【換日線影劇】香港學生的壓力，到底有多大？
作者：Howard Wu／史塔克の電影小站
從《幻愛》到《時代革命》，香港導演周冠威向世界展現他的勇氣，也證明了自身對電影的熱忱，他的作品，足以代表當代香港電影的一種獨特樣貌。
如今，一個無法在香港順利開拍的故事，他選擇來到台灣，創作出《自殺通告》（Deadline）。
在一所成績至上的高級私立名校，學生們每天不停讀書考試，為成績和排名所苦。直到某天，一張張「自殺通告」灑落校園各地，上面威脅警告：7 日後將有自殺事件發生⋯⋯。
《自殺通告》設定在一個架空世界，考試是學生唯一的目標，在這被監視的環境之下，學校彷彿是一座禁錮人的牢籠。卡司方面，包括黃秋生、林予晞、黃迪揚、田中千繪、邵奕玫與白潤音等演員，留下令人印象深刻的表演。
本片反映出高壓的教育體制，也帶出社會價值觀、家庭與學校的觀點。這次透過專訪周冠威導演，帶讀者朋友一起深入了解故事創作脈絡，以及他對教育制度的剖析。
問：《幻愛》與《時代革命》都曾在金馬獲獎，您與台灣相當有淵源，這次帶來新片《自殺通告》，有什麼想對台灣讀者說的話？
首先當然是希望去看電影囉！但有台灣觀眾跟我說，他看這部片的時候感覺被「冒犯」，因為這個東西是在探討禁忌，是赤裸裸的，可能部分人會不願意去面對，但這部電影真正的價值就是要嘗試去面對。
當然也有很多年輕人跟我說，他們對這部電影很有共鳴，很接受這部電影，因為他們在這個思想上面是比較開放的。所以說那些覺得被冒犯的觀眾也可以去了解一下，年輕人為什麼是可以接受這部電影的。
之前台灣觀眾認識我，是因為《幻愛》跟《時代革命》，所以我覺得這次在電影語言上是有相同的滿足的。那如果是喜歡《時代革命》的觀眾，也可以藉此思考制度，以及在現實生活中「服從」與「抗爭」間的掙扎。
我認為校園本身就是一個社會的縮影，當然也有很多人這麼認為。而《自殺通告》這部片是超越教育的，所以其實裡面會有很多，包含體制上的問題、政治上的問題，都是有一點影射的。
當然我要重申，因為我已經拍過《時代革命》，那整部片其實就是在影射政治這個事情。所以我這次就是赤裸裸地拍《自殺通告》，我的初心還是回到教育，談為什麼年輕人要去放棄生命，所以就不需要再去影射任何事情了。
問：香港與台灣的教育問題，如何促使您拍攝本片？
我認為教育這件事情，應該是教導學生怎麼樣活下去，而不是導致學生為什麼會想死。學童自殺的現象，其實在台灣跟香港都有。我覺得港台兩地的教育很多是相同的，需要被檢討、並思考的。
之前有觀眾跟我回饋，台灣的教育體制壓力並沒有那麼大，可是我實際上做了功課之後發現，其實還是蠻大的。那當然比起台灣，香港的問題是更大、更為嚴重的，他們會接收到政治的低氣壓，甚至是政府扭曲的一些歷史，所以相比台灣而言，壓力是大很多的。
這個劇本其實在 2017 年的時候就有了，只是中間經歷了《時代革命》，後來就是因為資金的問題，因此選擇到台灣來拍，加上我覺得台灣的學童自殺問題，也需要被關注。
問：本片集結不同世代的港台演員，您如何選角與指導？
那關於語言的問題，其實這部電影是架空世界，所以在裡面不是香港，也不是台灣，但又有點像香港和台灣；片中的一些用詞，其實有一些也都是新創的。因為我不是台灣人，所以在對白方面也要去衡量用字（以更接近真實使用方式）。那當然最重要的就是台灣演員覺得舒服，那才是最重要的。
這部電影還有一個特別之處，就是並沒有做海選的 casting（選角），很多演員都是台灣監製介紹的。也有一部分是我在網路上查到的，或者是觀看台灣的電影、戲劇時注意到的。像白潤音，我就是透過《老狐狸》認識他。
此外，我覺得「跟演員做對話」這件事是很重要的，這樣才能最貼近他們真實的樣貌。比如邵奕玫，她的中學求學過程就跟片中角色非常相似，她有跟我分享自己的整個學習過程，是非常動人的。
問：在您的成長過程中，體驗過怎樣的香港教育？
其實最重要的事情就是，為什麼我們活在這個世界上？活在這個世界上又有什麼價值？或者是你為什麼而活？教育應該要可以教導大家有勇氣活下去，這才是其價值所在，讓人們思考這個世界上有什麼美好值得留戀。但這並不是一種「我要怎麼樣去活」的灌輸，因為我要怎麼樣去活出我自己，並不是這個體制可以決定的。
我當年也曾經想過自殺這個念頭，因為當時的教育體制只在乎排名、考試和競爭，甚至現在的香港教育體制仍是這樣。我成長的環境是在 1989 年到 1997 年（註：1997 年 7 月 1 日，英國將香港主權移交北京），我當時看了很多新聞，覺得自己活在一個充滿謊言的世界裡。當時香港的政治氣氛，會讓我感到非常痛苦或失望，甚至是荒謬。
