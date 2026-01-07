【換日線商業】公司實力越強，跨國談判越常踩雷？
作者：佐藤峻／日本人的台灣創業紀錄
大家好！我是目前在台灣經營數位行銷公司 applemint 的代表佐藤（Leo Sato）。
今天想跟大家聊聊，許多對台灣市場不太熟悉的日系公司，在商業談判時容易不自覺犯下的錯誤。甚至，其實這樣的狀況不只發生在日系公司，過去也有不少台灣企業，在進軍日本時也曾犯下類似的錯誤。
先說結論：如果一家公司在本國市場長期處於強勢地位，那麼在海外拓展時，往往會無意識地延續那種「我是在幫你」的態度，用「我們幫你下訂單」、「幫你安排」的語氣進行談判。但在很多案例裡，這樣的姿態反而會適得其反，尤其是當對方根本不需要這種「幫忙」的時候。
這樣談判習慣的養成，通常和母國市場長期的優勢地位有關，但若對方並不需要急迫協助的情況下，未必能行得通。接下來，我想以近期自身經歷的真實故事，分享「差點搞砸」跟「真的搞砸了」的兩個例子。
如果你也正在或計畫進行跨國談判，這些經驗將幫助你避免在跨國談判中踩雷，提升合作成功的機會。
一場展示合作，揭開「強者姿態」的代價
最近，我正協助一位客戶規劃商品展示企劃。該客戶希望能定期在台北幾個地點展示商品，於是我們先向幾間商場諮詢費用，但因本次展示以「展示」為主，並不涉及販售，在接洽商場端時，對方容易因只有固定費用、沒有佣金收益，而使談判過程變得相當困難。
某次，我到一家自己經常造訪的咖啡廳，發現店裡正在進行商品展示，便靈機一動：「也許能在這裡試試看！」我們向客戶提出這個想法後，對方反應不錯，於是我也跟咖啡廳老闆洽談，他顯然也對商品有興趣，也有意願合作，到這裡一切看似進行得很順利。
但問題卻在此刻出現──咖啡廳開出的展示空間價格其實相當合理，但客戶卻問：「如果我們同時租下兩個月份的展示空間，價格上是否可以再更便宜一點？」表面上，這個乍看之下似乎沒有問題，但這樣的表達方式，背後其實帶著「只要你願意打折，我們可以考慮看看」的語氣，在不自覺中流露出一種「上位」談判姿態。
如果咖啡廳確實有多餘空間、急著想出租，這樣的議價方式，他或許會欣然接受。但如果對方只是正常出租、沒有急迫的需求，這樣的打折要求，反而對他們沒有任何好處，甚至會降低他們的收入。
換句話說，這種的談判策略並非不能用，而是必須視對象及情境而定。如果一味沿用這樣的態度，往往容易被婉拒，甚至在初次合作時就留下不太好的印象。
我相信這位客戶本身並非出於惡意，而是下意識地假設「店家一定急著出租空間、需要曝光」，但事實可能不是如此。最終，咖啡廳的回覆是：「先照正常價格合作看看，以後再談。」這樣的回覆其實不難理解──畢竟，誰會願意在還沒建立起任何信任的情況下，直接為「可能會有的合作」，而立刻提出降價呢？
順帶一提的是，這家公司在日本是相當有名的企業，在日本談判時，常常處於優勢地位。我想或許正因如此，他們在台灣談判時，才會不自覺帶入了在日本養成的「強者姿態」。
我並不認為要求折扣或議價行為有錯，如果對方確實急需合作，這樣的策略或許是合理的。但如果是新夥伴、新案子，這種談法很可能會讓人產生負面印象，所以我通常會建議先從「給予」（Give）開始。
舉例來時，我通常會先主動表示：「我們保證這個月一定會來展示。如果可以，我們也想再多舉辦一場活動。請問費用是多少？」接著再補充：「我們覺得這個空間不錯，希望未來能長期合作。如果這次順利，下個月也有意願繼續進行，不知道方便嗎？」
儘管內容本質是一樣的，但語氣卻不同──前者是從「要求打折／議價」（Take）開始，後者則以「誠意」（Give）為先。我雖然不敢保證這種方式永遠有效，但若換成我站在對方的位置，我也會更願意接受這樣的談法。
同樣的劇本，也在台灣企業重演
類似的情況，其實在台灣企業身上也真實發生過。
當時我們收到一間台灣公司的委託，對方希望能邀請日本藝人擔任品牌形象代言人。因為剛好有人脈，我們便透過朋友將訊息轉達給藝人端。
一開始一切都很順利，雙方也都表現出高度的合作意願。然而，後來台灣端多次要求降價，結果讓藝人方的意願迅速下降，最後整個案件無疾而終。特別可惜的是，藝人原本抱著「能跟台灣企業合作很棒！」的心情與期待，表現非常積極。
