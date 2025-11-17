【換日線文化】同樣是倒垃圾，台灣跟紐西蘭差在哪？
作者：Lan Ying Pin／走經的路易海外攻略書
在紐西蘭，每週都有固定的收垃圾時間。到了當天，街道不再寧靜，而是成了一條條由無數個大型塑膠垃圾桶組成的隊列。
紅色、黃色、綠色，三種顏色、大小各異的滾輪垃圾桶，被家家戶戶推到路邊，把原本漂亮、整潔的街道，變成像個大型障礙賽道。整個過程非常安靜，沒有人講話，也沒有人群聚集，只有一連串輪子在柏油路上滾動時發出的喀拉聲。
每次看到這個景象，我都會在腦中自動切換一套背景音效。那是一段由遠而近的電子旋律，混合著《給愛麗絲》或《少女的祈禱》的曲調，再加上鄰居們穿著拖鞋、互相吆喝「快跟上！」的嘈雜聲，構成一場充滿了人情味和時間壓迫感的全民丟垃圾運動。
在紐西蘭，倒垃圾是一場計畫周詳、各家獨立完成的行動，但在台灣，倒垃圾卻是一場充滿儀式感、必須全員出動的社區活動。這兩種完全相反的模式，不只是廢棄物處理的方法不同，實際上更像一面鏡子，映照出兩種文化在公共生活、社群連結與城市治理邏輯上的差異。
紐西蘭：安靜街道上的垃圾桶秩序
在紐西蘭生活，很快就得學會怎麼跟家那三個塑膠桶打交道。它們幾乎成了家裡的一份子──紅色裝一般垃圾，黃色裝所有可回收的瓶瓶罐罐，綠色則專門處理廚餘和剩食。
這是一套建立在高度個人責任制上的系統。居民必須自己想辦法搞懂複雜的回收規則，妥善分類，然後在垃圾日的當天，像準時打卡的員工一樣，把垃圾桶推到路邊等待收運。萬一睡過頭或分類錯誤，垃圾車會毫不留情地在垃圾桶上貼一張「無法回收」的貼紙，然後直接開走。這時也只能摸摸鼻子，再把那桶滿到炸出來的垃圾推回家，等待下個禮拜的垃圾處理日。
這個系統的好處，是極度的便利和自由，想什麼時候整理垃圾，都能隨時動手。但方便的代價，就是犧牲了街道美學，及人與人之間的零互動。
每到收垃圾日當天，原本還算開闊的街道，瞬間被這些垃圾桶搞得擁擠不堪，開車、停車都像在玩闖關遊戲。而在這一切中，看不到任何鄰居停下腳步、互相打招呼。
台灣：不便裡延伸出的社區連結
當我向紐西蘭的朋友描述台灣的垃圾車文化時，他們臉上總會浮現一種「你在開玩笑嗎？」的表情。
「所以，大家都必須在特定的時間，提著垃圾站在路邊等？」一位朋友瞪大眼睛問。
「對，一天兩次，錯過就要等下次了。」我回答。
「如果你剛好在忙，或在洗澡呢？」
「那你就只能祈禱，家裡的廚餘不會在明天長出香菇。」
這個在紐西蘭人耳裡，乍聽之下極度不方便的系統，背後其實藏有一種社會化的社區連結。
在台灣的黃昏時分，當那熟悉的旋律從巷口響起，整個社區彷彿瞬間被按下啟動鍵。家家戶戶的鐵門拉開，人們提著專用的垃圾袋，從四面八方湧向同一個地點。在那短短的 5 到 10 分鐘，是整條巷子最熱鬧的時段。
媽媽們趁機交流情報，抱怨一下小孩的功課；阿公們圍著回收車，聊著昨晚的政論節目；年輕人則戴著耳機，用最快的速度完成任務。垃圾車，成了一個非官方的里民八卦中心，也是一個強迫大家走出家門，跟鄰居打照面的機緣。
我們會在那裡，知道誰家生了小孩、誰家養了新寵物、誰家最近剛嫁女兒。而那條「垃圾不落地」的原則，更是一種深刻的集體共識──街道的乾淨，是我們大家的共同責任。不把自家垃圾長時間丟在公共空間，是我們用短暫不方便，換取共享街道整潔的方式。
兩種責任，兩種哲學
紐西蘭與台灣的垃圾處理上，最核心的差異，就是對「責任」兩個字的定義。
在紐西蘭，責任是「管好自己的事」。只要確保自己家門前那三個桶子有正確分類，並準時推到路邊即可。鄰居家忘了推出來，或裡面裝了什麼違禁品，那都與自己無關。這是一種界線分明、尊重個人隱私，同時帶著些許冷漠的公民責任。
而在台灣，責任意味著「集體參與」。每個人都是倒垃圾儀式的一部分，大家準時出現、遵守共同規則，也在無形中形成了一種社會監督。這樣的責任邊界模糊，帶有一點點人情壓力，卻也因此編織出一張緊密的社區安全網。
我曾多次忘了把紐西蘭的垃圾桶推出去。隔天早上，看著鄰居們空蕩蕩的門口，和自己那個依然滿到溢出來的桶子，心中只有「啊，慘了！」的懊惱，與一股搞砸了日常生活瑣事的挫敗感。
