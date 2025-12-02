【換日線換人說說看】這位台灣人怎麼「不靠天賦」學會 50 種語言？
作者：《換》人說說看
走進 2025 年世界多語言會議（Polyglot Conference，下簡稱多語會議）現場，寬敞的會議室裡，座椅已排得整整齊齊。檯上講者熱切分享自己如何從零開始學會一門語言，檯下聽眾時而點頭認同，時而和身旁的人低聲交流經驗。
乍看之下，這像是一場再尋常不過的國際論壇──惟有坐在會場中靜靜觀察，才會發現它真正迷人的地方。
從台灣街頭常聽見的中文、英文、日文與東南亞語系，到較為陌生的瑞典語、俄文、立陶宛語，來自世界角落的各項語言，正此起彼落出現在與會者口中。這裡像一座文化熔爐，語言在空氣中交織，而在這場人人至少掌握兩種語言的聚會裡，與會者不只有語言學界的名家，還有一群單純熱愛語言、熱衷探索的「多語者」。
讓這場會議首次落地台灣的關鍵人物，正是默默站在一旁，以冷靜目光來回掃過整個會場的謝智翔（下稱 Terry）。他緊盯每個流程，深怕哪個細節出了問題，可待所有演講順利落幕後，他卸下了活動負責人的重責，回到了原先熱情的模樣，逐一切換成不同語言，和與會者逐一談笑。那份轉換如此自然，讓人不禁想起那句話──換一個語言，就換了一種個性。
啟程：意想不到的「多語者」養成起點
促成這場多語會議順利落幕的 Terry，背後究竟付出了多少努力？作為採訪者的我們，可說是看得一清二楚。
採訪當天，台北下著傾盆大雨，儘管雨勢稍歇，正在進行場勘的他，急著將剩餘工作轉交給信任的同伴，從遙遠的松菸園區騎著腳踏車趕來受訪。這種「把時間切成最細」的做事方式，幾乎成了他一路成長的縮影。畢竟，很難想像這位才步入中年的多語者，如今已能使用超過 50 種語言。
若再細分這 50 多種語言，Terry 分享，扣除中文後，他最擅長、程度幾乎等同母語人士的語言共有 3 種：英文、日文及法文；略為擅長、程度等同可在當地完成學業的，包含德文、西班牙文與土耳其文。其餘語言則為過去 20 年間曾經學過，仍維持在可以溝通，但並非像上述語言一樣逼近母語程度。
讀到這裡，你可能會想──會這麼多語言的他，想必是語言科系出身的吧？實則不然，Terry 大學時雙主修園藝系與生物科學系，和「外文」的關聯，其實只有輔系。但也正是某門輔系課程，讓他遇見了改變人生的多語啟蒙者之一──史嘉琳老師。
史嘉琳老師作為前國立台灣大學外文系副教授，長期深耕語音學教育，其獨創的「回音法」教學，協助不少台灣學生提升英語口說能力。「一般人可能只知道她是英文老師，但熟識後才會發現，她其實是一位真正熱愛語言、多語切換毫不費力的多語者。」Terry 回憶，看著史嘉琳老師能在不同語言間自然轉換，他腦海裡突然冒出一個念頭──我也想成為這樣的人。那股信念成了一路推動他的力量，自此在他腦中無法揮去。
學習策略：公開持之以恆、自成一格的語言學習法
對許多人而言，語言學習也許只是一時衝動，或學生時期短暫的興趣；但對 Terry 來說，這條語言之路一走就是 20 年。
當語言成了真正的興趣，即使工作再忙，他依然會在每天排出一小段時間練習。以近期複習的俄文為例，他要求自己每天醒來做的「第一件事」一定要與俄文有關──聽一段 Podcast、讀一篇俄文新聞，或在通勤時寫下幾句俄文心得。「把零碎時間累積起來，其實比想像中還要有效。」
多年下來，Terry 也發展出一套自成一格的學習策略。他會把語言先依照「文字系統」、「發音」與「文法」這 3 項特性分類。
若是文字系統較複雜的語言，如中文、泰文等，他會避免一開始就從認字開始。