這個案例其實跟前面提到的咖啡廳案例相似──「如果你幫我便宜一點，我就合作」這類的溝通方式，表面上像在議價，實際上卻傳達出「付錢的那方比較有主導權」的訊息。如果對方正好案源不足、需要曝光，或許還行得通；但如果對方並不缺合作機會，這種的態度反而會引發反效果，而這次的合作破局，正是一個典型的例子。
同樣的道理，也出現在企業招聘上。
在人力短缺的時代，如果企業仍抱著「我有付薪水，你就要來」的高姿態，自然難吸引人才。反之，若收款或受託的一方態度過於高傲，合作機會也會隨之流失。
最終，無論是哪一方，唯有建立在平等與互相尊重的心態往來，才能讓關係長久而良善地維繫下去。
日本防壓價新法，業界準備好了嗎？
日本將自今（2026）年 1 月起施行《中小受託取引適正化法》。這部法律是現行《下請代金支払遅延等防止法》的改正與升級，目的在於防止發包方濫用優勢地位、強行壓價或延遲付款，以確保交易公平，並保護中小型受託業者的權益。
簡單來說，今後如果「客戶」利用自己的地位，對供應商或服務提供者，提出只對自己有利、單方面的苛刻條件，就可能被這部法律認定為違規。
舉例來說，若受託公司因人事成本或原物料價格上漲，希望和發包方協商調整價格，而對方卻以「我是客戶」為由，強行壓住價格不給調整，甚至要求「免費追加製作資料」、「免費多做一些服務」，這些行為都可能受到新法的約束或糾正。
對台灣讀者而言，這樣的法案或許會讓人覺得「日本真的很重視弱勢的一方」。我個人也認為，這是個值得肯定的方向。不過話說回來，即使法律立法通過，現場真的能「乖乖遵守」嗎？老實說，我也不太確定。
因為，只要供應商對客戶提出「要調漲價格」、「希望追加費用」時，客戶隨時都能選擇「那我換一家合作就好」。實務上，目前就已存在不少會提出各種不合理要求的客戶，就算 1 月法規正式上路，我也不敢太樂觀地相信，這些過度要求會立即消失。
因此我認為，即使法律層面已經到位，要讓制度真正滲透到日常商務現場、改變既有的行為模式，恐怕還需要一段時間。
畢竟，日本長期存在「長時間加班」的職場文化，背後主因之一，正是「來自客戶過度的要求」。從這個角度看，這次法案的施行，或許會成為改善日本勞動環境的重要一步，也有助於改變中小企業的處境。
正因為法律能否真正落實，仍有許多變數，我特別想提醒有意進軍日本市場的台灣企業，新法的推出值得大家好好注意。
因為在台灣，到目前為止仍普遍存在「客戶至上」的習慣──認為「既然我是客戶，就可以順便多拜託你一些服務」。但若將這種「什麼都想多要一點、最好免費」的思維，原封不動帶到日本，再加上外商身分本來就比較引人注目，就很容易就被放大檢視，反而成為一種風險。
我自己在台灣經營事業的這些年，始終在意「遵守當地法規」這件事。當然，從外界看來，有時候我們做事的方式可能顯得稍微隨性，但實際上，我們一直有意識地在踩煞車、拿捏分寸。畢竟，我們是「被允許在台灣做生意的日本人」，懷著感恩與敬意工作，才是應有的態度。
每個地方都有其獨特的做事方式，在台灣被視為理所當然的習慣，到日本就不一定通用；同反之，日本的「常識」放到台灣，有時候也完全行不通。
未來無論在哪個國家、哪個市場，我都希望能持續尊重當地的文化與法律，在這樣的前提下，穩健拓展事業。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《公司實力越強，跨國談判越常踩雷？兩例看懂企業常有的「強者心態」，如何影響合作成敗》，未經同意禁止轉載
【更多換日線文章】
台灣人對「日本職場文化」的五大印象，現在還有多少真實度？
在台從事行銷的日本人：習慣台灣文化的我，竟忘了提醒日本客戶這些事
作者簡介：
佐藤峻（Leo Sato) 畢業於國際基督教大學（ICU）/ 政大商學院碩士，2017 年在台灣創立了 applemint 數位行銷公司。 從外部投資 0 、客戶 0 、人脈 0 ，毫無資源的狀態開始，三年業績成長了 3000% 。2019 年協助來自日本的品牌 KARADA factory 創造在台 7 年來最高利潤。在沒有母公司支持、沒有客戶介紹、沒有參加任何研討會、更沒有出資為公司打廣告的前提下就獲得日、台超過 40 間企業的數位行銷代理機會。公司唯一的廣告宣傳花費用在實習生招募與新人數位廣告訓練，且僅僅 8 萬日圓。即便如此，依舊實現了與日、台 40 間以上企業的廣告投放與數位行銷合作，正在台灣親身實踐「築夢踏實的人生」。相關社群連結：Leo FB、Leo IG、applemint FB