在台灣，也曾有過幾次因加班，而錯過垃圾車的經驗。我看著那包在廚房裡逐漸發臭的垃圾，心中有一種被全世界拋棄的孤獨感。那一刻，我懷念的不是垃圾車本身，而是那段能理所當然走入人群之中的旋律。
當「倒垃圾」反映出文化
說到底，一個社會怎麼處理它的垃圾，就反映了它怎麼看待「街道」這個空間。
對紐西蘭而言，街道在很大程度上，是一條高效率的功能性通道。它的首要任務，是讓車輛和各種市政服務能順利進行。而在台灣的巷弄裡，街道更像一個里民生活情報交換中心。它是客廳的延伸，是廚房的延續，是小朋友的臨時遊樂場，更是鄰里間情感交流的據點。因此，我們願意為此犧牲一點個人便利，也不能接受它被垃圾長時間佔據。
如今，每當收垃圾的時間一到，我默默推著家裡那幾個巨大的垃圾桶，走向那被占領的街道時，總會想起一個念頭──或許，這世上沒有完美的垃圾回收系統。紐西蘭犧牲了街道的美觀，換取了個人的自由；而台灣則是個人的自由，換得街道的整潔與社區的溫度。
一個是安靜到有點寂寞的獨立生活方式，一個是吵鬧卻溫暖的社區連結。至於哪一個比較好？我想，這大概是每個異鄉人心裡，那個永遠無解的 Bug。
※本文由換日線網站授權刊載，原標題為《倒垃圾，也能看出人生觀？直擊台灣垃圾車 vs. 紐西蘭垃圾桶的有趣「文化差異」》，未經同意禁止轉載
【更多換日線文章】
捷克人的台灣觀察：「丟垃圾與步行在街道上，讓我難以適應。」
「天天都是地球日」的德國──環保已不是口號，而是代代相傳的生活態度
作者簡介：
Lan Ying Pin，於 2012 年常駐柬埔寨金邊，上班時是個成衣輔料供應商業務，下班後無事會到處走走晃晃，並將所見所聞紀錄成冊，寫下柬埔寨起飛的瞬間。2019 年決定與泰籍老婆大人 Ms Khae，一起轉戰紐西蘭職場，目前潛伏在紐西蘭基督城，天天與綿羊和野兔同居中。
其他人也在看
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
下週「跳水式降溫」剩13度！鄭明典曬1圖曝：北極冷空氣南送台灣
入秋最強冷空氣將在明（17）日南下，最低溫可能來到13度。前中央氣象局鄭明典指出，北極上空極冷的空氣，目前有5個分支往外突出，其中1支將把冷氣南送到台灣，不過這波影響比較顯著應該是在日本北方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！EBC東森新聞 ・ 20 小時前
入秋以來最強冷空氣報到！未來一周氣溫溜滑梯 周末溫度漸回升
氣象署表示，今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些，預計周末才漸漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 23 小時前
強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃
各地天氣轉涼了！天氣風險分析師林孝儒表示，今起一波東北季風正逐漸南下增強，北台灣率先感受到天氣轉濕轉涼；同時前氣象署長鄭明典也分享衛星雲圖上已出現代表冷空氣南下的「雲街」跡象，顯示冷空氣影響正逐步擴大。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
高雄月世界驚見「5層樓高」垃圾山 藍酸：又是邱議瑩選區
高雄燕巢月世界再現「垃圾山」！高市府環保局今（17）日接獲通報，立即派員前往稽查，現場數十噸垃圾已堆成5層樓高，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。藍營則點名，又是綠委邱議瑩的選區出事，呼籲高市府盡快找到元凶負責，不要最後又讓市民為惡劣的環境破壞者埋單。中時新聞網 ・ 18 小時前
今變天「剩16度越晚越冷」雨下不停 明清晨跌破12度
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，東北季風堆積厚實的低雲、伴隨降水回波、帶來明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢，應注意；冷空氣持續南下...CTWANT ・ 54 分鐘前
全台降溫！連2天低溫剩12度 「雨最多」地區曝
