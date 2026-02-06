【換日線文化】台灣常見年菜組合，讓這位日本人好崩潰！？

作者：佐藤峻／日本人的台灣創業紀錄

那個季節，又來了──農曆新年。

對許多住在台灣、與台灣人結婚的日本人來說，這是一個很難用一句話形容的節日。或許，最能強烈感受到日本與台灣文化及生活習慣上差異的，正是農曆新年。

現在的我，因為太太和她的家人漸漸會替我著想，所以感覺輕鬆許多，但第一次在台灣太太的老家過農曆新年時，那種衝擊至今仍讓我十分難忘。

今天，我想把那段經歷分享給大家。

成為台灣女婿後的文化衝擊

「日本人真的很奇怪耶。」直到現在，我都還清楚記得，聽到岳母（おかあさん）說出這句話時，那股被戳到的不爽感。

回想起來，我知道她沒有惡意，也不是故意的，但在那個當下，我心裡其實是想：「這在說什麼啊⋯⋯」。

要接受他人的價值觀，並真正吸收消化，其實並沒有想像中那麼簡單。或許是因為我會中文的關係，台灣太太的親戚們有時並不太把我當成「外國人」。換句話說，他們對我有更高程度的「在地化期待」。

當初，我為了能直接和台灣人溝通，而開始學中文。隨著語言能力的進步，我感覺自己和台灣人的心理距離也逐漸拉近，卻也因距離更近，而感受到日台間的文化與習慣差異。那份「距離更近、衝擊更深」的感覺，其實蠻有趣的。

有時候我甚至覺得，不會中文的時候，反而比較輕鬆，因為對方會顧慮你，把你當成「客人」。

例如，我第一次來台灣是 2010 年，隔年被朋友邀請到家裡時，完全沒有任何不愉快的經驗。又或是研究所時期的幾個農曆新年，我也只是被熱情款待、吃了很多好料，沒有留下不好的印象。

真正的改變，是從我成為台灣太太的「家人」，第一次以家族成員的身分過農曆新年開始。

一個紅包，看見台日習俗的文化差異

對於沒有血緣關係的我來說，一開始得知也要包紅包給太太家人時，真的覺得很困惑。不過想想「入境隨俗」，最後還是照太太的建議準備了紅包。結果實際拿出去後，岳母居然當場在我面前打開，確認裡面的金額。

那一瞬間，我心裡忍不住想：「欸，真的是直接在我面前打開嗎？」我想，大概有 90% 的日本人，應該都會跟我一樣覺得怪怪的吧⋯⋯。因為也沒有包什麼天文數字，內心其實有點緊張，幸好對方的反應很普通，看起來也沒有不滿，我才終於鬆了一口氣。

之後，岳母問我：「日本也有包紅包的文化嗎？」我便跟她分享，日本過年時會給小孩壓歲錢的習慣，也提到，雖然不是壓歲錢，但在結婚或喪禮時，日本人也會包錢，這點其實跟台灣差不多。

接著，話題自然延伸到「包多少錢才合適」這件事。大家都知道，在中華文化圈，基本上不包含有「4」的數字，也不太會包奇數。不過老實說，就算有人真的包了新台幣 44,400 元，我想應該也不至於真的有人會擺臭臉。

順帶一提，我第一次包紅包給岳母時是 800 元。因為那是我第一次包紅包，再加上當時剛創業、我自己的月薪只有新台幣 33,000 元，所以包得相對保守。同時，「8」這個數字，本身就帶有吉利的意涵。

那日本呢？現在大家大多會自由決定金額，不過在婚禮上，常見的是從奇數開始的 3 萬日元。我也向岳母解釋，日本重視的是「不會被拆開」的金額。但也因為包的金額是奇數，才會出現文章開頭那句：「日本人真的很奇怪耶」。

現在的我已經明白，這句話背後其實沒有惡意，但在當時，我真的有種自己的國家習慣被看扁了的感覺，其實內心非常生氣。但想了想，我遇到的文化衝擊情況大概已經算輕微的，比我辛苦的人應該還多得是，才漸漸放下這件事。

讓日本人崩潰的年菜組合

不論是台灣的農曆新年，還是日本的正月，大家都吃得驚人地多，我想媽媽們大概都很想把孩子餵飽吧。但能不能吃得下，其實又是另一回事了。

現在的我，已經可以很直接地說哪些能吃、哪些真的不行，但當時的我啟動了「不好意思的日本人模式」，只好硬撐吃下所有料理。但老實說，我在農曆新年吃不太習慣的台灣料理，其實還不少。

