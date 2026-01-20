【換日線影劇】新年冬季日劇多，追劇該怎麼選？

作者：宋思彤／六六 LiuLiu

撰文：李雨莘、宋思彤

近年來，短影音（Short Video）浪潮席捲全球，不僅重塑了當代的敘事邏輯，其強大的衝擊力道，更迫使影視產業面臨結構性的版圖重組。

面對這股風潮，日本影劇圈正展現出截然不同的應對姿態──以「慢節奏」著稱的導演是枝裕和指出，觀眾對於影像「留白」的耐性正持續降低；影評家稻田豐史亦認為，當代年輕人追求的「Taipa（タイパ；時效比）」現象，已經成為長篇影劇的生存警訊。

日劇趨勢概覽

相較於電影圈的憂慮，電視產業則積極展開「瘦身計畫」。除了黃金檔集數與篇幅的精簡，本季的 NHK 深夜劇《替玉 Bravo》更複製了晨間劇的模式，於每日深夜播出 15 分鐘，試圖在傳統電視框架中融入短劇基因。

此外，原生短劇平台《BUMP》憑藉「豎屏微短劇」與「單集計費」模式成功突圍；富士電視台則以《FOD SHORT》應戰，試圖以正規電視劇的預算與規格打造「精品短劇」，展現出日本影視界欲藉由短劇浪潮進軍海外、輸出文化動能的野心。

FOD short（左）與 BUMP 平台皆以「豎屏微短劇」搶佔日劇市場。圖／翻攝 Google Play；筆者組圖

2026 年冬季日劇作品，在敘事節奏上皆展現了細膩的調整：包括聚焦兄弟情誼的大河劇《豐臣兄弟！》、以法官視角探討過動症與肯納症的律政劇《搖擺法庭》，以及台日合製、舞台設於架空世界的《火星女王》，皆具備強大的開創性。

卡司陣容更是星光熠熠，集結了資深演員戶田惠里香、鈴木亮平、宮澤理惠，中生代的志田未來、菅田將暉、池松壯亮、仲野太賀，以及跨界演出的林廷憶、陳珊妮等台灣演員、音樂人。在碎片化的時代，這些作品如何抓住觀眾的目光？請看本季《換日線》精選片單：

《豐臣兄弟！》，LINE TV、Hami Video 跟播， 1 月 4 日起更新

圖／翻攝 NHK 官網

1996 年，NHK 第 35 部大河劇《秀吉》開播，首度將敘事視角延伸至豐臣秀吉的弟弟「豐臣秀長」。該劇在當時大膽啟用多位年輕演員，創下平均 30.5% 的輝煌收視紀錄，而由竹中直人飾演的兄長，憑藉一句「免煩惱！」（心配御無用！）的口頭禪，成為風靡日本社會的流行語。

時隔 30 載，大河劇再度將目光投向這對傳奇手足，推出了新作《豐臣兄弟！》，並由仲野太賀、池松壯亮分別飾演兩兄弟。

《豐臣兄弟！》的故事核心，圍繞著兩人堪稱「異類」的強力羈絆，憑藉著夢想與冒險精神，逐步完成統一大業，成就混亂時代中罕見的「下剋上」奇蹟。相較於其他作品，本劇更強調兄弟之間的相互影響，並帶領觀眾思考歷史中的「IF 線」──平行時空幻想中，如果弟弟能夠活得更久，豐臣家的天下是否會更加穩固？

這段「IF 線」多數被認為，與哥哥秀吉因為弟弟秀長在 1591 年病逝後，隔年決定遠征朝鮮，種下了豐臣王朝衰敗的種子有關。1996 年的故事中，編劇選擇將種種悲劇歸咎於外部陰謀，並淡化了哥哥晚年的陰暗面；2026 年的本作如何呈現弟弟的「關鍵輔佐角色」，以及兩人間如唇齒相依的依託，全看編劇八津弘幸如何操刀。

睽違 30 年再次聚焦豐臣兄弟，在演員陣容上也展現出極高規格。除了兩位兄弟外，還集結了松下洸平、小栗旬、濱邊美波與大東駿介等實力派明星。在戲劇中，跨越了平成與令和時代的豐臣兄弟，究竟會為當代日本帶來何種嶄新的歷史旋風，觀眾們都引頸期盼。

《未來的兒子》，LINE TV 跟播，1 月 14 日起更新

圖／翻攝 TBS 官網

夢想成為演員的汐川未來（志田未來 飾），靠著打零工和劇團活動維持生計。沒想到，她卻遇到了一位未來人──自稱來自 2036 年、而且是他「未來的孩子」。而他的唯一目標，竟是促成早已分道揚鑣的「父母」重修舊好？

這樣的奇幻開局，在劇中卻是打壞了女主角未來藍圖的一顆老鼠屎。在夢想分岔路口的她，承受著 30 歲大限與試鏡落敗的雙重打擊。原本就捉襟見肘的「現在」，因跨時空的「未來」介入而更顯混亂。女主角就像許多「躺平世代」的年輕人一樣，看不見前程的希望和微光，甚至否定自身存在的價值。

