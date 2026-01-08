【換日線影劇】電影裡令人恐懼的「怪物」到底是如何誕生的？
作者：王鼎棫／進擊的公民
自 2016 年推出以來，Netflix 影集《怪奇物語》（Stranger Things）好評連連，近日迎來引頸十年的大結局。第五季最終章播出時，全球粉絲同時湧入平台，甚至導致伺服器一度癱瘓。
《怪奇物語》由達菲兄弟（The Duffer Brothers）打造，以虛構小鎮霍金斯為舞台，將政府實驗與超自然威脅，悄悄縫合進看似平凡的日常生活。
這部作品在史蒂芬金式恐怖敘事、史蒂芬史匹柏式童真冒險，以及約翰卡本特風格音樂的包裝下，實則深刻挖掘了冷戰時期的集體焦慮、兒少創傷的心理機制，以及社會如何對待「不合群的人」。
其中，「顛倒世界」不只是異次元怪物的棲地，更像是現實社會陰影的倒影──那些被壓抑的恐懼、無法言說的創傷，與被視為異類的人，都被推向這個黑暗空間。
因此，《怪奇物語》也是一則寫給當代的寓言，提醒我們，在資訊匱乏與恐懼蔓延時，社會如何輕易把「未知」轉化為敵人，也邀請我們重新思考：究竟誰才是真正的「怪物」？
（註：本文不會直接劇透，但仍將提及部分劇情。）
冷戰對立，是一切恐懼的起源
《怪奇物語》中的恐怖怪物，其實是從一個我們並不陌生的歷史背景長出來的。
所有問題的起源──霍金斯國家實驗室──並非純粹是編劇的想像，而是扎根於冷戰時期真實存在的焦慮與權力運作之中。本劇情的靈感，來自美國中情局在冷戰年代推動的 MKUltra 計畫：一項以「國家安全」為名，卻大量犧牲個體尊嚴與人權的祕密實驗。
在冷戰的邏輯裡，「不能落後敵方」本身，就足以成為合理化一切的理由。劇中的布雷南博士，正是這套體制的具體化身。他對伊萊雯（Eleven）進行的殘酷實驗──包括將孩子獨自置於感覺剝奪水槽中，用來刺探敵國情報──幾乎是對 MKUltra 的戲劇化再現。
這種設定將超自然元素「科學化」，賦予了怪物與異能一個冷酷的現實起源：它們並非來自傳說，而是人類為了在意識形態戰爭中獲勝，爭相引進的侵略行動。
透過這段歷史的映照，《怪奇物語》批判了冷戰時期為了「大局」而無視人權的功利主義邏輯，霍金斯實驗室因此成為一個濫用權力與道德淪喪的空間符號。
隨著劇情推進，冷戰恐懼也逐漸走到檯面上。第三季出現的蘇聯地下基地，重演了 80 年代美國社會對「紅色滲透」的集體想像；而異世界那種剝奪個體意志、將人納入統一意識的蜂巢式控制，也呼應了冷戰時期西方對「被洗腦、被同化」的深層恐懼。
人們害怕的，從來不只是敵人，而是失去成為「自己」的可能。
但是，千萬別以為《怪奇物語》的冷戰設定，已經過時了。無論是試圖駕馭超越理解的力量，還是相信技術可以完全被控制，這些情節都像是在對當前的 AI 科技競賽低聲發出叩問。
異世界能夠適應、制定戰略並通過網絡主宰一切的能力，也是現代人對 AI 脫離人類控制、並被視為人類威脅的恐懼投射。在這個意義上，《怪奇物語》不僅是 80 年代的回聲，更是 21 世紀的科技寓言：AI 技術的「顛倒世界」一旦開啟，它的代價，往往由無力的人承擔。
上下顛倒的世界，更是創傷隱喻
