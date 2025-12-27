【換日線政治】日本制度可借鏡，為何臺灣就是辦不到？
作者：Mark Lin／五道口男子職業技術學校
近日，臺灣政壇的兩則重磅新聞都和「國會助理費」有關：
一是新竹市長高虹安於任職立委期間，因涉嫌虛報詐領助理費用遭北檢起訴，因近日高院二審宣判結果與一審在法規認定與相應量刑上均有重大出入，引發輿論熱議。
二是立委陳玉珍提案「助理費除罪化」修法，但由於其內容幾乎等同將公費助理薪資「私有化」且無監督機制，不僅引發跨黨派的立委助理群起連署抗議、連同黨的立委（院長）都發新聞稿「勸退」。
這兩則備受輿論關注與熱議的新聞，事實上都指向兩個更根本的問題：臺灣現行的國會助理制度有哪些弊端？又該如何進行改革？
要回答上述問題，我們需要先從釐清問題的本質開始、並循脈絡找到國際借鏡：
「除罪」不能因人而異：透明公開、標準一致
首先，綜觀近期兩則「助理費」相關爭議新聞的共通之處，筆者認為並非單純的法條適用與政黨鬥爭而已，更是社會對現行國會助理制度「不透明」的長期不信任。
舉例來說，支持「除罪化」者多半主張，現行制度將「行政疏失」與「貪污刑責」過度連結，不僅導致民意代表與其助理承擔過高風險，且在司法實務的判決上，容易出現標準不一的狀況，甚至有「政治辦案」之嫌；反對者則質疑，在資訊揭露與制度監督不足的情況下，輕易「除罪鬆綁」只會讓立委更加容易「濫權」，同時嚴重危害國會助理群體的勞動權益。
兩方看似劍拔弩張的對立背後，共通點其實都是對現行制度的不信任──前者擔心動輒得咎、遭政敵藉機清算；後者則顯然對立委諸公們的「自制能力」深表懷疑。
那麼，要怎麼解決國會助理制度的「信任危機」？在如今高度對立的兩方陣營中，能否找到彼此都能接受的平衡點？
這個問題，其實在日本早有答案：用充分的資訊揭露取代「重刑威嚇」，並用清楚的制度化規範取代「議員自理」，同時能夠保障國會助理的專業性和勞動權益。
以下，我們就來看看日本的國會改革之路：
日本前例：重新界定國會人力的公共性
在內閣制的日本，其國會議員的權力更甚臺灣，也無疑曾經歷過檯面下交易盛行、國會助理宛若議員「家臣」或「白手套」的年代。
其現行的「國會公費助理（公設秘書）制度」，亦非橫空出世，而是自 1990 年代漸進式政治改革的重要一環：面對金權政治、派閥運作的弊端造就嚴重的國會／政府信任危機，日本政界最終選擇以制度化的方式，重新界定國會人力的「公共性」──簡言之，日本的國會公費助理（公設秘書）與其說是議員的「私人員工」，在制度改革後其實更接近人民的「專業公僕」。
當前日本每位國會議員，均得配置 3 名公設秘書，其薪資與福利由政府預算撥款負擔：其中包含一名「政策擔當秘書」與第一、第二「公設秘書」，須通過國家考試或具備一定年資與專業背景。
至於議員若有額外的助理需求，則可自行以私人身份聘用「私設秘書」，納稅人無需為其負擔任何費用。
這項安排的意義，不僅精簡了公費助理人數（臺灣立委公費助理達 8-14 人） ，更重要的是明確將「政策專業」內嵌進國會運作，且要求其高度專業化。
此外，日本亦逐步建立完整的配套制度：限制公設秘書不得兼職、不得聘用特定親屬、禁止利益輸送，並定期公開秘書的姓名、類型、雇用期間與工作地點，使其成為可被社會監督的公共職位。
換言之，日本的國會議員除非「刻意為之」，否則根本無需擔心會因助理費用問題導致訴訟纏身──前提正是其已高度制度化及透明化。至於少數習慣以「慣老闆心態」管理幕僚的日本國會議員，日本政壇上也不乏拿高度專業化的公設秘書沒轍、反而「踢到鐵板」的案例。
台灣現狀：從非民選到民主化後的制度失衡
反觀臺灣現行國會助理制度的形成，則與立院權力結構與政治體制的轉變密切相關，以下分三階段簡述：
第一階段：在威權體制下的非民選時期，由於「國會」的角色實際上是行政體系的附屬機構，立法與監督功能十分有限。此一時期的「助理」因此多屬行政支援性質，工作內容以文書處理、聯絡協調與會務支援為主，並未被視為獨立的政策專業人力，相關人事與經費管理亦高度集中於體制內部，社會監督更是有限。