不過，意外降臨的孩子，在打亂她生活步調的同時，也讓汐川未來重新感受到被需要，並在責任中找回生存意義。製作人雨宮冴子認為，結合虛幻、愛情與親情的作品核心，能帶給觀眾溫暖，「人生道路並非總是一帆風順，但我們想告訴大家，即使步伐再緩慢，只要跨出腳步，終能看見動力與光明。」

值得一提的是，「母親」這一身分對志田未來而言，其實並不陌生。

從《14 歲小媽媽》扛起新生命責任的少女，到《產科醫鴻鳥 2》臨盆的聾啞產婦，她總能精準詮釋母性的多樣面貌，這次更細膩展現出年輕世代在夢想與現實間的掙扎。對於此次能飾演與自己同名的角色，志田未來直呼這一切宛如是「冥冥之中的奇妙安排」。

《比熊貓更不擅長戀愛的我們》，friDay 影音跟播，1 月 11 日起更新

圖／翻攝 日本電視台 官網

在全球熱議少子化議題的同時，「不談戀愛」的趨勢也開始蔓延。根據日本社會保障與人口問題研究所的調查，20 歲以上的年輕人，有三至四成沒有交往經驗，甚至有人表達「並不期望與異性交往」。本季的《比熊貓更不擅長戀愛的我們》，就是這波社會浪潮中的典型縮影。

戀愛經驗不多的柴田一葉（上白石萌歌 飾），被迫接下雜誌社「戀愛專欄」的編輯工作，走投無路之下，只好求助研究「動物求偶行為」的副教授椎堂司（生田斗真 飾），意外展開一段以生物科普解析愛情難題的奇特歷程。

生田斗真透露，劇中大量的生物術語是一大挑戰。首集即介紹水獺、獅子、長頸鹿與企鵝等生物的求偶行為，更直言這些野性的舉動，其實是動物在生存競爭中累積的智慧結晶，絕非毫無意義。

故事巧妙連結單純的生物本能與人類複雜的情感，引導觀眾思考煩惱背後的關鍵，也讓理性的科普知識、感性的愛情煩惱產生共鳴。

角色間的化學反應，亦充滿許多值得推敲之處。看似厭惡人類的椎堂，在與一葉的對話過程中，流露出一絲對於人性的好奇，讓人不禁好奇他的過去。此外，相較於姊姊上白石萌音在《戀愛可以持續到天長地久》中的王道純愛浪漫，妹妹萌歌主演的本作另闢蹊徑，大膽以「本能」為號召，深入剖析現代人複雜的情感困局。

曾執筆《監察醫朝顏》的編劇根本非翟，向來擅長捕捉職場細節與細膩人性。相信本作在他執筆下，專業知識與情感需求能完美融合，也為這群「比熊貓還不擅長戀愛」的現代人，開出一份既知性又療癒的情感處方箋。

《搖擺法庭》，Hami Video、friDay 影音跟播，1 月 7 日起更新

圖／翻攝 NHK 官網

韓劇《非常律師禹英禑》以浪漫卻不流於虛假的敘事引發話題。劇中雖設定主角為 ASD（泛自閉症類群，又稱肯納症）者，卻刻意跳脫「克服疾病」的刻板勵志框架，轉而讓觀眾在細碎而真實的日常裡，與她一同前行。

本季推出的《搖擺法庭》（テミスの不確かな法廷），將這份對「不穩定性」的關注，進一步擴展至整個司法制度的擺盪，並以法官作為主要視角。

主角安堂清春（松山研一 飾）外表溫文儒雅，實際上卻是一名 ASD 合併 ADHD（注意力不足過動症）患者，平時透過模仿他人行為來勉強融入社會。在他的認知中，只要成為法律人，便能依循看似一板一眼、可預測的法條，撐起世界的運作。

然而接連而來的案件，卻不斷動搖安堂對法律的既有認知。從襲擊市長的青年、到微笑承認殺夫的女教師，背後都潛藏著難以被制度準確界定的「灰色地帶」。也正因如此，安堂與生俱來的高度敏銳，使他得以察覺那些被制度、慣性視而不見的盲點。

原文劇名使用的「忒彌斯」（テミス，Themis），是希臘神話中的法律與正義女神，通常手持天秤與劍，而且雙眼被蒙住以示公正。本作以此為名，卻加上了「搖擺」一詞，暗示了本劇的核心衝突：當絕對的法律遇上流動的人性，所謂的「正義」還只會是單一標準嗎？