如果說冷戰是《怪奇物語》的宏觀政治背景，那麼「顛倒世界」就是它最私密的心理結構。那個灰暗、寒冷、空氣中飄著孢子的平行世界，並不只是怪物出沒的恐怖空間，更像是一張被放大的內心地圖──將角色，特別是孩子們無法說出口的創傷、恐懼與孤單，具體呈現在眼前。
對威爾來說，顛倒世界幾乎就是他的內在世界。第一季中，他被困在那裡許久，而那個世界在視覺上，永遠停留在他失蹤的那一天。時間沒有前進，只有不斷重複的恐懼。對經歷重大傷害的孩子而言，時間常常會「卡住」；身體長大了，心卻還停留在那個無助的瞬間。
威爾的痛苦，並不只來自怪物。他的敏感、安靜、與同儕不同的氣質，讓他在現實世界中同樣感到孤獨與被誤解。顛倒世界的陰冷與寂靜，彷彿把他長期的孤單直接攤在地上。即使回到現實，他仍成為兩個世界之間的「導體」，不斷被異世界影響；這種狀態其實很像創傷後壓力症候群──過去沒有離開，只是不斷用新的形式回來找你。
而伊萊雯心中的顛倒世界，則與她的身分認同緊緊相連。她從小被實驗室剝奪名字、語言與自由，被當成工具而非孩子。她釋放出的怪物，也常被理解為她被壓抑已久的憤怒與恐懼的外化。劇情鋪陳中，她好幾次必須重回當初的實驗室，這一過程隱喻了創傷治療中的暴露療法（Exposure Therapy）：試圖直面最痛苦的記憶，找到真正的治癒與力量。
她與威可那（亨利）的對抗，並不只是正邪之戰，而是兩種面對創傷的選擇。威可那選擇把痛苦變成恨，向世界復仇；伊萊雯則選擇在傷痕中，仍然抓住連結與愛。這或許正是《怪奇物語》最輕聲、也最殘酷的提問：當創傷發生之後，我們要讓它把我們變成什麼樣的人？
那些因無知，被排擠的「邊緣人」們
《怪奇物語》之所以引人深思，也因為它將社會邊緣人與「怪奇」的意象巧妙聯繫在一起。那些被當時主流社會排斥的「次文化」族群──如熱愛桌遊的宅宅們、離群索居的怪咖少年，乃至性別氣質不符合傳統的孩子──在劇中往往與超自然怪物相互映照。
誰是社區眼中的怪物？是真正來自異界的怪獸，還是那些與眾不同而被誤解的人？《怪奇物語》透過這種隱喻拷問著觀眾：我們對「異類」的恐懼，是否已超過對怪獸本身？
故事一開始，主角群本身就是被排擠的存在。麥克、達斯汀、路卡斯和威爾，在學校裡常被嘲笑、被推擠，只因他們喜歡《龍與地下城》，喜歡幻想與桌遊，而不是籃球或其他受歡迎的社交方式。但也正因如此，讓他們在危機出現時，有能力理解怪物，甚至找到對抗的方法。
第四季的艾迪曼森，則拉著觀眾盯著這個主題。長髮、重金屬，同樣喜歡《龍與地下城》，還是個留級生──艾迪的存在，根本大力踩在保守小鎮的不安神經上。當女性啦啦隊員在他的拖車裡慘死，鎮民們幾乎沒有遲疑，就一口認定他是兇手。
這正是道德恐慌的熟悉節奏：當社會無法承受不確定，就會急著找一個「他者」來承擔所有不安。艾迪因此成了被追獵的怪物，而不是在慌亂之中被社區接住的那個人。
正是在這樣的對照下，艾迪最後的選擇才顯得如此瀟灑。他站在顛倒世界的拖車頂上，用被社會嫌惡的重金屬音樂，吸引異世界的怪物；那場〈Master of Puppets〉的吉他獨奏，不只保護了他的朋友，更是自身對主流偏見的強烈反擊。
當被怪物襲擊、身受重傷而即將死去的艾迪說出「我這次沒有逃跑，對吧？」這句話，其實是在替所有被貼標籤的人確認──即使世界莫名拋棄你，你依舊可以選擇自己的人生。
如果說艾迪的行動是外放的、張揚的，那麼威爾拜爾斯的處境則是安靜而壓抑的。從第一季開始，威爾就被說「不一樣」：太敏感、不夠陽剛、不像其他男孩。隨著年紀增長，他對朋友麥克的情感，逐漸成為影集最揪心的潛文本。
