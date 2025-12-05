【換日線影劇】香港學生的壓力，到底有多大？

香港導演周冠威。 Photo Credit：Howard Wu 提供

作者：Howard Wu／史塔克の電影小站

從《幻愛》到《時代革命》，香港導演周冠威向世界展現他的勇氣，也證明了自身對電影的熱忱，他的作品，足以代表當代香港電影的一種獨特樣貌。

如今，一個無法在香港順利開拍的故事，他選擇來到台灣，創作出《自殺通告》（Deadline）。

在一所成績至上的高級私立名校，學生們每天不停讀書考試，為成績和排名所苦。直到某天，一張張「自殺通告」灑落校園各地，上面威脅警告：7 日後將有自殺事件發生⋯⋯。

廣告 廣告

《自殺通告》設定在一個架空世界，考試是學生唯一的目標，在這被監視的環境之下，學校彷彿是一座禁錮人的牢籠。卡司方面，包括黃秋生、林予晞、黃迪揚、田中千繪、邵奕玫與白潤音等演員，留下令人印象深刻的表演。

本片反映出高壓的教育體制，也帶出社會價值觀、家庭與學校的觀點。這次透過專訪周冠威導演，帶讀者朋友一起深入了解故事創作脈絡，以及他對教育制度的剖析。

問：《幻愛》與《時代革命》都曾在金馬獲獎，您與台灣相當有淵源，這次帶來新片《自殺通告》，有什麼想對台灣讀者說的話？

首先當然是希望去看電影囉！但有台灣觀眾跟我說，他看這部片的時候感覺被「冒犯」，因為這個東西是在探討禁忌，是赤裸裸的，可能部分人會不願意去面對，但這部電影真正的價值就是要嘗試去面對。

當然也有很多年輕人跟我說，他們對這部電影很有共鳴，很接受這部電影，因為他們在這個思想上面是比較開放的。所以說那些覺得被冒犯的觀眾也可以去了解一下，年輕人為什麼是可以接受這部電影的。

之前台灣觀眾認識我，是因為《幻愛》跟《時代革命》，所以我覺得這次在電影語言上是有相同的滿足的。那如果是喜歡《時代革命》的觀眾，也可以藉此思考制度，以及在現實生活中「服從」與「抗爭」間的掙扎。

我認為校園本身就是一個社會的縮影，當然也有很多人這麼認為。而《自殺通告》這部片是超越教育的，所以其實裡面會有很多，包含體制上的問題、政治上的問題，都是有一點影射的。

當然我要重申，因為我已經拍過《時代革命》，那整部片其實就是在影射政治這個事情。所以我這次就是赤裸裸地拍《自殺通告》，我的初心還是回到教育，談為什麼年輕人要去放棄生命，所以就不需要再去影射任何事情了。

黃迪揚（右起）和白潤音在片中有深刻的師生情誼。圖／本萃電影 提供

問：香港與台灣的教育問題，如何促使您拍攝本片？

我認為教育這件事情，應該是教導學生怎麼樣活下去，而不是導致學生為什麼會想死。學童自殺的現象，其實在台灣跟香港都有。我覺得港台兩地的教育很多是相同的，需要被檢討、並思考的。

之前有觀眾跟我回饋，台灣的教育體制壓力並沒有那麼大，可是我實際上做了功課之後發現，其實還是蠻大的。那當然比起台灣，香港的問題是更大、更為嚴重的，他們會接收到政治的低氣壓，甚至是政府扭曲的一些歷史，所以相比台灣而言，壓力是大很多的。

這個劇本其實在 2017 年的時候就有了，只是中間經歷了《時代革命》，後來就是因為資金的問題，因此選擇到台灣來拍，加上我覺得台灣的學童自殺問題，也需要被關注。

《自殺通告》在元智大學取景。 圖／本萃電影 提供

問：本片集結不同世代的港台演員，您如何選角與指導？

那關於語言的問題，其實這部電影是架空世界，所以在裡面不是香港，也不是台灣，但又有點像香港和台灣；片中的一些用詞，其實有一些也都是新創的。因為我不是台灣人，所以在對白方面也要去衡量用字（以更接近真實使用方式）。那當然最重要的就是台灣演員覺得舒服，那才是最重要的。