《REBOOT》，LINE TV、friDay 影音跟播，1 月 19 日上架

圖／翻攝 TBS 官網

為了洗刷冤屈，你願意徹底抹滅自己的存在，成為邪惡面貌下的靈魂嗎？

看似曲折離奇的情節設定，正是本季 TBS 日曜劇場《REBOOT》（リブート）的核心主軸。男主角早瀨陸（鈴木亮平 飾）經營一家菓子店，與母親、兒子相依為命，日復一日等待多年前失蹤的妻子歸來。然而當噩耗傳來，有著「惡德刑警」之稱的儀堂步卻將矛頭指向他，不僅誣陷其為兇手，甚至展開一場前所未見的全面追捕。

尚未來得及沉澱悲痛，早瀨找上了神秘會計師幸後一香（戶田惠梨香 飾）。在她的策畫下，他透過精密的整型手術與身分資料置換，徹底「重置」自己，化身成追緝他的惡德刑警本人──表面上是一場「自己追捕自己」的荒謬行動，實則是為了逼近真正的加害者，以及被刻意掩埋的真相。

本作由編劇黑岩勉操刀，他一向擅長為敘事鋪陳出層次分明、規模龐大的世界觀；隨著鈴木亮平飾演的主角逐步追查，橫跨警視廳與政商集團的權力醜聞，以及會計師與整形診所背後隱而未宣的真正目的，也將逐一浮出水面。此外，王道級偶像永瀨廉、「怪物新人」蒔田彩珠也加入演出。

透過「換臉」或「靈魂交換」來撥開迷霧、探尋實情，這類設定在《天國與地獄》及電影《嫌疑者的真相》中屢見不鮮，其核心魅力在於演員挑戰一人分飾兩角的演技火花。

《REBOOT》的最大看點，莫過於繼《下剋上球兒》後再度回歸日曜劇場的鈴木亮平。他在劇中精準切換於兩種極端身分：一邊是痛失所愛、將悲傷深藏不露的菓子店老闆；另一邊則是遊走於黑白地帶、行事充滿爭議的刑警。這種極致的人格反差，展現出令日本網友譽為「外星人級別」的神級演技。

《火星女王》，Hami Video 跟播，全集已上架

圖／Hami Video 提供

人類的腳步跨越了重力，卻終究跨不過人性。在遙遠的紅色星球上，等待拓荒者的究竟是重獲新生的希望，還是深陷於利益分贓與權力算計的泥淖？

改編自直木賞作家小川哲同名小說的《火星女王》，將故事背景設定在距今百年後的未來。在火星出生的少女 Lili-E1102（林廷憶 飾）從未親自踏上地球，她唯一的慰藉，是跨越數千萬公里的寂寞，透過通訊軟體與地球上的白石蒼人（菅田將暉 飾）交換生活點滴。然而，當 Lili 決心啟程尋找親人時，一場突如其來的綁架案，意外揭開了隱藏在開發利益背後的政治陰謀，徹底攪動了兩顆星球的命運。

《火星女王》構建了一個宏大且充滿壓抑感的架空宇宙。劇中透過「行星間宇宙開發機構（ISDA）」的極權統治、火星原住民的邊緣化，以及地球統治階層的冷漠，將極致的科幻想像與當代社會的階級對立、資源剝削等議題緊密扣連。作為 NHK 開台百週年的紀念大戲，本劇展現了驚人的製作規格與敘事野心，成功在科幻的外殼下，挖掘出深沉的社會意義。

演員陣容更是一大亮點，跨越台日疆界的合作，帶來了不同以往的火花。台灣演員林廷憶繼《影后》展現爆發力後，以「怪物新人」之姿進軍日劇，挑戰極具難度的角色；飾演 ISDA 最高領導人的陳珊妮，則憑藉冷冽且強大的女王氣場，精準詮釋權力核心的神秘與冷酷。日本方面，則有菅田將暉與宮澤理惠坐鎮，他們與林廷憶之間的對手戲張力十足，讓這齣「跨星際」的劇作更有溫度。

筆者認為，這不僅是視覺特效令人驚豔的巨作，更是一場關於身分認同、家庭羈絆與跨國情感的探問。在絢麗奪目的星際藍圖下，人類那份最純粹的愛與歸屬感，依然是宇宙中最能引起共鳴的力量。

更多推薦

除了上述內容外，這一季還有許多矚目作品，雖因文章篇幅無法盡錄，但仍羅列如下與劇迷們分享：

《冬天的那些事、春天的那些事》： 杉咲花主演，描述一名在古著店打工的小說家，透過回顧過往遺憾的戀情，學習如何誠實面對現任感情與內心恐懼的療癒故事。

《國稅局之女》： 由松嶋菜菜子飾演的「國稅調查官」米田正子，與國稅局「複雜國稅案件處理室」裡性格鮮明的團隊成員們，一同將棘手案件抽絲剝繭，力求追出惡質的逃稅者們。

《專業保險調查員・天音蓮》：玉木宏飾演轉職為保險調查員的前精銳刑警，利用監聽、變裝等不按牌理出牌的偵察手段，揭發各類保險金詐騙案背後的真相。

本文介紹的日劇，你最想看哪一部呢？《換日線》日劇片單系列，我們下一季見！