第四季在廂型車內的對話，沒有任何怪物，卻讓人屏住呼吸。威爾透過對一幅畫的感受，含蓄表白了對麥克的愛，卻把那份感情偽裝成伊萊雯失去麥克的感受。他還說：「當你與眾不同時，有時候會覺得自己是個錯誤」，然後轉頭看向窗外，強忍眼淚。那一刻，觀眾也是。
威爾的痛，不只是失戀，而是明白「說出口」本身可能帶來的代價。在 80 年代的小鎮，出櫃意味著成為下一個艾迪。他的沉默，並非懦弱，只想把愛轉化為忠誠，把渴望藏進陪伴。
《怪奇物語》讓我們看到，被主流社會甩開的人，如何在誤解與恐懼之中，努力維持善良與連結。但影集沒有說出口的問題，或許是：為什麼他們非得如此用力？真正的「怪奇」，從來不是那些不一樣的人，而是我們有多無力，只能把單純不願理解，變成恣意排斥的理由。
當顛倒世界出現時，我們的選擇是？
《怪奇物語》的懷舊歐美設定，之所以能跨越國界與世代，吸引全世界無數觀眾收看，不僅僅是因為它精準地販賣了 80 年代的經典元素，更因它在科幻恐怖的包裝下，綿密裹著對人類處境的深刻關懷。
從冷戰的宏大敘事到個人的內心創傷，從政府的 MKUltra 計畫到青少年的 D&D 遊戲，影集將歷史的沉重與青少年的成長陣痛巧妙地交織在一起。顛倒世界作為一個核心隱喻，既是政治恐懼的具象化，也是心理創傷的具體表現。
若顛倒世界再次出現──以輿論、以道德之名──我們會選擇理解，還是獵巫？會試著傾聽，還是急著找一個人承擔所有不安，以為這樣就不會再次出現問題？
而劇中的青少年們，無論是遭受實驗折磨的伊萊雯、被困在過去的威爾，還是被社會獵巫的艾迪，都是某種意義上的「邊緣人」。他們沒有強大的勢力依靠，沒有完美的家庭庇護，甚至飽受心理創傷的折磨。然而，正是這些「失敗者」和「怪胎」，透過彼此之間的連結、信任與愛，構建了對抗黑暗（無論是來自蘇聯、美國政府還是異次元怪物）的巨大防線。
艾迪曼森在金屬樂的轟鳴中獲得了永恆，伊萊雯屢屢在危機中拯救了世界，威爾於無聲的淚水裡選擇守住他的珍惜。即使世界顛倒、怪物橫行，體制試圖碾碎或同化，這些角色讓我們看到一種可能：只要我們還願意擁抱自己心儀的「怪奇」，就能在黑暗中找到那束從虛空中攀爬回家的豆莖。
這或許都是《怪奇物語》獻給這充滿不確定與焦慮的世界，最輕柔也最充滿力量的註腳。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《《怪奇物語》大結局觀後必讀：那些令人恐懼的「怪物」，到底是如何誕生的？》，未經同意禁止轉載
作者簡介：
王鼎棫，挑興文化人文法律線主編，東吳、靜宜與世新大學法律學系兼任講師，前法律白話文運動網站主編，工作邀約請寄至：wtybb0112@gmail.com。喜歡微醺下的寫作與閱讀，參與法白與挑興系列作品外，著有個人書籍《進擊的公民：探索社會議題的法律指南》，並有同名 IG：attack_on_citizen。想要收聽更多時事分析，還可以打開 Podcast 連結：《召喚法歷》。不管喜歡或不喜歡，我們都活在媒體塑造的高牆裡。面對新聞中各種令人眼花撩亂的議題，如同漫畫《進擊的巨人》中的怪物，若不去正面應戰，就等著被獵食。而眾生喧囂的輿論外，又有什麼沒被聽聞的聲嘶力竭？抑或影視銀幕的光彩背後，有何沒被看見的喜怒愛樂？透過影評或時事分析，跟你一同分享。
