、廚餘機免7千、Switch 2折扣6千必須收
農曆新年倒數計時，家裡氣氛切換成「放假模式」，有人忙著大掃除，有人已經在規劃追劇清單、聚會行程，也有精明的消費者開始盤點，過年期間哪些家電使用頻率最高，正是汰舊換新的好時機！圍在客廳看電視、打電動，親友來訪一起料理、聊天，以及寒流來時想窩在家裡取暖，過年前正是「升級家電」的最佳時機。
加上年節檔期優惠一次到位，許多平常捨不得換的大型娛樂家電、居家舒適設備，此時入手反而最划算，特別是能讓全家同樂的娛樂型家電，以及一開就暖、幸福感立刻拉滿的保暖家電，更成為不少家庭年前必換清單中的重點，為了讓大家不再看到眼花撩亂，本篇也特別整理出「過年前必換大家電」重點清單，一次看懂哪些最值得在年前入手，
1. 新品【Philips 飛利浦】星樂視透視海星氣炸鍋4.2L_NA221(黑白兩色任選)
原價5,990元，特價4,490元👉點此購買
過年前的廚房，從來不是一個人的戰場，一邊準備年夜飯，一邊還要應付突然加碼的親友點菜，「這個再炸一盤」、「小孩說還想吃」，如果每道料理都得守在爐前，真的會忙到分身乏術，這時候，氣炸鍋就像多一個聰明的料理幫手，Philips 飛利浦星樂視透視海星氣炸鍋，主打「看得到的安心料理」，透視鍋身就像在直播料理進度，不用反覆開蓋確認，也不怕一個不注意就過熟，搭配專利海星底盤設計，熱風循環更均勻，不論是炸雞、薯條還是年節必備的炸物，都能做到外酥內嫩、鎖汁爆香，同時減油90%，讓大魚大肉也能吃得比較沒有負擔，對於經常開伙的家庭來說，省電 70% 的設計也相當有感，清洗時更能直接放進洗碗機，收拾不再是壓力，原價 5,990 元、特價4,690 元，對想在年前升級廚房效率的家庭來說，趁優惠入手料理神隊友吧！
2. TATUNG 大同 3.8L乾燥烘磨廚餘機(TFC-3823CF)
原價11,900元，特價6,990元👉點此購買
近期廚餘怎麼處理是不少社區、家庭都在討論的問題，不能再拿去餵豬，丟垃圾又怕發臭、長蟲，果皮、骨頭、剩菜一多，廚房瞬間變成壓力來源，TATUNG大同 3.8L 乾燥烘磨廚餘機就像是為這個「時代難題」量身打造的好方法，透過高溫乾燥與研磨設計，能大幅減少廚餘體積，同時達到殺菌效果，把原本濕黏、容易腐敗的廚餘，轉化成乾燥、好處理的狀態，搭配活性碳除臭設計，即使在廚房使用，也不怕味道四散；上蓋透明視窗，處理進度一眼可見，不用反覆打開確認，一鍵啟動的直覺操作，加上自動清潔模式與不沾塗層，清理過程也變得輕鬆省事，平時動輒上萬元，現在特價6,990元超好入手！
3. LG樂金 55型 經典OLED 4K AI智慧聯網顯示器 OLED55B5PTA
原價54,900元，特價41,900元👉點此購買
大過年最幸福的時刻，莫過於一家人窩在客廳沙發上看電視，不用趕行程、不用想去哪裡玩，遙控器一拿，電影、追劇、轉播節目輪番上陣，從下午一路看到深夜，這種「什麼都不做卻最放鬆」的年節日常，才是真正的過年享受。LG 樂金55型經典OLED 4K AI智慧聯網顯示器，憑藉OLED自體發光科技，黑得夠深、亮得夠真，無論是賀歲片的煙火場面，還是深夜追劇的暗場細節，都清晰到讓人一看就停不下來，搭配杜比視界與全景聲，聲音立體包圍，彷彿把電影院直接搬進客廳，全新AI 智慧滑鼠遙控器，操作直覺，長輩小孩都能輕鬆上手，再加上webOS 提供 5 年升級保證，不只陪你過今年，未來幾個年節假期都能一路爽看，原價 54,900 元、特價41,900元，對於打算「過年就好好窩在家」的人來說，這台電視就是最舒服的新年投資。
4. Google TV Streamer 4K (隨附聲控/遙控器)｜連接WiFi或乙太網路｜Dolby Atmos｜Matter智慧串聯｜安裝App播放Netflix/Disney+/Youtube
原價3,680元，特價2,999元👉點此購買
