【成都必遊】一牆之隔兩樣情！武侯祠「紅牆竹影」穿越三國靜謐，錦里古街「燈火人間」感受熱鬧煙火氣

那日我們直接前往三國文化的重要地標～武侯祠；

一到門口，就看到長長的排隊人潮，

不難發現這裡是成都最具代表性的觀光景點之一。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

買完票後入內，可以自由參觀，

也能聘請手持導覽牌的講解員，

隨著他們的腳步與故事，

更能體會這裡深厚的歷史氛圍。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

武侯祠：紅牆竹影間的三國記憶

穿過入口的石橋，紅牆蜿蜒、翠竹搖曳，

濕潤的空氣裡帶著淡淡的檀香氣息。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

我們一邊走、一邊聽著講解員的介紹：

這座武侯祠，建於西晉年間，最初是為了紀念諸葛亮而建的祠堂。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

到了明清時期，蜀漢昭烈帝劉備與群臣也被一同祀奉於此，

如成如今「君臣合祀」的格局，

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

是全中國唯一以此形式存在的祠廟，

裡頭有劉備、諸葛亮、關公、張飛…等。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

幾經戰火重修，如今的建築多為清代遺構。

整個園區以中軸對稱的格局展開，

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

從漢昭烈廟到諸葛亮殿、再到三義廟與文化長廊，

每一步都彷彿走進一段三國的篇章。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

庭院深處的《三絕碑》，由唐代裴度撰文、柳公綽書、魯健刻，

三人合力頌揚諸葛亮「事君之節、開國之才、立身之道、治人之術」，

碑文蒼勁有力，是文人與將相精神的交融。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

紅牆竹影間，遊人撐傘穿梭，

夏日的成都，陽光炙熱的嚇人；

而這裡的人潮也是多的讓我訝異極了！！

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

其中最令我駐足的，是那條著名的紅牆步道，

蜿蜒的曲線、青苔覆石，

每一步都像走進歷史的深呼吸裡。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

這裡不只是紀念諸葛亮的地方，

更像是一處精神的歸所。

在紅牆與古柏之間，你能感受到歲月的流動，

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

那份「鞠躬盡瘁，死而後已」的氣節，

似乎依然迴盪在風中。

武侯祠其實是個挺美，挺適合散步的地方；

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

可惜照訪的時，人真的太…多了，很難感受到悠閒氛圍；

不知道是只有今日如此？還是日日都是如此呢？

但可以肯定的是這裡絕對是造訪成都時，旅人們都會來的地方。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

錦里古街：書法與紅燈籠下的人間煙火

離開武侯祠，旁邊就是「錦里古街」，

一條熱鬧、充滿煙火氣的街道，

與剛剛的莊嚴氛圍形成了鮮明對比；

不過，人潮也是一樣挺多的…..

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

據說「錦里」的歷史可以追溯到秦漢三國時期，

當時這裡是成都最早的商業街之一，

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

以製作與販售「蜀錦」而聞名。

「錦官城」的名稱，也正是由此而來。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

後來經歷千年興衰，

直到2004年才以「明末清初川西民居」風格重建開放，

成為結合歷史、美食與文創的熱門景點。

我們造訪的時候是下午，

雖然人潮不少，

但在某些巷弄間仍能悠閒地散步、拍照、逛店。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

據說夜晚的錦里更加熱鬧，

滿街的紅燈籠亮起，光影搖曳，

樂聲與笑語交織成一幅最成都的畫。

街上有冰粉、糖油果子、蛋烘糕等在地小吃，

香氣在空氣中流動；

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

古銀杏樹下掛滿祈願牌，

風一吹，木牌叮噹作響，

好像每一片都藏著一個小小的心願。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

除了吃吃喝喝，錦里也聚集了許多成都特色伴手禮，

皮影戲人、糖畫、蜀繡、竹編、銀飾、茶葉、白木耳……

每一樣都帶著手作的溫度與故事。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

這裡幾乎整日人潮不斷，

不論是旅人尋寶、或當地人休閒，

都能在這條街上找到屬於自己的節奏。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

武侯祠與錦里在一杯茶結尾

在逛武侯祠與錦里古街時，我們在轉角買了一杯「霸王茶姬」。

那杯混著茶香與奶香的飲品，這是我近年來大陸必買的飲品，

在午後的熱氣與人潮中，帶來一絲溫柔的平靜。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

坐在石階邊，看著遠處紅磚牆與人群交錯的畫面，

這趟旅程彷彿也在這一刻畫上完美句點。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

武侯祠的靜謐與錦里的熱鬧，

像是成都的兩個靈魂；

一古一今，一靜一動。

而我想，這正是成都最迷人的模樣，

有歷史的深度，也有生活的溫度。

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

旅行資訊：

武侯祠（諸葛亮紀念館）

地址：四川省成都市武侯區武侯祠大街 231 號

開放時間：08:00–20:00

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

錦里古街

地址：成都市武侯區武侯祠旁

建築風格：明末清初川西民居

開放時間：全天（夜晚最美）

☕ 推薦飲品：霸王茶姬（錦里店）

推薦口味：伯牙絕弦 / 桂花烏龍拿鐵

中國四川成都｜武侯祠、錦里古街

