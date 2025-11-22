【換日線教育】大學轉系划算嗎？台大助理教授算給你看！

作者：陳暐／一個貓奴的經濟學筆記

大學分科測驗的分發結果於 8 月 13 日公布，台大校內也剛公布今年度雙主修、轉系與輔系的申請結果。對於準備要進入大學的新鮮人來說，很多人在填志願時就已開始思考著雙主修或轉系（以下簡稱雙轉）；而對已在學的學生來說，雙轉也是他們平常努力上課求 A+ 的主要目標之一。

在台大任教這些年來，我早見過無數次這樣的場景：大一新生便盤算著換跑道；來申請助理工作的學生，曾經是 A 系，後來轉到 B 系，再雙主修 C 系，甚至輔修 D 系。這聽起來很合理──畢竟在很多台灣人的觀念裡，大學志願有高低之分，差別只在於如何排列順序。那麼，雙轉到「更好的系」不就是理所當然的選擇嗎？

廣告 廣告

然而，多年觀察下來，我發現，許多學生的思考邏輯忽略了一個關鍵的經濟學概念──比較利益（Comparative Advantage）。忽略它，往往會讓人進了大學，甚至完成雙轉後，才開始懊悔。

比較利益：你的競爭優勢在哪裡？

在經濟學裡，比較利益是解釋人類為何會分工、國際間為何有貿易的核心概念。即使一個國家所有產品的生產效率都低於另一國，雙方仍能專注生產自己相對優勢最大、機會成本最小的產品，再以此進行交換，讓彼此都獲益。

套用到個人選擇上，道理是一樣的。你在哪個領域的表現相對優勢最高，未必是社會認為「最熱門」的領域，而是你能與多數競爭者拉開最大差距的那個領域。這也是為什麼，有些學生在原系（A 系）成績名列前茅，可以輕鬆達到轉系門檻；但轉到夢寐以求的 B 系後，卻發現自己只是中段班，甚至跟不上課業。因為在 B 系，大家的基礎與專長不同，你原本的相對優勢消失了。

保有差距，才是真正的優勢

不少學生嚮往轉到商管、資工、電機、法律等熱門科系，理由很簡單──覺得那裡「更有前途」。但比較利益告訴我們，「更熱門」不等於「對你來說更有前途」。比較利益的精髓在於：保有差距，才是優勢。一旦進入一個你優勢不再明顯的環境，你可能會發現自己不再是被關注的那一群，甚至必須花大量時間追趕別人的起跑線。

以我任教的農業經濟系為例，這幾年常因大一生申請轉系的比例在台大名列前茅而登上新聞。然而，我有不少朋友當年雖然念的是經濟系或企管系，如今經營的產業或任職的公司卻在食農領域。換言之，農業經濟的知識與人脈，對他們後來的工作反而是直接且關鍵的資產。

雙主修：資源分散的隱性成本

雙主修的吸引力在於多一張學位，看似多了選擇，還能成為「跨領域人才」，但理想總很美好，現實卻很骨感。雙主修意味著必須修完兩個系的必修與選修，且可互相抵免的課程有限。

如果兩個系的課程高度重疊，你或許不必雙主修就能達成學習目標；但若重疊度低，你得同時應付兩套課表，衝堂在所難免。更麻煩的是，系上不會為雙主修學生特別安排課表。為了排出一個「可行」的時間表，你可能放棄 A 系一些真正值得修的課，有時甚至連 B 系的好課也上不到。再加上課業負擔加倍，很多人為了準時畢業，最後只能選擇「能過就好」，結果兩邊都修得平平，沒能在任何領域真正精進。

雙轉之前，先檢驗你的「比較利益」

我並不是說雙轉一定不好。確實也有許多優秀的學生在雙轉後表現出色。我有朋友從資工雙主修經濟，也有從醫學系轉到經濟系的例子，如今都事業有成。問題在於，很多學生過於盲目地相信雙轉「一定比較好」。

思考轉系時，不是只問「能不能轉」，而是問：在原系，我是否真的沒有比較利益？在想轉去的系，我能否擁有比較利益？這意味著，在轉系前，最好先去那個系修過幾門課，對該領域有一定理解後再決定。

思考雙主修時，應該先問：目的是什麼？如果只是想多一個專長，雙主修的成本可能太高，不如針對某個領域多修幾門紮實的課。有些學生雙主修是為了未來申請該系研究所，但與其花大量時間修課，或許主動與該系老師建立聯繫，爭取擔任研究助理，對申請的幫助反而更直接。

比較利益提醒我們：不要為了追逐別人的優勢，放棄自己的優勢。雙主修與轉系是制度給你的選擇權，但行使它之前，請先問自己──這個選擇會讓我的相對優勢變大，還是變小？

大學不是短跑，而是馬拉松。與其急著進入「看起來厲害」的跑道，不如選一條你能長期保持領先的路。

※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《大學雙主修、轉系前必看！台大助理教授用「比較利益」告訴你背後的隱藏成本》，未經同意禁止轉載

【更多換日線文章】

超過 7 成上班族坦承「學非所用」？臺大助理教授：不如重新定義「學以致用」

當指導教授告訴我「沒有拿到博士也沒關係！」我才明白學位不是一切、人生還有很多選擇

作者簡介：

陳暐。台北大安區人。臺灣大學經濟學學士、碩士，美國俄亥俄州立大學經濟學博士，曾任教於中央大學企管系，目前任教於臺灣大學農經系。研究專長為神經與行為經濟學。因為工作與求學的關係足跡遍布美國賓州州學院、俄亥俄州哥倫布、加州洛杉磯與柏克萊、香港以及深圳。工作之餘喜歡打遊戲、看美劇、吃飯喝酒與當貓奴才。家中主人為一隻萬中選一的不貪吃橘貓。