氣象署今晨4時許發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今晨至明晚台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島...CTWANT ・ 23 小時前
月世界慘變「垃圾山」！環保局要辦了 邱議瑩震怒：罰到傾家蕩產
即時中心／黃于庭、李美妍報導高雄市燕巢區景點「月世界」，因獨特的自然景觀受到許多觀光客喜愛。不過，近日卻傳出遭不肖業者濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，總重量甚至達數十噸，空氣瀰漫濃濃惡臭。高雄市環保局今（17）日前往稽查，並「破袋」追出垃圾源頭，重申嚴查嚴辦，絕不寬貸。對此，該選區的民進黨立委邱議瑩也重話，違法濫倒的人，全都要受法律嚴正制裁。針對月世界山坡遭棄置大量垃圾，環保局接獲檢舉立即派員稽查，並於現場可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質。因此，該局今日立即調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，並向鄰近民宅調閱監視器，警察局協助偵辦，以掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源，後續將依違反《廢清法》第46條刑責規定，移送法辦。月世界山坡遭棄置大量垃圾，高雄環保局調派抓斗車、清潔車赴現場清除。（圖／高雄環保局提供）對此，邱議瑩痛斥，月世界遭惡質人士傾倒來自台南等地區的生活廢棄物，環保局今日除派13台車輛至現場清運外，警方也循線追緝犯嫌；她也點名國民黨柯志恩立委等人，又再次使用影射的方式進行政治操作。邱議瑩指出，她的選區有許多人煙稀少的偏遠地區，屬於高風險區域，但違法濫倒者，全部都必須受到法律嚴正的制裁，「我支持市府依照《廢棄物清理法》從重處罰」。不僅如此，邱議瑩更主張查獲犯嫌後，不管是倒廢棄物的行為人，或是可能的幕後主使者，全部都要比照酒駕駕駛，公布姓名與照片，並且將犯案用的車輛等工具全部沒入，「我會提案修法，加重罰金、罰則，你敢偷倒賺黑心錢，就會罰到你傾家蕩產」。原文出處：快新聞／月世界慘變「垃圾山」！環保局要辦了 邱議瑩震怒：罰到傾家蕩產 更多民視新聞報導酸爆！美駐日大使嗆中國「沒訓練好的狗」 謝長廷駁斥：冒犯了狗NBA賭博風暴擴大 湖人隊多名職員被要求交出手機與通聯記錄鄭黃會19日下午登場 沈伯洋酸：民眾黨現在跟泛藍「沒什麼差別」民視影音 ・ 14 小時前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
週一迎入冬首波冷氣團 全台最低溫恐下探13度
生活中心／綜合報導今天（16）艷陽高照，好天氣週一就會變調。最強冷空氣南下，挑戰入冬以來首波冷氣團，全台大降溫，周一入夜後，北部、東北部有感變冷，週二週三低溫下探15度，甚至沿海及空曠地區可能到13度，就連南部地區，低溫也只剩17度左右。民視 ・ 1 天前
冷空氣南下！「這兩日」各地明顯轉涼 回溫時間曝光
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天開始受東北季風增強影響，預估這一波冷空氣是入秋以來最明顯的一次，一直會影響至週五（21日），特別是週三（19日）及週四（20日）清晨是這波冷空氣最明顯的時候，各地明顯轉涼冷，而中部以北、宜蘭低溫普遍只到15、16度。至於明顯回溫時間則為週末假期（22日、23日），特別在週日各地高溫普遍為27至30度，低溫還是維持20度左右。未來降雨趨勢部分，黃恩鴻表示，今明兩天受到東北季風增強影響，主要是迎風面降雨機率明顯提高，因此在桃園以北、東半部皆轉陰雨，特別在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區降雨較持續明顯，可能會有局部大雨；至於，中南部今明兩天仍然可以見到陽光。