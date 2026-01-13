【換日線影劇】《尋秦記》為何能長紅 30 年，還拯救了香港電影？

《尋秦記》電影封面。Photo Credit：圖／截自 尋秦記 Back To The Past 臉書專頁

作者：Mark Lin／五道口男子職業技術學校

在香港本土電影近年票房長期低迷、海外影響力亦大不如前的背景下，於去（2025）年最後一天上映的《尋秦記》電影版，卻意外引爆華語圈的熱議與觀影潮，不僅於短短 5 天內在香港本地創下逾 4,000 萬港幣（約新台幣 1.6 億元）的票房紀錄，更出現近年少見的「跨域長紅」現象──該片在中國大陸內地上映後，3 天累計票房已快速突破人民幣億元（約新台幣 4.5 億元）。

廣告 廣告

但與 2024 年橫空出世、叫好叫座的《破．地獄》等作品不同，筆者認為若單就《尋秦記》電影本身的敘事結構或製作規模來看，它並不是一部足以顛覆香港影史的作品；真正讓它能夠寫下輝煌票房的，是時間、記憶與跨世代情感的交會──不同年齡層和背景的無數影迷，都願意出於「見見老朋友」的心態，花錢進場觀影。

華語觀眾的「共同記憶」

這是因為，對許多華語圈的觀眾而言，《尋秦記》其實是一段各自經驗不同、卻都被重新喚醒的「共同記憶」：它連結的既是 1990 年代風靡港台的穿越小說、也是廖福成筆下的「重口味」港漫，更是 2000 年代初香港 TVB 以古天樂為號召進行的電視劇大製作──在那個香港仍能主導華語流行文化、影視工業仍具信心與野心的年代，原著黃易的《尋秦記》就如金庸或古龍的眾多經典作品一般，影響著無數的讀者和劇迷。

在電影上映的當下，儘管香港電影工業仍在不確定性高漲、創作與市場皆趨保守的時刻，觀眾們卻樂於擁抱這部既非嶄新敘事、也無特別亮點的作品，或許正是因它能帶回一段記憶中的「懷舊」氛圍，或甚至一點「相信故事能夠改變命運」的感覺。

也因此，《尋秦記》的爆紅，電影本身的製作水準高低、劇情本身轉折等等已非討論重點，以下本文將和大家一起進行一場「文化回流」，探索這部作品歷時 30 餘年而不衰的關鍵原因：

《尋秦記》的三段變身：不只是「穿越鼻祖」而已

《尋秦記》為何能在問世 30 餘年後，仍具如此強大的生命力？筆者認為關鍵在於它在不同媒介中，分別完成了不同時代所需要的文化功能：從原著小說，陸續變身香港漫畫、電視劇與電影，它們並非同一故事的重複，而是三次各自成立的「再詮釋」：

首先，是揉合了科幻、玄學、歷史、政治、暴力與情色描寫的原著小說：對作者黃易而言，《尋秦記》並不只是「開穿越題材之先」的娛樂小說，而是一場關於「歷史是否存在必然性」的思想實驗。書中主角特種部隊菁英項少龍穿越至春秋戰國末期，也並非單純為了求生或談戀愛，而是積極介入當時的權力結構、軍事博弈與人性抉擇之中，試圖以「現代人」的價值觀與視角，挑戰既定歷史。

尤其在舊版小說中，情色、暴力與權謀描寫並非附屬裝飾，而是黃易刻意呈現「真實人性」的方式之一。書中權力與慾望交織，英雄與暴君往往只是一線之隔，同時歷史並不會因主角的道德理想而自動「轉向正義」。這樣的書寫，使《尋秦記》與其說是後來的「穿越劇」鼻祖，不如說更像是一部披著玄幻、武俠外衣的歷史哲學小說。

爾後，黃玉郎和香港資深畫師廖福成合作，將《尋秦記》改編為「重口味」的成人取向漫畫，自然也是轟動一時。

「老少咸宜」的電視劇轉譯：TVB 版尋秦記大獲成功

接著，香港無線電視（TVB）改編《尋秦記》，於 2001 年推出的「闔家歡」的電視劇版本，則將這部作品由相對嚴肅的「思想實驗」，成功轉化為老少咸宜、紅極一時的「大眾娛樂」。

該劇由當紅小生古天樂擔綱主角項少龍，搭配 TVB 老戲骨班子，更斥鉅資到中國內地拍攝大場面實景。這一版《尋秦記》可說是一次在商業推廣上高度成功的「在地化轉譯」：為了符合家庭收視與長篇連載的節奏，劇集大幅弱化小說中冷峻、殘酷的歷史觀，轉而強化由古天樂、江華、林峯等飾演的劇中角色魅力、情感線，甚至帶著不少「喜劇」節奏。

尤其原著小說中的主角項少龍，在電視劇中被塑造成機智、重情義、帶有現代幽默感的英雄人物，不再是小說版本中為達目的不擇手段的梟雄（與情感「渣男」）性格。

這樣的大幅改編，有人可能認為是「背叛原著」，但對更多人而言，卻是讓《尋秦記》真正進入大眾文化，成為一代觀眾共同記憶的關鍵──對他們來說，《尋秦記》首先是一部「好看的港劇」，然後才是黃易的原著小說。