這部電影還有一個特別之處，就是並沒有做海選的 casting（選角），很多演員都是台灣監製介紹的。也有一部分是我在網路上查到的，或者是觀看台灣的電影、戲劇時注意到的。像白潤音，我就是透過《老狐狸》認識他。

此外，我覺得「跟演員做對話」這件事是很重要的，這樣才能最貼近他們真實的樣貌。比如邵奕玫，她的中學求學過程就跟片中角色非常相似，她有跟我分享自己的整個學習過程，是非常動人的。

邵奕玫演出一心想獲得好成績的學生。圖／本萃電影 提供

問：在您的成長過程中，體驗過怎樣的香港教育？

其實最重要的事情就是，為什麼我們活在這個世界上？活在這個世界上又有什麼價值？或者是你為什麼而活？教育應該要可以教導大家有勇氣活下去，這才是其價值所在，讓人們思考這個世界上有什麼美好值得留戀。但這並不是一種「我要怎麼樣去活」的灌輸，因為我要怎麼樣去活出我自己，並不是這個體制可以決定的。

我當年也曾經想過自殺這個念頭，因為當時的教育體制只在乎排名、考試和競爭，甚至現在的香港教育體制仍是這樣。我成長的環境是在 1989 年到 1997 年（註：1997 年 7 月 1 日，英國將香港主權移交北京），我當時看了很多新聞，覺得自己活在一個充滿謊言的世界裡。當時香港的政治氣氛，會讓我感到非常痛苦或失望，甚至是荒謬。

問：未來還想挑戰哪些題材？

其實有很多，我第一個想到的是 #MeToo 這件事情，我之所以有興趣，是因為這社會上有太多女性遭到不公平的壓力與壓迫。這些事情是很不公義的，也是很不公平的，所以我很心疼。我真的很討厭那些男人。

另外一個是我在創投會議上的影集，他是一個關於小朋友的成長故事，而不是教育相關的東西，也希望可以在台灣進行拍攝（註：《末日小孩求生手冊》，入選 2024 金馬創投，並獲得 CATCHPLAY 國際注目獎。）

問：最後，從畢製短片到《自殺通告》，您都在討論「死亡」，為何有此創作心路？

圖／本萃電影 提供

我覺得拍電影也是一個療癒的過程，尤其是我的畢業製作，也在談論我的奶奶自殺這件事情，到了《自殺通告》也是在討論死亡。當然希望除了療癒我自己之外，也可以療癒觀眾，也希望這個故事是可以跟觀眾溝通的。

從我的畢業製作到《自殺通告》，其實它們是有貫徹的，尤其是思考「生命」這件事情，如果我思考不到的話可能就會死。很多人問我說，為什麼有勇氣拍《時代革命》，我認為是因為我已經死過了，所以我重新站起來了，我活了下來之後，就去做這件事情。

我這裡指的「死亡」，並不是心靈或靈魂上的死亡，而是我真的曾經想要死亡過，但重生的理由最終還是回歸到了電影身上，因為電影讓我重生，讓我放棄死亡。我也覺得還有很多我還沒看的電影，於是又有了活下去的動力。

※【再給自己一次機會】珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。安心專線：0800-788-995；張老師專線：1980；生命線專線：1995。

※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《走過香港高壓教育、荒謬政治，是電影讓我重生──《自殺通告》導演周冠威專訪》，未經同意禁止轉載

【更多換日線文章】

兒童創業營，五天兩萬塊？──在香港，你的出身將大大決定你的人生

「香港小六生的英文程度，相當於臺灣高一生」──「兩文三語」政策下，父母為何獨尊英文？

作者簡介：

Howard Wu。喜歡看電影、關注華語電影以及各大電影競賽，也愛書寫電影評論，經營臉書專頁「Stark's Movie Station」，曾是金馬影展青少年電影課成員、第十屆亞洲電影觀察團成員，文章散見於方格子、Instagram 以及 Facebook。