很多人其實不是不想換電視，而是家裡那台還能看、捨不得丟，但每次過年想追劇、看電影、陪家人看 YouTube，卻卡在介面慢、App 不支援、遙控器怎麼按都不順，氣氛瞬間降溫！這時候，與其砸大錢換新電視，不如用一個超平價方案，直接讓舊電視原地升級，馬上變身智慧娛樂中心，Google TV Streamer 4K就是那種「一插就有感」升級智慧電視，只要連上 Wi-Fi，立刻把傳統電視升級成 Google TV，Netflix、Disney+、YouTube 等影音 App 通通裝得到，想看什麼直接用語音說就好，支援Chromecast螢幕投放，手機照片、影片、聚會回顧一秒丟上大螢幕；搭配Dolby Atmos 音效，追劇、看電影更有臨場感，甚至還能透過 Matter 智慧串聯，整合家中其他智慧裝置，讓客廳瞬間變成科技感滿滿的娛樂基地，現在特價只要2,999 元，拿了年終就能輕鬆升級了！
5.【SONY】PlayStation 5 Pro 遊戲主機
原價24,280元，特價22,680元👉點此購買
年終獎金一入帳，很多人第一個念頭不是存起來，而是默默問自己：「這一年這麼拚，是不是該犒賞一下？」與其把錢花在轉眼就忘的消費，不如直接把家裡升級成娛樂中心，SONY PlayStation 5 Pro就是最有感的升級選擇，全新強化的GPU，讓畫面細節更精緻，搭配先進的光線追蹤技術，光影、反射、動作流暢度全面進化，玩起來不只更順，沉浸感也直接拉滿，再加上AI驅動升頻技術，即使不是原生4K畫面，也能呈現更清晰、更細膩的視覺效果，特價22,680元是今年折扣幅度最大的時機點，想買就趁現在！
6.【Nintendo 任天堂】Switch 2 瑪利歐賽車世界同捆組 (贈超值三好禮/台灣公司貨-中文版)
原價21,900元，特價15,579元👉點此購買
每次看到朋友聚會、人手一台 Switch開賽車都好羨慕，這次遇上市場最低價，對於一直觀望、或想幫家裡添一台「全齡娛樂神器」的人來說，真的很難不心動，Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界同捆組這次直接從原價 21,900 元，下殺到15,579 元，還加碼贈送超值三好禮，等於一次把「主機＋派對神作」全部備齊，全新 Switch 2 採用轉軸式背面支架，桌上模式更穩，畫面尺寸升級，視覺表現更沉浸，但機身厚度依然輕薄，拿在手上不負擔，無論是過年全家一起飆瑪利歐賽車、朋友來家裡開趴，或是平日下班放鬆玩兩場，趁這波優惠入手，把「歡樂」帶回家。
7. PHILIPS 飛利浦 石磨烯壁掛暖風機 AHR3126FX 居浴兩用
原價5,190元，特價3,990元👉點此購買
寒流一來，最幸福的事莫過於躲在家裡不出門，窩在房間追劇、玩遊戲，或洗個熱水澡後立刻回到暖呼呼的空間，整個人都被療癒了。PHILIPS飛利浦石磨烯壁掛暖風機 AHR3126FX。採用新式石磨烯加熱技術，開機 3 秒就能感受到暖風，不用苦等預熱，冷空氣直接被擋在門外；兩段式調溫設計，無論是在房間久坐玩電動，還是洗澡前後快速暖身都很剛好。觸控式開關操作直覺，還能壁掛安裝，浴室、臥室都能用，不佔空間又安全。原價 5,190 元，現在特價3,990 元，趁寒流報到前先準備好，安心待在家裡，暖暖地玩、暖暖地放鬆。
8.北方電子式陶瓷電暖器(房間浴室兩用) PTC831S 居浴兩用
原價2,480元，特價1,680元👉點此購買
冬天一到，最讓人崩潰的就是早上起床踏出被窩的那一刻，或是洗完澡準備走出浴室時迎面而來的冷空氣。尤其寒流來襲，房間冷、浴室更冷，開暖氣又怕耗電、不安全，這時候暖房神器就顯得格外重要，北方電子式陶瓷電暖器無論是放在房間取暖，還是壁掛在浴室使用都很合適，座式、壁掛兩用設計，空間運用更彈性，搭載三段式溫控與節能模式，能依照天氣與使用習慣調整溫度，既暖和又不浪費電；貼心的 1～12 小時定時關機功能，睡前開著也不怕忘記關，再加上紅外線遙控設計，躺在床上或洗完澡都能輕鬆操作，讓冬天的每個角落都暖得剛剛好，現在以親民價格入手，無論是為家人準備、還是替自己升級過冬生活，都相當划算。