最後是歷經幾次中國串流平台的它版劇集改編後，於 2025 年底正式上映的電影版《尋秦記》：它其實更像是一種 IP 的延續而非重構，電影並未嘗試完整重建小說的世界觀，而是假設觀眾早已熟悉角色與背景，將敘事重心放在情感回返與命運收束。

它所問的問題，變得更加溫柔、也更加個人化：不再是原著中「歷史洪流去向何方、能否改寫？」的大哉問，而變成了「如果你還能回到那個時代，是否願意再次選擇那條路？」

這樣的提問，與其說是對歷史的思辨，不如說是有意地帶觀眾們「對過往人生進行回顧」──這樣的設定十分巧妙地呼喚了《尋秦記》世代的個人情感，也讓不少影迷離場後，仍對此念念不忘。

認識原作者黃易：「與金庸、古龍齊名」的小說家

要真正理解《尋秦記》，不僅是「歷史穿越小說的鼻祖」，更繞不開其作者黃易的生命歷程。

黃易本名黃祖強，畢業於香港中文大學藝術系，早年曾任職於香港藝術館，接受過完整的藝術史與美學訓練。1989 年，熱愛寫作的他決心辭去穩定公職、專職創作，但當時武俠小說已過了黃金年代，於是他乾脆隱居大嶼山、自設出版社出版作品──這種高度自主、近乎隱士式的創作環境，使他得以完全按照自身的世界觀寫作。

筆者認為，這樣的背景，也解釋了他與金庸、古龍的根本差異：金庸建立的是武俠的「道德高度」，以儒家倫理、家國責任與制度秩序為核心；古龍則深入人性的「心理深度」，以孤獨、瞬間美學與風格化語言取勝。黃易關心的，卻是武俠的「維度擴張」，且企圖將武俠、科幻、玄學、暴力及情色冶於一爐，打造出獨特的風格。

這裡順便小小爆個料：目前市面上能看到買到、由主流出版社發行的黃易《尋秦記》小說，其實已是「委婉版」；由「黃易出版社」出版的舊版《尋秦記》小說，內容更加「澎湃洶湧」許多。

在黃易筆下，武學不只是技巧，而是通往更高層次存在狀態的途徑；歷史不再唯一，時間可以分岔，命運可以被擾動。他大量引入科幻、玄學、易經與宇宙觀，將武俠從江湖擴張到時空與意識的層次。因此，他對情色與暴力的直白描寫，並非單純迎合市場，而是其「人性真實論」的一部分。對黃易而言，歷史的推動力從來不只是高尚動機，也包含慾望、恐懼與生存本能。這也使他的作品更接近現代小說，而非傳統俠義敘事。

當然，對於像筆者這樣於 1980 年代後出生的讀者而言，多半都是先接觸到「電視版」的《尋秦記》，再回頭找「原著版」的小說或漫畫，但仍非常推薦大家能夠試著接觸黃易的原著──當年初睹原著版本的衝擊，至今仍讓筆者念念不忘。

《尋秦記》的成功，給低迷中的香港電影什麼啟示？

最後，筆者認為《尋秦記》電影版的成功，對香港電影產業而言，最大的啟示其實不在「懷舊必勝」，而在如何重新理解並善用自身長期累積的文化資產。

這裡所謂的「文化資產」，並不只是老 IP、經典角色或知名演員而已，更是一整代觀眾曾經投入情感、時間與想像的敘事世界。當產業懂得如何重新啟動這些集體記憶，作品便不只是娛樂產品，而是能夠引發共鳴的文化事件。

《尋秦記》的例子或許也提醒著我們：市場並非只青睞嶄新形式，而是願意為「有情感基礎的故事」買單。當作品能有效連結觀眾的集體記憶與人生經驗，即便敘事結構相對保守，仍能產生穩定而持續的觀影動能。

尤其，倘若有機會進戲院觀賞這部電影、或其他優秀的港產電影，你可能會發現一個常被誤解的現實：海外觀眾其實從未拒絕過「港產片」本身，他們拒絕的，是那些與自身經驗、語言與情感斷裂，只剩空殼與套路的故事。

或許，《尋秦記》對港產電影帶來的最大提醒正是：在低迷的產業環境中，重新找回能被相信的故事，比任何形式上的突破都來得重要。

※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《《尋秦記》意外拯救香港電影：「穿越始祖」如何不斷變身、長紅 30 餘年？》，未經同意禁止轉載

【更多換日線文章】

《愛在午夜希臘時》：中年世代的倒影，現實人生的愛情

從小到大不准「談」戀愛，大學四年卻要找人共度餘生？──師大助理教授鄭怡庭，要改變「情感教育失敗」的台灣

作者簡介：

Mark Lin，從事政府智庫與管顧諮詢多年，畢業於台大國際企業學系博士、台大公衛健康政策與管理所碩士、北大公共行政暨政策所碩士、台大政治學系國際關係組學士，兼讀五道口男子職業技術學校博士班。有感華人世界仍無法擺脫製造業思維的包袱，重視有形財富，忽視無形價值，體悟到凡事不能囿於眼前的利益，務必要培養全球化之競爭力，建議換日線讀者宜自主建立一套安身立命的世界觀與哲學觀。