問：未來還想挑戰哪些題材？
其實有很多，我第一個想到的是 #MeToo 這件事情，我之所以有興趣，是因為這社會上有太多女性遭到不公平的壓力與壓迫。這些事情是很不公義的，也是很不公平的，所以我很心疼。我真的很討厭那些男人。
另外一個是我在創投會議上的影集，他是一個關於小朋友的成長故事，而不是教育相關的東西，也希望可以在台灣進行拍攝（註：《末日小孩求生手冊》，入選 2024 金馬創投，並獲得 CATCHPLAY 國際注目獎。）
問：最後，從畢製短片到《自殺通告》，您都在討論「死亡」，為何有此創作心路？
我覺得拍電影也是一個療癒的過程，尤其是我的畢業製作，也在談論我的奶奶自殺這件事情，到了《自殺通告》也是在討論死亡。當然希望除了療癒我自己之外，也可以療癒觀眾，也希望這個故事是可以跟觀眾溝通的。
從我的畢業製作到《自殺通告》，其實它們是有貫徹的，尤其是思考「生命」這件事情，如果我思考不到的話可能就會死。很多人問我說，為什麼有勇氣拍《時代革命》，我認為是因為我已經死過了，所以我重新站起來了，我活了下來之後，就去做這件事情。
我這裡指的「死亡」，並不是心靈或靈魂上的死亡，而是我真的曾經想要死亡過，但重生的理由最終還是回歸到了電影身上，因為電影讓我重生，讓我放棄死亡。我也覺得還有很多我還沒看的電影，於是又有了活下去的動力。
※【再給自己一次機會】珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。安心專線：0800-788-995；張老師專線：1980；生命線專線：1995。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《走過香港高壓教育、荒謬政治，是電影讓我重生──《自殺通告》導演周冠威專訪》，未經同意禁止轉載
【更多換日線文章】
兒童創業營，五天兩萬塊？──在香港，你的出身將大大決定你的人生
「香港小六生的英文程度，相當於臺灣高一生」──「兩文三語」政策下，父母為何獨尊英文？
作者簡介：
Howard Wu。喜歡看電影、關注華語電影以及各大電影競賽，也愛書寫電影評論，經營臉書專頁「Stark's Movie Station」，曾是金馬影展青少年電影課成員、第十屆亞洲電影觀察團成員，文章散見於方格子、Instagram 以及 Facebook。
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 78
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 95
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 36
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 23 小時前 ・ 6
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 98
翻唱《沒出息》爆紅！ 林吟蔚體檢竟發現「卵子沙漠」35歲急凍卵
林吟蔚自《超級偶像》出道，演歌雙棲的她，最近登上《聚焦2.0》，分享爸爸安迪因病離世前的飲食習慣。而隨著年齡增長，她也開始正視自身健康狀況，檢查竟發現自己是「卵子沙漠」，於是下定決心做出凍卵決定。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 18 小時前 ・ 7
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 1 天前 ・ 179
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大
朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 26
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動 全場鼻酸
