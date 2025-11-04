【換日線教育】這所學校每天只上課兩小時，學生能學到什麼？
作者：Chill 爸媽／趣談美國教育
AI 正快速改寫教育版圖，主打由 AI 主導的一間私立學校 Alpha School，以「每天兩小時完成核心課程＋下午專注於生活技能」的獨特教學模式，從德州發跡，在全美各地如佛羅里達、加州迅速擴張，今（2025）年 9 月還預計在紐約設立新校區，成為美國不少家長關注的焦點。
Alpha School 所代表的不只是「升學」，而是一種結合效率、未來能力與生活方式的教育新趨勢，不過也引發大家思考：每天只學習兩小時夠嗎？AI 導師真能取代傳統學科教師嗎？
從女兒「覺得學校很無聊」開始
這一切的緣起，是一名母親對女兒教育的擔憂。
共同創辦人 MacKenzie Price 畢業於史丹佛大學心理學系，2014 年時，女兒一句「學校很無聊」點燃了她對傳統教育制度的不滿，也成為 Alpha School 誕生的起點。她試著和女兒的學校溝通，但發現教育體制依舊僵硬，往往在培養「服從」而非「因材施教」。
於是，她決定親手打造一所能讓孩子真正愛上學習的學校。2016 年，第一所 Alpha School 在德州奧斯汀成立了。到了 2025 年，Alpha 已經送出第一屆高中畢業生，其中多數成功考入頂尖四年制大學。
這背後的核心模式，是她與丈夫 Andrew Price（軟體開發公司 Trilogy 的財務長）共同打造的「兩小時學習（2 Hour Learning）」系統──透過 AI 教學平台，學生每天只需花兩小時完成數學、閱讀、科學等核心課程，其餘時間皆用於探索興趣與培養生活技能。
Alpha 對外宣稱，自己學生的平均學習速度是其他學生的 2.6 倍，前 20% 的學生甚至高達 6.5 倍，全班表現則穩定落在全美前 1-2%。
Alpha School 的教學理念與立場
MacKenzie 曾在多個場合中重申：孩子們不應花整天時間被動坐在教室裡，而是應該在兩小時內完成學業，把下午留給公開演講、專案挑戰與探索熱情。但這並不代表孩子在校園內沒有「真人」老師陪伴與指引，Alpha School 稱校內導師為「Guides」，任務是陪伴、激勵與提供情感支持，而非傳統意義上的老師。
整體來說，Alpha School 的教育理念可用 3 句話濃縮：
Love School：讓學生真正愛上學習
Learn 2× in 2 hrs：效率是傳統學校的兩倍
Learn Life Skills：生活技能與自我探索同等重要
創辦人 MacKenzie 也透過 Instagram、YouTube 與 Podcast《Future of Education》持續推廣 AI 與個人化學習的理念，如今累積了數十萬追蹤者；她也是「富比士技術委員會（Forbes Technology Council）」的成員。
此外，她還強調 Alpha School 不談論政治或 DEI（多元、平等與包容）議題，認為這些「容易分散注意力、阻礙學生專注在學業與個人成長」。
學費多少錢？各分校不同
2025 年，Alpha 宣布在舊金山海港區（Marina District）開設新校區，學費高達每年 75,000 美元（超過新台幣 200 萬元），成為該校全美最昂貴的分校。
為什麼選在海港區呢？因為這裡的居民多是科技、金融與創意產業的專業人士，家庭年收入中位數約 214,983 美元，個人平均年收入則高達 155,285 美元。海港區許多公民正處於事業上升期，也是最願意投資新型教育的族群，Alpha School 把 AI 校園設在這裡，等於精準鎖定一批「相信科技、追求效率、渴望差異化」的年輕菁英父母。
除了嶄新但昂貴的舊金山校區，根據官方公告，Alpha school 於 2025-2026 年間會陸續在德州休士頓、佛州坦帕、加州聖塔芭芭拉，甚至是美屬波多黎各開設分校。
