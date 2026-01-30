Yahoo Tech

【微軟 Copilot AI 2026 全攻略】AI 聽不懂人話？掌握 GCSE 萬能公式，將 Copilot 變成你的「最強工讀生」！

拒絕無效溝通！從「提示工程」到「邏輯重構」,一篇文章讓你從 AI 菜鳥變身指揮官。

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
【微軟 Copilot AI 2026 全攻略】AI 聽不懂人話？掌握 GCSE 萬能公式，將 Copilot 變成你的「最強 Intern」！
【微軟 Copilot AI 2026 全攻略】AI 聽不懂人話？掌握 GCSE 萬能公式，將 Copilot 變成你的「最強 Intern」！

🛑 你是在溝通，還是在「撞手神」？

很多人用 Microsoft Copilot 或其他生成式 AI 服務的方式像是在抽獎：輸入一句「幫我寫份報告」，出來的結果不滿意就說 AI 不好用。其實，AI 產品背後是強大的大型語言模型（LLM），它就像一位 24 小時 On-call、博學多才但「完全沒主見」的超級 Intern。

如果你指令模糊，它就會「隨便交差」。要讓 Copilot 精準產出，你需要的不是運氣，而是 2026 年最強的 GCSE 指令框架。

🛠️ GCSE 萬能公式的 4 大支柱

在 2026 年的 AI 協作環境中，一個專業的 Prompt 必須包含這四個維度，缺一不可：

  1. G (Goal) 目的： 你要 AI 扮演什麼角色？達成什麼任務？（例：你是公關專家，幫我寫聲明）。

  2. C (Context) 上下文： 誰會看這份內容？背景是什麼？（例：對象是憤怒的客戶，這是在 Facebook 發表）。

  3. S (Source) 來源： 參考什麼資料？基於哪份文件？（例：根據附件的會議記錄、參考我提供的網址）。

  4. E (Expectations) 期望： 長度、語氣、格式要求。（例：200 字內、廣東話口語、最後要附帶 3 個行動建議）。

📂 4 大職場場景 Prompt 範例

（歡迎直接 Copy & Paste 後自己修改）

為了讓你感受 GCSE 的威力，以下為大家準備了四個最常用的辦公室場景：

1. 行政與會議：將混亂筆記變成專業摘要

【目的】：請擔任行政助理，將以下混亂的會議筆記整理成專業摘要。

廣告

【來源】：[貼上會議原始文字]

【上下文】：這份摘要將發送給未出席的部門經理，重點在於決議與後續跟進事項。

【期望】：使用繁體中文，格式需包含「會議要點」、「決議事項（Table 形式）」及「待辦清單」。語氣要專業且準確。

2. 數位行銷：快速生成具病毒力的社群貼文

【目的】：你是一位頂尖 Social Media Editor，請為新推出的「環保咖啡杯」寫一段推廣文。

【來源】：參考官網產品頁面 [URL]，強調其 100% 可回收與隔熱功能。

【上下文】：目標讀者是 25-40 歲注重生活品味的上班族。

【期望】：使用廣東話口語（香港風格），加入適量的 Emoji，語氣要活潑、有號召力。結尾要包含 5 個熱門標籤。

3. 業務開發：撰寫一封具備說服力的開發信 (Cold Email)

【目的】：請擔任 B2B 業務專家，撰寫一封合作開發信。

【來源】：引用我們公司去年的成功案例 [附件資料]。

【上下文】：收件人是某知名科技公司的營運總監，目的是邀請他參加 2026 年的 Copilot 研討會。

【期望】：語氣需得體且謙卑，但要展示出專業洞察。內容分為三段：痛點切入、解決方案、Call to Action。不超過 150 字。

4. 數據分析：從數據中提取洞察 (Insiders)

【目的】：你是一位資深數據分析師，請解讀這份銷售報表。

【來源】：[上傳 Excel 或貼上數據]

【上下文】：這是針對 2026 第一季的業績，老闆想知道為什麼某特定型號銷量下滑。

【期望】：請指出 3 個最明顯的趨勢，並提出 2 個改進建議。語氣要理智、數據導向。

⚠️ 點樣減少 AI 「講大話」(Hallucination)？

AI 有時會因為太想取悅你而「老作」。2026 年的資深玩家會這樣處理：

  • 「只准根據資料回答」：在指令中加入「如果資料中沒有提到，請回答『我不清楚』，不要虛構。」

  • 正面指令法則：與其說「唔好寫太長」，不如說「限制在 3 個 Bullet Points 以內」。AI 接收「正面要求」的準確度遠高於「否定要求」。

💎 本篇精華

🏆 黃金指令 (萬能模板)

「你現在是一位專業的 [角色]。請參考 [來源文件/網址]，針對 [目標受眾] 撰寫一份 [內容類型]。語氣要 [風格描述]，請確保包含 [關鍵要求] 並以 [格式] 輸出。」

🚫 避坑指南

別再用形容詞溝通！ 千萬不要對 AI 說「寫得好一點」或「專業一點」，這對 AI 來說太主觀。請改用具體標準，例如：「請參考 McKinsey 報告的語氣」或「語句長度平均不超過 20 個字」。

💡 專業提點

讓 AI 幫你優化指令：如果你不確定 Prompt 寫得好不好，直接問 Copilot：「我想達成 [目標]，請根據 GCSE 公式，為我生成一個最理想的 Prompt，並在開始執行前問我 3 個你需要的背景問題。」這能讓你瞬間獲得專家級的產出！

學會指揮「最強 Intern」，是你邁向 2026 數位領袖的第一步。掌握了文字邏輯，下一步我們要挑戰感官極限。想知道如何透過「繪圖 8 元素」讓 Copilot 幫你畫出電影級的海報？敬請期待下一篇 02【視覺篇】：解鎖「導演思維」，畫出腦海中的完美畫面！