第二階段：隨著 1990 年代民主化進程與立法委員全面改選，國會的角色也發生根本性的轉變。民選立委必須大量接觸選民、大眾媒體，並與不同政黨的對手競爭，其立法、監督、選民服務等工作量均大幅增加，此時國會助理遂成為立委不可或缺的人力。此一階段，助理的功能快速擴張，涵蓋政策研究、質詢準備、選民服務、媒體應對等多重角色，但制度設計卻未同步調整──助理仍普遍被視為立委「個人聘用」的人力，而非正式的公共職位，導致職務定義、資格門檻與薪資結構高度「彈性」、因人而異。
第三階段：進入 21 世紀，台灣社會已歷經 3 次政黨輪替，助理制度卻開始成為政治與司法爭議的焦點。由於國會助理的薪資來源為政府預算、屬於公帑，但其聘用資訊卻不對外公開、核銷制度複雜且監督不足，造成地方與中央民代涉入「人頭助理」與助理費挪用等案件屢見不鮮，在在暴露出制度性缺陷。
綜上所述，臺灣的國會助理從非民選時期的「行政支援」角色，到民主化時期開始承擔高度政治與政策功能，其相關制度設計、薪資待遇與任用標準⋯⋯卻均始終未能回應其權責的變化，遂造成當前改革爭議的結構性根源。
日本月亮「明明比較圓」，臺灣卻為何難以仿效？
其實，臺灣國會助理制度從不缺乏改革倡議──公民團體、立院助理工會、部分改革派立委與學者，皆曾主張臺灣應引入日本（或英美）的制度改革精髓。然而真正有意義的改革，為何在臺灣卻遲遲無法落實？
筆者認為，主因可能在臺灣政壇相較日本的 3 項結構性限制：
臺灣立委的角色定位仍高度偏向「服務型政治」：對多數區域立委來說，質詢監督與法案審議提案等固然重要，但透過大量選民服務「固樁」、能夠順利連任才是任期核心。也因此，其助理職責往往非常「多元」地涵蓋政策、選民服務與行政支援，且經常以後者為主，難以如日本般明確區分政策型與行政型職責。
臺灣國會議員（立委）能動用的資源相對有限，與內閣制且有成熟官僚支援體系的日本國會自然無法同日而語，助理因此往往成為「高度彈性」的補位角色，增加制度標準化的難度。現實層面上，要「顧選區」的民選立委日常開銷其實很大，不分區立委上繳黨庫的分擔金也經常令人捉襟見肘。
民眾對「國會助理」這個職業的認知普遍不高、信任更未建立，加上朝野立委諸公經常得面臨改選、罷免或被輪替的危機，國會助理的聘用邏輯也因此各異。在資訊揭露不足、利益衝突規範未完備的情況下，若直接照搬日本制度，對一般民眾和當事人（立委）而言，顯然都有「曲高和寡」之虞。
我們對國會助理的期待與想像，究竟為何？
綜上所述，若臺灣真欲借鏡日本經驗，筆者認為「改革順序」將比「改革內容」更為重要：
首先，建立助理職務分類與最低資格門檻，特別是政策型助理，以避免所有助理職務均被「模糊化」處理。
再者，應強化聘用與薪資資訊公開：包括職務類型、雇用期間、是否具親屬關係等，使制度回歸可被監督狀態。
第三，明確規範利益衝突與兼職限制：以制度性規範與資訊充分揭露取代刑法，作為主要約束工具。
最後，在上述條件逐步落實後，再來重新討論刑責與行政責任的比例問題，而非目前所謂直接除罪化的「本末倒置」。
臺灣是否能仿效日本國會助理制度，答案並非單純的「可以或不可以」，而是所謂的改革是否願意直面問題本身。
筆者由衷認為，在制度尚未透明、權責尚未清楚之前，「除罪化」實在難以被視為「改革」；唯有當助理制度被真正視為公共服務的一部分，而非政治人物的附屬資源時，臺灣才可能走向與日本相近的治理模式。
國人對國會助理的期待與想像究竟為何？國家考試需要設置國會助理證照嗎？這不只是國會助理費用報銷的問題，更是台灣民主制度能否更加成熟的試金石。
【更多換日線文章】
日本竟比臺灣更重個人主義？從合群與隱喻文化剖析日本社會真實樣貌
令人聞風喪膽的美國國稅局：連黑道都不敢逃漏稅，富豪卻能輕鬆避稅？
作者簡介：
Mark Lin，從事政府智庫與管顧諮詢多年，畢業於台大國際企業學系博士、台大公衛健康政策與管理所碩士、北大公共行政暨政策所碩士、台大政治學系國際關係組學士，兼讀五道口男子職業技術學校博士班。有感華人世界仍無法擺脫製造業思維的包袱，重視有形財富，忽視無形價值，體悟到凡事不能囿於眼前的利益，務必要培養全球化之競爭力，建議換日線讀者宜自主建立一套安身立命的世界觀與哲學觀。
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 1 天前 ・ 492