由於學費會按照當地的生活成本調整，因此從每年 40,000 美元、50,000 美元、65,000 美元都有，最「便宜」的是德州南部城市布朗斯維爾校區，每年學費 10,000 美金。
快速擴張的結構性因素
讀到這裡，先為大家簡單整理 Alpha school 之所以能快速拓展版圖，背後的社會脈絡大致包括這 5 大趨勢：
AI 技術普及：從可汗學院（Khan Academy）推出的 AI 驅動虛擬助教 Khanmigo，到 NWEA Map 的自適性測驗等，AI 已進入教育主流，Alpha 亦把 AI 放到校園核心。
家長對效率的焦慮：大城市高收入家庭，往往將孩子的課外活動排得很滿，Alpha 主打的「只要兩小時學習」剛好切中需求。
軟實力被重視：如今美國大學招生日益看重領導力與創造力，Alpha 的下午課程正好回應這一趨勢。
新創文化的滲透：快速擴張、數據驅動、顛覆敘事，讓 Alpha 成功吸引到不少科技與新創圈的家長。
教育分層：高學費與小班制，使 Alpha 成為特定菁英市場的「專屬產品」。
期待與擔憂之間：同為在美家長的我們怎麼看？
以上談了這麼多有關 Alpha School 的學制與特色，作為同樣關注非傳統教育的年輕家庭，我們自己又是怎麼想的呢？
其實，我們內心也充滿拉扯，一方面經過一番評估，未來一年也恰巧要讓孩子試試非傳統型態的中學（但非 Alpha School），因此書寫這篇文章的同時，我們也透過 Podcast 節目《爸媽請 Chill》，請來升學顧問一起探討幾間不同型態的高學費新創教育模式，究竟是真正的「教育界的未來」，還是另一種「精緻包裝過的實驗」？
引青教育創辦人、資深教育顧問 Ben Ding 認為，Alpha School 把 AI 的效率與校園社群結合，對於渴望「省時間又能提升競爭力」的家庭，確實很具吸引力。但另一方面，在數據透明、教學穩定性，以及能否普及等面向，確實仍需更多第三方驗證。
這包含 Alpha 對外宣稱，其學生在 MAP 測驗（Measures of Academic Progress，學業成長評估測驗）幾乎都在全美前 1-2%，以及 Alpha High School 的目標是「普通班 SAT 達 1,350 分以上、榮譽班 1,550 分以上」。教育顧問提醒，這些數據是來自特別挑選出來的菁英學生（該校將這樣的學習路徑稱為 Honors Track），而非所有學生的平均。
對家長而言，另一關鍵是搞清楚「數據的樣本與選取方式」。值得留意的是，Alpha 在賓州申請的線上學校 Unbound Academy，就曾因「課程不完整、數據不足」而被駁回。
在職場評價平台 Glassdoor 上（需登入帳戶才能看評論），員工對這間公司的評論也呈現兩極：有人讚賞 Alpha 勇於創新，也有人批評流程過快、導師熱忱參差不齊、薪酬不佳及流動率高等。
教育顧問的真心建議：先試過，才決定
升學顧問 Ben 雖對此類新型態教育的初衷保持認同，但仍建議家長需特別留意：教育的本質很仰賴一支穩定的師資團隊，若導師流動過快，將對孩子能否獲得連續的陪伴造成影響，這比 AI 能帶來的效率更重要。
另外，Alpha High School 宣稱已獲得教育認證機構 Cognia 的認證，但由於各地分校進度不同，家長最好親自到 Cognia 公開登錄系統查核，以免孩子未來在申請大學時遇到問題。
Ben 最後提醒家長們，最務實的做法不是盲目投入，而是「先試，再決定」，具體手段包括善用 Shadow Day（實際試讀）、問清楚數據、確認認證與師資穩定性。唯有真實體驗過，才能知道這個 AI 新型態校園，是否真的適合你的孩子。
作者簡介：
Chill 爸媽，美國臺裔小家庭、文化探險愛好者、第一代移民、第一代基督徒，育有兩個愛跳舞的女兒，正在學習彎腰陪著跨文化孩子成長的路上。 查爸／交大電信系、臺灣大學電信系碩士、任職矽谷科技公司主管 可蕾兒媽咪／清大中文系、英國里茲大學文創系碩士，曾為一手包辦全家的海外全職媽媽近 10 年，現職教育顧問公司市場行銷、矽谷移民社區服務非營利組織「橄欖綠州」共同創辦人。
