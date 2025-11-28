【成都必遊】一牆之隔兩樣情！武侯祠「紅牆竹影」穿越三國靜謐，錦里古街「燈火人間」感受熱鬧煙火氣
那日我們直接前往三國文化的重要地標～武侯祠；
一到門口，就看到長長的排隊人潮，
不難發現這裡是成都最具代表性的觀光景點之一。
買完票後入內，可以自由參觀，
也能聘請手持導覽牌的講解員，
隨著他們的腳步與故事，
更能體會這裡深厚的歷史氛圍。
武侯祠：紅牆竹影間的三國記憶
穿過入口的石橋，紅牆蜿蜒、翠竹搖曳，
濕潤的空氣裡帶著淡淡的檀香氣息。
我們一邊走、一邊聽著講解員的介紹：
這座武侯祠，建於西晉年間，最初是為了紀念諸葛亮而建的祠堂。
到了明清時期，蜀漢昭烈帝劉備與群臣也被一同祀奉於此，
如成如今「君臣合祀」的格局，
是全中國唯一以此形式存在的祠廟，
裡頭有劉備、諸葛亮、關公、張飛…等。
幾經戰火重修，如今的建築多為清代遺構。
整個園區以中軸對稱的格局展開，
從漢昭烈廟到諸葛亮殿、再到三義廟與文化長廊，
每一步都彷彿走進一段三國的篇章。
庭院深處的《三絕碑》，由唐代裴度撰文、柳公綽書、魯健刻，
三人合力頌揚諸葛亮「事君之節、開國之才、立身之道、治人之術」，
碑文蒼勁有力，是文人與將相精神的交融。
紅牆竹影間，遊人撐傘穿梭，
夏日的成都，陽光炙熱的嚇人；
而這裡的人潮也是多的讓我訝異極了！！
其中最令我駐足的，是那條著名的紅牆步道，
蜿蜒的曲線、青苔覆石，
每一步都像走進歷史的深呼吸裡。
這裡不只是紀念諸葛亮的地方，
更像是一處精神的歸所。
在紅牆與古柏之間，你能感受到歲月的流動，
那份「鞠躬盡瘁，死而後已」的氣節，
似乎依然迴盪在風中。
武侯祠其實是個挺美，挺適合散步的地方；
可惜照訪的時，人真的太…多了，很難感受到悠閒氛圍；
不知道是只有今日如此？還是日日都是如此呢？
但可以肯定的是這裡絕對是造訪成都時，旅人們都會來的地方。
錦里古街：書法與紅燈籠下的人間煙火
離開武侯祠，旁邊就是「錦里古街」，
一條熱鬧、充滿煙火氣的街道，
與剛剛的莊嚴氛圍形成了鮮明對比；
不過，人潮也是一樣挺多的…..
據說「錦里」的歷史可以追溯到秦漢三國時期，
當時這裡是成都最早的商業街之一，
以製作與販售「蜀錦」而聞名。
「錦官城」的名稱，也正是由此而來。
後來經歷千年興衰，
直到2004年才以「明末清初川西民居」風格重建開放，
成為結合歷史、美食與文創的熱門景點。
我們造訪的時候是下午，
雖然人潮不少，
但在某些巷弄間仍能悠閒地散步、拍照、逛店。
據說夜晚的錦里更加熱鬧，
滿街的紅燈籠亮起，光影搖曳，
樂聲與笑語交織成一幅最成都的畫。
街上有冰粉、糖油果子、蛋烘糕等在地小吃，
香氣在空氣中流動；
古銀杏樹下掛滿祈願牌，
風一吹，木牌叮噹作響，
好像每一片都藏著一個小小的心願。
除了吃吃喝喝，錦里也聚集了許多成都特色伴手禮，
皮影戲人、糖畫、蜀繡、竹編、銀飾、茶葉、白木耳……
每一樣都帶著手作的溫度與故事。
這裡幾乎整日人潮不斷，
不論是旅人尋寶、或當地人休閒，
都能在這條街上找到屬於自己的節奏。
武侯祠與錦里在一杯茶結尾
在逛武侯祠與錦里古街時，我們在轉角買了一杯「霸王茶姬」。
那杯混著茶香與奶香的飲品，這是我近年來大陸必買的飲品，
在午後的熱氣與人潮中，帶來一絲溫柔的平靜。
坐在石階邊，看著遠處紅磚牆與人群交錯的畫面，
這趟旅程彷彿也在這一刻畫上完美句點。
武侯祠的靜謐與錦里的熱鬧，
像是成都的兩個靈魂；
一古一今，一靜一動。
而我想，這正是成都最迷人的模樣，
有歷史的深度，也有生活的溫度。
旅行資訊：
武侯祠（諸葛亮紀念館）
地址：四川省成都市武侯區武侯祠大街 231 號
開放時間：08:00–20:00
錦里古街
地址：成都市武侯區武侯祠旁
建築風格：明末清初川西民居
開放時間：全天（夜晚最美）
☕ 推薦飲品：霸王茶姬（錦里店）
推薦口味：伯牙絕弦 / 桂花烏龍拿鐵