首先是魚類料理，我完全不習慣河魚的腥味，雖然海魚勉強可以，但我非常討厭魚刺。

再來是竹筍類，雖然日本人普遍都很喜歡吃筍乾，但我這輩子最討厭的食物就是這個，那個味道我真的無法忍受。但因為竹筍在中華圈同樣是吉祥食材，幾乎每個家庭的餐桌上都會出現。

一開始，我什麼都不說，只能忍著、配水硬吞。結果因為我努力吃完，對方誤以為我很喜歡筍乾，想再幫我添菜時，我只好立刻用盡全力說：「我已經吃飽了！」來阻止。

但現在的我，已經不會陷入這樣的窘境，而是能清楚說出自己不擅長吃什麼。這其實也是一種文化差異──日本那種「不用說也會懂」的文化，在這裡只會被當成沉默寡言的人。當然，直說和任性是兩回事，所以農曆新年時，我多少還是會覺得有點累，但這幾年慢慢學會說出口後，真的輕鬆很多。

順帶一提，我太太其實不太能吃青魚和魚板類。

以前她在我家過年吃不下料理時，我還曾用很日本人的心態對她說：「忍一下吧」，但現在完全不會了，因為我自己在台灣，也曾經歷過一模一樣的事。回想當時，我真的感到很抱歉，但現在的我應該變得更能理解她了。

這樣寫下來，可能會有讀者覺得我好像什麼農曆年菜都不能吃，但其實現實中有所不同。大部分的料理我都可以接受、也願意嘗試，再加上我的岳母以前曾開過便當店，本身就很會煮。再加上中華料理和日本料理同屬東亞，味道其實很相近的，並沒有相差這麼多。

有時我會想著，如果我今天是和歐洲人結婚，應該會遇到更多吃不下的東西吧。尤其是我至今還是吃不太懂感恩節火雞，並不是因為覺得難吃，只是說不上喜歡。

國際婚姻改變了岳母的味蕾

太太的媽媽，直到最近都沒有出國旅行過。

一般來說，她屬於那種被稱為「保守型」的人，飲食基本只吃中華料理，其他料理幾乎都不太想嘗試。義大利菜在她眼中簡直是邪門歪道，而她最愛的，永遠是鼎泰豐。即便我們曾帶她去過其他高級的中式餐廳，但最後還是回到了鼎泰豐。

岳母總是很直接地說出自己的想法──如果餐廳端上她不喜歡的東西，她總會很自然地說「不好吃」，而且聲音還不小。

有次帶她去已經歇業的水炊鍋（みずたき）專門店博多華味鳥，她吃了一口明太子，就直接說「難吃」，相當直白。那次的經驗真的讓我受到不小衝擊，所以從那之後，我就不太敢帶她去日本料理店了。

這樣的岳母，在女兒（我太太）的國際婚姻後，迎來了轉捩點，也就是我太太和我的跨國婚姻。因為這段婚姻，她第一次離開台灣，前往岩手向我母親打招呼。

那次我因為其他事情沒有同行，但聽說在那趟日本旅行後，她彷彿變了一個人，開始能吃日本料理了。我想或許現在，她已經能接受了明太子。

結語：文化交流，才是打破偏見的關鍵

我想，人的想法終究只能透過與異國人士的直接交流來改變。

日圓貶值對日本人來說確實很辛苦，但如果因此吸引更多觀光客來日本，那麼像我岳母這樣開始喜歡日本、日本料理的外國人，一定也會增加。反過來說，不走出去的日本人，可能會永遠對異國抱持偏見。

今年的農曆新年，或許可以再帶岳母去吃一次水炊鍋好了。

※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《揭秘跨國婚姻的真實日常：作為台灣女婿，我如何面對家人的「在地化期待」？》，未經同意禁止轉載

作者簡介：

佐藤峻（Leo Sato) 畢業於國際基督教大學（ICU）/ 政大商學院碩士，2017 年在台灣創立了 applemint 數位行銷公司。 從外部投資 0 、客戶 0 、人脈 0 ，毫無資源的狀態開始，三年業績成長了 3000% 。2019 年協助來自日本的品牌 KARADA factory 創造在台 7 年來最高利潤。在沒有母公司支持、沒有客戶介紹、沒有參加任何研討會、更沒有出資為公司打廣告的前提下就獲得日、台超過 40 間企業的數位行銷代理機會。公司唯一的廣告宣傳花費用在實習生招募與新人數位廣告訓練，且僅僅 8 萬日圓。即便如此，依舊實現了與日、台 40 間以上企業的廣告投放與數位行銷合作，正在台灣親身實踐「築夢踏實的人生」。相關社群連結：Leo FB、Leo IG、applemint FB