其他人也在看
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 87
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 140
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 2
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 55 分鐘前 ・ 2
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 74
元大00631L 今起開始分割投票
台股2026開局勢如破竹，連兩日由權值股台積電領頭向上揚升，大盤突破3萬大關，ETF股王元大台灣50正2（00631L）累積大漲7.7％，衝上404元歷史新高，1月7日起將開始分割投票，若通過以目前股價預估分割比例1拆20，勢將創ETF分割紀錄。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 104
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 154
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 15
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 11
飛官辛柏毅失聯！妻哭腫了眼 家屬發聲求1事：全家都在等你回家
花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時，驚傳突發狀況，飛官辛柏毅上尉於7時29分從花蓮縣豐濱鄉東面10海浬跳傘，目前軍方全力搜救中。事故發生兩天前，辛柏毅才和妻子從北歐冰島度蜜月返台，如今在外海失聯，家屬也發聲吐露煎熬心情。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 32
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 353
謝典林遭批整天鬼混害會員大會3度流會！籃協：請先查證勿抹黑
中華民國籃球協會原訂於去年12月27日召開會員代表大會，但理事長謝典林未現身，加上928名會員中僅105人親自出席、85人委託出席，合計190人未達法定過半門檻，導致大會流會。連同去年5月、11月，會員大會已連續三度未能成會。而謝典林遭大批網友批評「整天正事不幹，只會出席有啦啦隊在的場合鬼混」，是害會員大會3度流會的罪魁禍首。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 18
證實癌症末期！「第一網紅」暴瘦25公斤 掀衣鬆垮肚皮全被拍
「中國第一網紅」馮提莫當年憑藉《學貓叫》一曲爆紅，打開知名度的她也順利進軍演藝圈，並推出多首歌曲，但卻在2023年證實罹患甲狀腺癌末期，不過她沒有放棄希望積極抗癌，近日，馮提莫在直播中坦承暴瘦25公斤，同時曝光鬆垮的肚皮，震撼所有粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 17
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢
現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 38
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 27
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 146