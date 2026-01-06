【德島景點】大步危峽遊覽船：在吉野川碧綠溪流中，近距離感受億年奇岩的震撼

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

位於日本四國地區的德島縣三好市的大步危峽谷，是一個鬼斧神工的天然溪谷，

由吉野川上游長年沖刷侵蝕而成，其中以「結晶片岩」地質而聞名全日本，

被譽為日本三大秘境之一。

前往大步危峽谷遊覽船的乘船處的交通不算特別方便，搭乘大眾交通工具的話，

在JR土讚線的「大歩危駅」下車，從車站走到乘船處約1.8km，大約需20~25分鐘，

如果想省時省力的話，直接從車站叫計程車過來，只要5分鐘即可抵達。

最方便的就是自駕了，大步危峽谷遊覽船設有免費停車場，地廣好停。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

從停車場往下看就可看到遊覽船了。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

大步危峽谷遊覽船的營業時間是09:00~17:00，沒有固定時刻表，人滿就發船，

到了之後先在乘船名簿上寫上要搭乘人的名字；船票的部分大人票價1500日圓(含稅)，

3歲以上～小學生則是兒童票價750日圓(含稅)。

(如遇洪水、強風、暴風雨等影響，航班可能會停駛。)

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

有一家餐廳可以用餐。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

被告知可以乘船之後，便往乘船入口前進，沿途有一些照片可以欣賞。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

走出戶外往溪邊前進，真的感覺好接近大自然啊。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

沿途美景已經讓人歎為觀止，清透的溪流，閃耀動人，忍不住停下腳步一直拍照。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

看到遠處的乘船處囉。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

排隊等搭船，排隊時會有工作人員幫忙拍合照，搭完船後可決定要不要買回家做紀念。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

有兩艘船班一直運行，所以不用等很久就可順利上船啦。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

船上有工作人員會一路介紹，雖然是日文聽不懂，但看看四周的美景就足矣。

大步危峽兩側的岩石被稱為「結晶片岩」，是歷經約1億至2億年歲月形成，行駛在旁相當壯觀。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

大步危峽谷一年四季都很美，春天的櫻花、夏天的碧綠清澈溪流、秋天的紅葉、冬天的白雪，

不管什麼季節來都能一睹大步危峽谷之美。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

乘完船不免要逛一下商店，看看有什麼限定的紀念品囉。徳島產的海苔片似乎不錯。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

不少海苔相關的產品還有姿煮。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

小便小僧是位於祖谷溪谷懸崖邊的著名雕像。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

德島盛產優質酒類，自用送禮兩相宜。(飲酒過量有害健康/未滿十八歲請勿飲酒/喝酒不開車)

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

各式各樣精緻可愛的餅乾零食伴手禮都有。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

有下廚習慣的可以選購雜炊或是味噌。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

織物是到四國不可遺漏的最佳伴手禮，毛巾、手帕等都十分精美質感好。

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

日本德島縣｜大步危峽谷遊覽船

通常來到大步危峽谷遊覽船的遊客會一併順遊祖谷蔓橋、小便小僧，當天礙於時間不夠，

搭完遊覽船便離開前往愛媛，雖然風塵僕僕一路開到大步危峽谷，但卻是讓人印象深刻，

唯美的溪谷，不深入是看不到的！

到日本旅遊除了老街、神社等日式風情的景點外，這種大自然的景色也是不容錯過的。

大步危峽谷遊覽船

所在地址：日本德島縣三好市山城町西烏1520

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-17:00

店家電話：0883-84-1211

文章來源：Irene's 食旅．時旅