若學習的語言與自身已精通的語言關係相近，如在精通法文的前提下學習義大利文，就會選擇先從發音、會話開始，而非閱讀或文法單字。
若語言結構與已知語言較不同、文法系統太陌生，如台灣部分原住民語有的「焦點系統」，則會先跳過文法分析，從熟記常用語句和日常會話開始。
釐清學習策略後，Terry 接著會以自己習慣的「沉浸式」方法學習。
這樣的概念與他長期推廣的「語言習得」（Language Acquisition）觀念不謀而合，「學語言應該要像做運動，」Terry 分享，目前台灣教育仍以「傳達知識」的方式教授英文，讓語言因為被視為一門「學科」，而不是「球來了，就要接」的肌肉記憶。
為了身體力行這個主張，他每年會花至少一個月的時間到從未接觸過的國家，以「沉浸式」的方式生活。今（2025）年 6 月到 8 月，他隻身前往拉脫維亞學習，在當地生活、被語言包圍，讓拉脫維亞語刻在自己的腦中，自然而然地與在地人對話。
就這樣，從最初覺得「語言很酷」，到把學習變成每天的習慣，Terry 在過程中累積了成就感，也在世界各地建立起珍貴的人脈，走出了專屬於自己的多語者人生。
特殊計畫：推出「多語咖啡」和「沉浸式留學」
隨著學習時間及語言數量逐漸累積，Terry 也逐漸萌生「回饋社群」的使命感。
為了打造一個能輕鬆接觸語言的環境，他與朋友共同創立「台灣多語言咖啡」（Taiwan Multilingual Cafe ，下簡稱多語咖啡）活動，每週固定聚會，邀請來自不同國家、使用不同語言的人分桌交流。如果有人想學某種語言，但還說不太出口，他會直接邀請對方坐下來聆聽，「久而久之，大家會發現這是一個不怕犯錯，可以安心練習的地方。」
「多語咖啡」的成功也讓 Terry 更堅信「語言習得」的學習方式有效，進一步推出了「沉浸式習得留遊學」計畫（下簡稱沉浸式留學）。這項計畫與傳統語言學校較為不同，而是利用 Terry 多年在世界各地累積的人脈，讓參與者與當地人一起生活，以「生活」的方式自然習得在地語言。
舉例來說，Terry 今年接觸到一組家庭客戶，表示希望帶孩子到奧地利體驗足球、花式溜冰等才藝課程，但全家人完全不會英文、德文。
正常而言，考量到背後需要的流程規劃，以及與當地機構所需的溝通成本，沒有留遊學公司、代辦機構會推出這類型課程。但 Terry 毫無猶豫地利用自己的人脈，替他們規劃一個月的行程，並順利完成留學計畫。「他們在體驗完一個月後，甚至決定全家搬去奧地利。」
這個例子證明了，想在國外生活，不一定要學會當地語言後才能出發。Terry 進一步提出值得深思的問題──跟一位母語人士對話，是因為你會那個語言，對方才願意跟你說話？還是因為他想和你對話，所以主動開啟了交流？
這問題猶如一顆震撼彈，打破了許多台灣人對語言的刻板印象。我們常以為必須把語言「練好」，出國以後才有人願意跟我們交談，卻忽略了開啟對話的真正核心是「你敢不敢開口」。
除了多語咖啡、沉浸式留學等常設活動外，Terry 也接下了 2025 年多語會議現場協辦任務，希望透過會議的舉辦，擴大台灣人對「多語」概念的認識。他指出，許多人認為自己必須「精通」某個語言，才敢真正開口，這在某種程度上來看，顯現出台灣人對「語言學習」的認知侷限。
「其實台灣人幾乎都是多語者。」Terry 分析，除了第一語言中文外，多數人為了與家裡長輩溝通，還會說台語或是客家語，加上從小學起的英文，更不用說若是原住民，還會再增加一項族語。
然而，這樣的多語環境卻沒有帶給台灣人足夠的自信。他指出，大部分台灣人仍抱持「單語思維」，認為多數時間只會用到中文，而忽略了自己其實還會說其他語言的優勢，也因此限制了對語言的想像。