炎亞綸穩交男友6年想婚了
炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並宣布成立「大浪娛樂」，他擁4家公司，旗下有40個員工，他大方分享年終約要發出超過200萬。男友也是其中一位員工，目前擔任執行經紀，兩人交往5、6年，他鬆口表示有考慮結婚。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 26
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 19 小時前 ・ 7
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 18 小時前 ・ 12
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 138
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 26
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 222
新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚
新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，也引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 21
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 63
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 70
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 10
獨家公式揭密！台積電、鴻海本益比洩天機！黃世聰鐵口直斷：現在買最甜
台股多頭列車還沒停！《三立財經台》主播李昕芸在《94要賺錢》與財經專家黃世聰在節目中深入剖析台股雙雄：台積電與鴻海的未來走勢。黃世聰語出驚人表示，依照EPS與本益比公式推算，台積電（2330）在2奈米製程助攻下，明年上半年就有機會挑戰2,000元大關；而近期回檔的鴻海（2317），在AI、手機與電動車「三箭齊發」下，攻上300元絕對不是難事。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 9
量血壓別只看數字！醫揭「多看1指標」 這種組合最危險！
量血壓在保護心臟與腦部、腎臟等重要器官上是非常關鍵的一件事，無論血壓是高是低，只要合併明顯頭暈、胸悶、呼吸急促、冒冷汗，必須讓醫師判斷真正原因。值得注意的是「收縮壓」和「舒張壓」的差值，也就是「脈壓」。一般來說，兩者數字差距大約在三、四十左右，多半是可以接受的範圍；但如果收縮壓很高、舒張壓相對很低，兩個數字相差特別大，可能代表血管比較僵硬、動脈硬化較為嚴重，甚至少數合併有主動脈瓣逆流等問題。TVBS新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 110
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 30
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 23
停砍公教年金沒釋憲基礎？李來希曝大法官年改態度：敢自打臉就一招定生死
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過停砍公教年金，所得替代率將回溯至2023年的水準，然而，《憲訴法》被宣告修正失效，憲法法庭大復活後，行政院長卓榮泰今（26）日表示，憲法法庭已恢復運作，政院會履行「義務與責任」，副署讓停砍年金法案生效，並即刻聲請釋憲，盼由憲法程序完成最終裁判。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 102