隨著時間至週三（19日）水氣逐漸減少，雨勢較緩和，而迎風面還是會有局部短暫雨，到週四（20日）、週五（21日）仍受東北季風影響；一直要到週末（22日、23日）東北季風才會減弱，且溫度會逐漸回升，水氣也會更為零星，位於迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭仍有零星降雨，其他地方則轉為晴朗多雲能見陽光的天氣型態。未來降雨預測圖。（圖／氣象署提供）一週溫度趨勢方面，黃恩鴻也說，從今天東北季風開始增強、冷空氣南下一直到週五各地感受偏涼冷，尤其明天北台灣介於16到19度，整日偏濕冷；明天在中部、花蓮、東南部也會感受溫度下降。隨後至週三（19日）、週四（20日）全台都會感受轉涼，而中部以北及宜蘭兩天清晨普遍只有15、16度，南部與花東則處於16到18度；週四及週五白天溫度略微回升，但還是持續受東北季風影響，低溫還是落在20度以下，至於明顯回溫時間則為週末假期（22日、23日），特別在週日各地高溫普遍為27至30度，低溫還是維持20度左右，形成白天溫暖、早晚偏涼冷、日夜溫差大。一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）原文出處：快新聞／冷空氣南下！「這兩日」各地明顯轉涼 回溫時間曝光 更多民視新聞報導台灣骨髓移植教父陳耀昌76歲病逝 王必勝：典型在夙昔台灣血液腫瘤權威陳耀昌離世 石崇良悼恩師哽咽：沒辦法再諮詢他了國土署公告明年租屋補貼新制 新申請案「住這種房」將駁回民視影音 ・ 14 小時前
好天氣只剩一天！東北季風增強全台轉濕涼 北部、宜花恐有局部大雨、低溫下探15度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導東北季風稍減弱，台灣今（16）日迎來難得的穩定天氣，但早晚仍偏涼。中央氣象署提醒，雖然白天有機會見到陽光，各地體感舒...FTNN新聞網 ・ 1 天前
迎入秋最強冷空氣！北台灣先降溫「愈晚愈冷」跌至15℃ 專家曝最凍時刻
今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達臺灣最強的一波冷空氣，氣象署表示，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度。氣象專家林得恩透露，這波冷空氣最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19）；11/20白天起，溫度逐漸回升。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
入秋最強冷空氣東北季風轉強！氣溫溜滑梯一週天氣先看
多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多 近日天氣多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多，目前有一高氣壓1032百帕，在北緯36度，東經141度，即在日本東方海面，向東移動，時速20公里。週一開始東北季風增強，各地天氣轉涼，各地低溫從19至22度，降至15至日夜溫差大，請留意溫度變化，適時增減衣物，一週天氣概況先看。景點+ ・ 1 天前
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光EBC東森新聞 ・ 22 小時前
東北季風報到轉濕冷！北台灣愈晚愈涼 迎風面留意局部大雨
即時中心／梁博超報導東北季風今（17）日增強，中央氣象署指出，強度將比過去幾波來得強，北台灣氣溫將先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度，晚歸的朋友建議多添加衣物。由於迎風面水氣多，雨勢愈晚將愈明顯，將有機會出現局部大雨。民視 ・ 1 天前
把握最後好天氣！明起降溫有雨 北部、東半部最冷「跌破14度」
【緯來新聞網】中央氣象署表示，強烈冷空氣預計將於11月17日南下，天氣風險公司分析師廖于霆透過臉書發緯來新聞網 ・ 1 天前
東北季風影響 北北基宜大雨特報 慎防瞬間大雨
中央氣象署今天晚間8時10分發布大雨特報指出，東北季風影響，今晚至明日（18日）基隆北海岸及大台北、宜蘭地區有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前