Terry 以英文為例，多數人將它視為學科，而非需要長時間培養的興趣，這讓很多人在學習過程中容易感到挫折，甚至不敢放寬心「去玩一玩」。
打破這種既定想像是他的目標，也促成他申請擔任多語會議負責人的行動。
回饋社群：將「世界多語言會議」帶來台灣
能夠說服長期在西方國家舉辦的多語會議，久違地再次來到亞洲，Terry 及其團隊做了哪些努力？
我們與多語會議創辦人 Richard Simcott 請教，是什麼原因讓他願意在眾多申請國中，冒著可能因距離遙遠，而影響會議參與人數的風險，選擇台灣作為主辦地。他笑著說，除了台灣原住民語實際上是全球眾多語言的起源外，Terry 及團隊的熱情及專業是打動他的原因。
多語會議的建立，是因為 Richard Simcott 看見學術及實踐之間的差距，即便語言學家能頭頭是道地分析語言使用、背後原理，不免仍與非專業背景人士間有一層隔閡。因此，他創立這項活動，讓「語言學習」這件事不再是學術界內高談闊論的話題，而是實際走入生活，讓來自世界各地的人能聚在一起、說出自己的想法。
仔細一看，這樣的初衷與 Terry 長期提倡的議題高度重疊，再加上他多年參與多語會議累積的經驗，更讓 Terry 在與主辦方溝通時，展現出少見的跨文化敏銳度與現場實務洞察，成為促成這次會議落腳台灣的關鍵推手。
光是為了找到適合的會議場地，Terry 就帶著團隊走遍全台，從台南十鼓文創園區、高雄展覽館，到北部的台灣大學、政治大學等，在場勘了十多處地點後，最終選定了能與當地語言、文化、歷史產生深度連結的「松山文創園區」。
此外，Terry 也將自己創立多語咖啡的經驗融入其中，替會議第一天設計了突破以往的「語言交換式開場」──避免尷尬的「尬聊式」社交壓力，讓與會者依照想練習的語言分組，找到屬於自己的舒適位置，用最自在的方式與他人交談。
這樣的方式，讓這次會議不只是把多語者聚在同個地方，更透過活動設計，讓與會者理解台灣語言多樣性的豐富與魅力。
採訪後記：從生活開始的多語實踐
離開現場時，我再次想起 Terry 對「語言」的詮釋──語言從來不是壓力，也不是成績單，而是一種讓人彼此靠近的工具。他談的不是「一次背多少單字」或「拿到哪張語言證照」，而是如何把語言放進生活，從一首歌、一本書，到一段短短的對話，慢慢打開世界。
這些來自世界各地的與會者讓我們再次確認，語言的價值不在於「說得多流利」，也不在於「是否完美」。真正重要的是願意開口的那一刻──因為只要願意說，就會有人願意回應。學語言不是天賦，也不只屬於自律到能早起的人，而是一段允許每個人用自己節奏前進的旅程。
Terry 的故事不只是個人的語言旅程，更象徵著台灣這片土地上多語文化的活力與可能。這場會議讓我們重新認識，語言從來不是冷冰冰的工具，而是生活中的一抹溫暖，是讓彼此更靠近的橋梁。
在台灣這個多元語言交織的社會，我們看見熱情、專業與包容如何激發改變，期待未來有更多人勇敢開口，用語言打開世界，也讓世界聽見台灣的聲音。或許，當我們放棄追求完美流利口音，也不再害怕犯錯，只要願意開口，世界就會悄悄為你打開一扇窗。
在這條屬於每個人的語言旅程上，每一次勇敢說話的瞬間，都值得被珍惜。也許，你的故事，就從這一刻開始。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《會 50 種語言的「多語達人」Terry：不靠天賦，用 20 年證明「學習方法」更重要》，未經同意禁止轉載
作者簡介：
什麼模樣的人有資格站出來分享自身的經驗？成功的定義其實很廣，不限於企業家或權威學者，還有在各自領域默默發光的人，他們也可以是廚師、設計師、運動員、工程師⋯⋯，或者遠渡重洋在異鄉工作的創業者。一起認識這些在你我身邊蟄伏的年輕朋友，讓麥克風交棒，《換》他們說說看。