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，今（5）日起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從外貌焦慮、失智之愛、窒息關係、性別認同到身體自主，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
吳慷仁回歸台劇《時候》 言承旭、張鈞甯再合體「十大豪華卡司曝光」
導演曹瑞原新作《時候 A Time》，5日正式公佈卡司名單，由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群主演，該劇也是吳慷仁簽約中國大陸經紀公司後，再度回歸台劇新作。特別的是，張鈞甯這回不只演出，還擔任了本劇監製，曹瑞原導演特別感謝對方，讓他可以更專注於創作：「賣片的事情就交給鈞甯處理。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 26
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
濱崎步「無人演唱會」遭中媒控假消息 御用美容師淚崩還原真相
日本天后濱崎步原定11月29日在上海舉行的演唱會，因「不可抗力因素」，在前一天遭中方緊急通知中止，濱崎步仍決定照原定計畫開唱，並全程錄影，感動全球粉絲。不料事後卻有自稱攝影團隊的工作人員跳出來「道歉」，聲稱外流的照片影像是「彩排」，此說法隨即被大量中國媒體跟進報導。對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣憤發文，還原當時令人動容的內幕，駁斥所謂的「假消息」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 55
晚年不交朋友，也不串門子？人生下半場的高級活法：不合群也可以
朋友是一生中的寶貴財富，然而，年老後的朋友不求多，應結交能自在相處的夥伴。洪建全基金會創辦人簡靜惠，退休後有豐富的人生計畫待開，然而，一場中風導致她的右半邊肢體失去知覺，於是她學著與病同行，與身體對話。簡靜惠於《面對老，我有備而來》一書中，分享自己的生命淬鍊，帶領讀者思考：年老後要坐著哀嘆？還是做好準備，迎接新的可能？以下為原書摘文：優活健康網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
舒淇過敏仍硬撐！「素顏頂烈日」衝甘蔗林拍戲 她曝：每天都拍到生氣
由「金馬影后」舒淇領銜主演，並親自擔任出品人的全新力作《尋她》，即將在12月19日於台灣感動獻映。這回，舒淇徹底卸下明星光環，化身為了尋回失蹤新生女兒、毅然跟整個村子對抗的嶺南農婦。她不僅素顏入戲、深入農村生活、苦練嶺南粵語，只為讓角色在鏡頭前的每分每秒都真實可觸。即使她長期受紫外線過敏所苦，也仍然頂著烈日完成在甘蔗林的外景拍攝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
《藥師少女的獨語》將拍真人版電影！男女主角曝光 網見「他」傻眼炸鍋
日本小說家日向夏作品《藥師少女的獨語》，繼轉成漫畫、動畫化之後，近期傳出將翻拍真人電影，日媒也爆料男女主角選角，女主角貓貓將由曾被封「天才童星」的蘆田愛菜演出，高顏值的男主角則由星二代野村康太飾演，消息一出引發動漫迷熱烈討論，網路反應也兩極。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
詐騙最多不是小紅書！社群詐騙冠軍是它 官方數據曝光
內政部以詐騙猖獗為由，宣布封鎖在台灣擁有超過300萬用戶的小紅書APP一年，消息一出引發網友熱議。對此，就有網友翻出過往的統計資料，事實上涉嫌詐騙的社群平台最多的是Facebook，統計的圓餅圖小紅書甚至沒有在上面。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 29
吳建豪傳暴瘦20公斤「瘦到脫相」拍影片秀麒麟臂曝光近況
吳建豪12月中將跟言承旭、周渝民組成F3在上海開唱，近日他曬出的電梯自拍照，被陸網傳他暴瘦20公斤，他昨先曬出自拍影片，證明自己沒有暴瘦，接著合體呂士軒並露出麒麟臂。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...styletc ・ 1 天前 ・ 6